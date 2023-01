Accroître l'acquisition et l'engagement des utilisateurs grâce à la définition, la gestion et la mise en œuvre d'une stratégie produit et d'une feuille de route dans les équipes d'ingénierie, de conception, de médias, de marketing, juridiques, éditoriales et de plate-forme

Présentez, développez, lancez, mesurez et mettez à l'échelle de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits innovants qui aident à atteindre les objectifs définis du produit et de l'entreprise.

Tirez parti des atouts de la recherche pour alimenter et découvrir des expériences significatives dans l'écosystème et au-delà.

Élaborez des stratégies et collaborez avec les dirigeants du groupe plus large des produits de consommation sur une stratégie et une exécution globales qui entraînent des progrès significatifs vers les objectifs

Définissez les utilisateurs cibles et développez une compréhension intime de leurs besoins et objectifs

Habilitez et dirigez l'équipe pour trouver une conception, une mise en œuvre et des fonctionnalités optimales à développer et à itérer

Collaborez avec l'équipe de recherche d'utilisateurs pour examiner en permanence les concepts et les conceptions de produits et découvrir de nouvelles opportunités de produits/marchés

Organisez des cérémonies agiles telles que Sprint Planning, Backlog Grooming, Daily stand-ups, Sprint Reviews et Sprint Retrospective, avec les équipes d'ingénierie et de conception

Communiquez efficacement de manière interfonctionnelle et au sein d'une large équipe de cadres supérieurs et de parties prenantes

Communiquez avec les cadres sur les approbations et les mises à jour des produits, des revenus, de l'équipe, des investissements et de la stratégie

Soyez passionné et enthousiaste à l'idée d'encourager le flux d'idées à tous les niveaux de l'équipe.

Conduisez un leadership éclairé sur les produits et encadrez les Product Managers juniors de l'équipe

Yahoo est une entreprise mondiale de médias et de technologie qui connecte les gens à leurs passions. Nous atteignons près de 900 millions de personnes dans le monde, les rapprochant de ce qu'elles aiment - de la finance et du sport au shopping, aux jeux et aux actualités - avec les produits, le contenu et la technologie de confiance qui alimentent leur journée. Pour les partenaires, nous fournissons une plate-forme complète aux entreprises pour amplifier la croissance et générer des connexions plus significatives à travers la publicité, la recherche et les médias.Si vous êtes obsédé par le client, un penseur créatif et analytique, et que vous recherchez le frisson d'avoir un impact direct sur la façon dont les utilisateurs expérimentent la recherche, ce rôle est pour vous ! Nous recherchons un chef de produit pour la recherche chez Yahoo. Nous recherchons des personnes qui souhaitent aller au-delà du statu quo pour changer la façon dont les gens interagissent et utilisent la recherche.En tant que chef de produit pour la recherche, vous aiderez à développer notre stratégie de recherche et notre feuille de route et dirigerez son exécution. Le candidat idéal tirera parti de solides compétences organisationnelles et d'une expertise approfondie en la matière pour s'associer à des équipes de conception, de science, d'ingénierie et d'autres équipes interfonctionnelles clés. Vous déterminerez ce que nous priorisons pour nos clients dans nos expériences de recherche et donnerez vie à la vision. Vous dirigerez également l'effort de découverte et d'amplification du contenu de l'ensemble du vaste écosystème Yahoo afin de créer des expériences de recherche nouvelles et innovantes sur toutes les surfaces et pour notre application de recherche. Le rôle est également chargé d'identifier et de documenter les exigences des produits et de l'entreprise et de les faire passer du concept à la production, tout en travaillant avec un large éventail de parties prenantes comprenant des équipes marketing, commerciales, juridiques, éditoriales, de conception, UXR et autres.Nous recherchons des personnes qui souhaitent relever le défi dans un espace dynamique pour découvrir et développer des expériences qui suscitent un engagement plus profond et ravissent les utilisateurs. Si cette opportunité vous passionne, venez nous rejoindre !Responsabilités: