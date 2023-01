Envoyé par Kristin Maczko Envoyé par Je fais partie des 12*000 Googleurs dont le rôle a été éliminé vendredi dernier lors des #Googlelayoffs. J'ai tellement grandi au cours de mes 15 années chez Google. Pendant la majeure partie de cette période, j'ai travaillé dans des fonctions d'analyse et de finance, où j'ai eu le privilège de travailler avec des personnes formidables pour développer l'activité de Google. En 2021, j'ai fait un pivot pour diriger l'équipe Santé mentale et bien-être, un poste de rêve qui m'a permis d'appliquer ma formation en psychologie dans un contexte organisationnel pour améliorer le bien-être des Googleurs.



J'ai eu tellement d'émotions ces derniers jours. Je suis triste de quitter les nombreux amis et collègues avec qui j'ai travaillé chez Google. Je m'adapte aux débuts d'une nouvelle vie et traite l'expérience avec tendresse et curiosité quant à ce que mon prochain chapitre pourrait apporter.



Aux nombreuses personnes de l'équipe Santé mentale et bien-être dont les rôles ont été supprimés, merci pour tout ce que vous avez fait pour améliorer le bien-être des Googleurs. Vous continuerez à faire de grandes choses, et j'ai hâte de voir ce qui vous attend ensuite. À ceux qui restent, les Googleurs ont plus que jamais besoin de vous, et j'ai hâte de voir ce que vous ferez.



À mes collègues Googleurs dont les rôles ont été supprimés, je voulais partager ce passage de "Laissez parler votre vie" de Parker Palmer alors que vous entrez dans cette période liminaire*:



« Beaucoup d'entre nous n'arrivons à un sentiment de soi et de vocation qu'après un long voyage à travers des terres étrangères...



Dans la tradition du pèlerinage, ces difficultés ne sont pas considérées comme accidentelles mais comme faisant partie intégrante du voyage lui-même. Un terrain dangereux, le mauvais temps, tomber, se perdre - des défis de ce genre, largement hors de notre contrôle, peuvent dépouiller l'ego de l'illusion qu'il est au contrôle et faire de la place pour que le vrai moi émerge...



Mais avant d'arriver à ce centre plein de lumière, nous devons voyager dans l'obscurité. L'obscurité n'est pas la totalité de l'histoire - chaque pèlerinage a des passages de beauté et de joie - mais c'est la partie de l'histoire la plus souvent non racontée. Lorsque nous échappons enfin aux ténèbres et tombons dans la lumière, il est tentant de dire aux autres que notre espoir ne s'est jamais démenti, de nier ces longues nuits que nous avons passées recroquevillés dans la peur.



L'expérience des ténèbres a été essentielle à mon entrée dans l'individualité, et dire la vérité à ce sujet m'aide à rester dans la lumière. Mais je veux aussi dire cette vérité pour une autre raison : de nombreux jeunes d'aujourd'hui voyagent dans l'obscurité, comme les jeunes l'ont toujours fait, et nous, les aînés, leur rendons un mauvais service lorsque nous retenons les parties sombres de nos vies. Quand j'étais jeune, il y avait très peu d'anciens prêts à parler des ténèbres ; la plupart d'entre eux prétendaient que le succès était tout ce qu'ils avaient jamais connu. Lorsque les ténèbres ont commencé à descendre sur moi au début de la vingtaine, j'ai pensé que j'avais développé un cas unique et terminal d'échec. Je n'avais pas réalisé que je m'étais simplement embarqué dans un voyage pour rejoindre la race humaine ».



Portez-vous bien.

Comme cela a été ma devise pendant cette période difficile, « Je me fais renverser, mais je me relève » - du grand Chumbawamba. Faisons cela.

« Cela n'a tout simplement pas de sens »

Envoyé par Sir Christopher Hohn Envoyé par J'ai apprécié notre récent dialogue concernant la base de coûts d'Alphabet. Je suis encouragé de voir que vous prenez maintenant des mesures pour redimensionner la base de coûts d'Alphabet et comprenez que ce n'est jamais une décision facile de laisser partir les gens.



J'ai soutenu dans ma lettre précédente que les effectifs d'Alphabet avaient augmenté au-delà de ce qui était nécessaire sur le plan opérationnel. Au cours des 5 dernières années, Alphabet a plus que doublé ses effectifs, ajoutant plus de 100 000 employés, dont 30 000 au cours des 9 premiers mois de 2022 seulement. La décision de supprimer 12 000 emplois est un pas dans la bonne direction, mais elle n'inverse même pas la très forte croissance des effectifs de 2022.



Je pense que la direction devrait viser à réduire les effectifs à environ 150 000, ce qui est en ligne avec les effectifs d'Alphabet fin 2021. Cela nécessitera une réduction totale des effectifs de l'ordre de 20 %.



Il est important que la direction profite également de l'occasion pour remédier à la rémunération excessive des employés. Le salaire médian chez Alphabet en 2021 s'élevait à près de 300 000 dollars, et le salaire moyen est bien supérieur. La concurrence pour les talents dans l'industrie technologique a considérablement diminué, ce qui a permis à Alphabet de réduire considérablement la rémunération par employé. En particulier, Alphabet devrait limiter la rémunération à base d'actions compte tenu de la baisse du cours de l'action.



J'espère poursuivre le dialogue avec vous sur ces questions en temps voulu.

La responsable de la santé mentale et du bien-être de Google a déclaré qu'elle avait été licenciée après près de 15 ans de travail pour l'entreprise.Kristin Maczko avait commencé à travailler chez Google en 2008, selon son profil LinkedIn. Après avoir débuté en tant que data scientist, elle s'est tournée vers la finance, y compris dans des rôles de direction chez Google Cloud. Depuis juillet 2021, elle occupait le poste de directrice de la santé mentale et du bien-être de Google, qu'elle décrivait comme son « poste de rêve ».La grande enseigne de la technologie a annoncé le 20 janvier qu'elle licenciait environ 12 000 travailleurs, soit 6,4 % de ses effectifs. Certains avaient passé deux décennies dans l'entreprise.« J'ai eu tellement d'émotions ces derniers jours », a écrit Maczko sur LinkedIn. « Je suis triste de quitter les nombreux amis et collègues avec qui j'ai travaillé chez Google ».Maczko a donc indiqué que « de nombreuses personnes » de l'équipe de santé mentale et de bien-être de Google avaient été licenciées, bien qu'elle n'ait pas précisé combien.Une sous-traitante qui a travaillé sur la planification de programmes de santé mentale et de bien-être chez Google et YouTube a déclaré qu'elle avait été touchée par une petite série de licenciements à l'automne.Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la mesure dans laquelle son équipe de santé mentale et de bien-être avait été affectée par les licenciements.Expliquant les licenciements, le PDG Sundar Pichai a déclaré dans une note au personnel restant que l'entreprise avait surembauché. Il a déclaré qu'il avait entrepris un « examen rigoureux » et licenciait du personnel dans « l'ensemble d'Alphabet, des domaines de produits, des fonctions, des niveaux et des régions », bien que de nombreux employés actuels et anciens de Google aient déclaré qu'ils ne pouvaient pas comprendre la raison d'être derrière les décisions.Certains employés américains ont découvert qu'ils avaient été licenciés via des e-mails impersonnels indiquant que l'entreprise réduisait ses effectifs « et nous n'avons plus de travail pour vous chez Google ». L'entreprise a rapidement suspendu les comptes de travail, ce qui signifie que le personnel concerné a dû contacter ses responsables par d'autres moyens pour obtenir des éclaircissements, bien que les travailleurs avec qui certains médias se sont entretenus aient déclaré que leurs responsables étaient aussi ignorants qu'eux.« Cela n'a tout simplement pas de sens », a déclaré un ingénieur de la côte ouest qui travaille chez Google depuis plus d'une décennie. L'ingénieur, qui n'a pas été touché par les licenciements, a parlé sous couvert d'anonymat pour protéger son emploi, mais son identité est connue par le média avec lequel il s'est entretenu. « Ils licencient des personnes qui ont des années d'expérience, qui sont d'excellents travailleurs, qui avaient des compétences et des connaissances, et ils les ont simplement mis à la porte sans parler aux managers qui gèrent ces personnes et qui ont un véritable aperçu de leur compétences et aptitudes ».Les documents déposés par Google en Californie montrent que la société a licencié des dizaines de managers dans diverses divisions de l'État.« Il semble que les personnes vraiment critiques n'aient pas été licenciées, mais il y a beaucoup de bonnes personnes qui ont été licenciées et il est difficile d'en comprendre la raison », a ajouté l'ingénieur.Au moins une personne a félicité le PDG d'Alphabet pour sa décision, tout en lui indiquant qu'il n'en a pas fait assez. En effet, le milliardaire des fonds spéculatifs Christopher Hohn a conseillé à Google et au PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, de réduire davantage d'emplois. Hohn a reconnu que licencier des gens n'est jamais un choix facile, mais il a également informé Pichai qu'Alphabet (la société mère de Google) avait plus de travailleurs que nécessaire et que les effectifs devaient être réduits de 20 %. Il suggère donc de licencier 14 % supplémentaires du personnel pour arrondir à une « réduction des effectifs » de 20%. Cela représente environ 28 000 travailleurs, en plus des 12 000 déjà licenciés.Sources : LinkedIn ( 1 , 2)Partagez-vous la perspective des employés actuels et anciens de Google qui déclare ne pas voir de pertinence dans les licenciements ?De façon plus générale, sur quels critères une entreprise devrait-elle, selon vous, s'appuyer lorsqu'elle veut réduire ses effectifs ? Les équipes moins essentielles ? Les employés les moins productifs ? Les membres d'équipes les moins productifs dans les équipes ? D'autres critères ?