Des réactions diverses

Le message de Meta

C'est désormais officiel, Donald Trump sera de retour sur Facebook, malgré les demandes des représentants américains Adam Schiff (D-Calif.) et le sénateur Sheldon Whitehouse (D-R.I.) le mois dernier, dans une lettre où ils ont exhorté Meta à garder Trump éloigné de Facebook, arguant que : « Pour que Meta maintienne de manière crédible une politique d'intégrité électorale légitime, il est essentiel que votre entreprise maintienne la suspension de l'ancien président Trump de sa plateforme ».La restauration de ses comptes pourrait donner un coup de pouce à Trump, qui a annoncé en novembre qu'il se présenterait à nouveau à la Maison Blanche en 2024. Il compte 34 millions de followers sur Facebook et 23 millions sur Instagram, des plateformes qui sont des vecteurs clés de sensibilisation politique et collecte de fonds.Trump a célébré l'annonce sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social : « FACEBOOK, qui a perdu des milliards de dollars en capitalisation boursière depuis qu'il a "déplatformé" [l'action ou la pratique consistant à empêcher une personne ayant des opinions jugées inacceptables ou offensantes de contribuer à un forum ou à un débat, notamment en lui bloquant l'accès à un site Web particulier] votre président préféré, moi, vient d'annoncer qu'il rétablit mon compte. Une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à toute autre personne qui ne mérite pas de représailles ! » a-t-il écrit.Interrogé sur la raison pour laquelle Meta réintégrait Trump malgré les récents messages incendiaires sur Truth Social, Clegg a déclaré que la société voulait faire preuve de légèreté face aux problèmes de censure : « Nous n'essayons pas en quelque sorte, vous savez, de censurer tout ce que tout le monde dit dans une démocratie ouverte et libre », a déclaré Clegg dans une interview. « Nous pensons qu'un débat ouvert et libre sur les soubresauts du débat démocratique devrait se dérouler sur Facebook et Instagram autant que partout ailleurs ».Clegg a soutenu que Meta a démontré sa volonté de « tracer une ligne très nette », sachant que ce qui est publié sur Facebook et Instagram peut entraîner des dommages dans le monde réel, et qu'il « agira, et nous avons déjà agi ».Lorsqu'il lui a été demandé si un effort de Trump pour délégitimer une élection en mentant à ce sujet entraînerait une autre suspension, Clegg a suggéré que ce ne serait pas le cas, à moins que cela ne conduise clairement à « un préjudice imminent et réel ». Au lieu de cela, a-t-il dit, la société « prendrait des mesures pour restreindre la circulation de ce contenu ».Meta a levé la suspension de Trump des semaines après le délai que Facebook s'est donné pour réévaluer l'interdiction de 2021 et peu de temps après que les républicains – dont beaucoup ont critiqué la décision de Facebook – ont repris le contrôle de la Chambre. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, alors chef de la minorité, a promis de « contrôler le grand pouvoir technologique sur notre discours » après que Facebook a annoncé la durée de la suspension de Trump en 2021.Les responsables de la campagne présidentielle de Trump ont officiellement demandé à Facebook de permettre à Trump de revenir sur la plate-forme ce mois-ci : « Nous pensons que la suspension du compte du président Trump sur Facebook a considérablement déformé et inhibé le discours public », ont-il écrit dans une lettre adressée à Meta le 17 janvier.Un conseiller de Trump, qui s'est exprimé ce mois-ci sous couvert d'anonymat, a déclaré que les responsables de la campagne de Trump était prête à se tourner vers ses alliés à la Chambre pour faire pression sur Facebook si nécessaire. « Si Facebook veut avoir ce combat, très bien, mais la Chambre est un levier, et garder Trump hors de Facebook a juste l'air politique », a déclaré le conseiller.Son compte Twitter a été restauré en novembre par le nouveau propriétaire Elon Musk, bien que Trump n'y ait pas encore posté. Les défenseurs de la liberté d'expression disent qu'il est approprié que le public ait accès aux messages des candidats politiques, mais les critiques de Meta ont accusé l'entreprise de politiques de modération laxistes.La décision, bien que largement attendue, a suscité de vives réprimandes de la part des défenseurs des droits civiques. « Facebook a des politiques mais ils ne les appliquent pas », a déclaré Laura Murphy, une avocate qui a dirigé un audit de deux ans sur Facebook conclu en 2020. « Je m'inquiète de la capacité de Facebook à comprendre le mal réel que pose Trump : Facebook a été trop lent à agir ».La Ligue anti-diffamation, la NAACP, Free Press et d'autres groupes ont également exprimé leur inquiétude mercredi quant à la capacité de Facebook à empêcher toute future attaque contre le processus démocratique, Trump répétant toujours sa fausse affirmation selon laquelle il a remporté l'élection présidentielle de 2020.D'autres ont dit que c'était la bonne décision.Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l'Université de Columbia et ancien responsable de l'ACLU, a défendu la réintégration. Il avait précédemment approuvé la décision de l'entreprise de suspendre le compte de Trump : « Le public a intérêt à entendre directement les candidats à des postes politiques », a déclaré Jaffer. « C'est mieux si les principales plateformes de médias sociaux se trompent du côté de laisser le discours, même si le discours est offensant ou faux, afin qu'il puisse être corrigé par d'autres utilisateurs et d'autres institutions ».La décision de suspendre le compte de Donald Trump a été polarisante pour Meta, la plus grande entreprise de médias sociaux au monde, qui, avant la suspension de ce compte, n'avait jamais bloqué le compte d'un chef d'État en exercice pour avoir enfreint ses règles de contenu.La société a révoqué indéfiniment l'accès de Trump à ses comptes Facebook et Instagram après avoir supprimé deux de ses publications lors des violences de Capitol Hill, y compris une vidéo dans laquelle il a réitéré sa fausse affirmation de fraude électorale généralisée lors de l'élection présidentielle de 2020. Elle a ensuite renvoyé l'affaire à son conseil de surveillance indépendant, qui a jugé que la suspension était justifiée mais que son caractère indéterminé ne l'était pas. En réponse, Meta a déclaré qu'il reviendrait sur la suspension et a choisi de la limiter à deux ans.Le billet de blog de Meta mercredi a suggéré qu'il pourrait réactiver d'autres comptes suspendus, y compris ceux pénalisés pour leur implication dans les troubles civils. La société a déclaré que ces comptes rétablis seraient soumis à un examen plus strict et à des sanctions en cas de violation.On ne sait pas si et comment Trump saisira l'opportunité de revenir sur Facebook et Instagram, étant donné qu'il a accès à son Twitter mais n'y a toujours rien posté.Par le biais de Nick Clegg, son, Meta a indiqué ceci :Les médias sociaux sont ancrés dans la conviction que le débat ouvert et la libre circulation des idées sont des valeurs importantes, en particulier à une époque où ils sont menacés dans de nombreux endroits du monde. En règle générale, nous ne voulons pas entraver un débat ouvert, public et démocratique sur les plateformes de Meta, en particulier dans le contexte d'élections dans des sociétés démocratiques comme les États-Unis. Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens – le bon, le mauvais et le moche – afin de pouvoir faire des choix éclairés dans les urnes. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de limites à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme. Lorsqu'il existe un risque évident de préjudice dans le monde réel - une barre délibérément élevée pour que Meta intervienne dans le discours public - nous agissons.Il y a deux ans, nous avons agi dans des circonstances extrêmes et très inhabituelles. Nous avons suspendu indéfiniment les comptes Facebook et Instagram du président américain de l'époque, Donald Trump, à la suite de ses éloges pour les personnes impliquées dans la violence au Capitole le 6 janvier 2021. Nous avons ensuite renvoyé cette décision au Conseil de surveillance - un organe d'experts créé pour être un contrôle indépendant et équilibré sur notre prise de décision. Le Conseil a confirmé la décision mais a critiqué la nature illimitée de la suspension et l'absence de critères clairs pour savoir quand et si les comptes suspendus seront rétablis, nous demandant d'examiner la question pour déterminer une réponse plus proportionnée.En réponse au Conseil, nous avons imposé une suspension limitée dans le temps de deux ans à compter de la date de la suspension initiale du 7 janvier 2021 - une durée sans précédent pour une telle suspension. Nous avons également clarifié les circonstances dans lesquelles les comptes rendus de personnalités publiques pourraient être restreints en période de troubles civils et de violence continue, et introduit un nouveau protocole de politique de crise pour guider notre évaluation des risques de préjudice imminent sur et hors plateforme afin que nous puissions répondre avec des politiques et actions sur les produits. Dans notre réponse au Conseil de surveillance, nous avons également déclaré qu'avant de prendre une décision sur la levée ou non de la suspension de M. Trump, nous évaluerions si le risque pour la sécurité publique a diminué.La suspension était une décision extraordinaire prise dans des circonstances extraordinaires. La situation normale est que le public devrait pouvoir entendre un ancien président des États-Unis, et à nouveau un candidat déclaré à ce poste, sur nos plateformes. Maintenant que la période de suspension est écoulée, la question n'est pas de savoir si nous choisissons de rétablir les comptes de M. Trump, mais s'il reste des circonstances extraordinaires telles que la prolongation de la suspension au-delà de la période initiale de deux ans est justifiée.Pour évaluer si le risque grave pour la sécurité publique qui existait en janvier 2021 a suffisamment reculé, nous avons évalué l'environnement actuel conformément à notre protocole de politique de crise, qui comprenait l'examen du déroulement des élections de mi-mandat aux États-Unis en 2022, et des évaluations d'experts sur l'actuel environnement de sécurité. Notre détermination est que le risque a suffisamment reculé et que nous devons donc respecter le délai de deux ans que nous avons fixé. À ce titre, nous rétablirons les comptes Facebook et Instagram de M. Trump dans les semaines à venir. Cependant, nous le faisons avec de nouveaux garde-fous en place pour dissuader les récidives.Comme tout autre utilisateur de Facebook ou d'Instagram, M. Trump est soumis à nos normes communautaires. À la lumière de ses violations, il encourt désormais également des sanctions plus sévères en cas de récidive - des sanctions qui s'appliqueront à d'autres personnalités publiques dont les comptes sont rétablis après des suspensions liées à des troubles civils en vertu de notre protocole mis à jour. Dans le cas où M. Trump publierait d'autres contenus en infraction, le contenu sera supprimé et il sera suspendu pendant un mois à deux ans, selon la gravité de l'infraction.Notre protocole mis à jour traite également du contenu qui ne viole pas nos normes communautaires mais qui contribue au type de risque qui s'est matérialisé le 6 janvier, comme le contenu qui délégitime une élection à venir ou qui est lié à QAnon. Nous pouvons limiter la distribution de ces publications et, dans des cas répétés, restreindre temporairement l'accès à nos outils publicitaires. Cette étape signifierait que le contenu resterait visible sur le compte de M. Trump mais ne serait pas distribué dans les flux des gens, même s'ils suivent M. Trump. Nous pouvons également supprimer le bouton de partage de ces publications et empêcher qu'elles ne soient recommandées ou diffusées en tant que publicités. Dans le cas où M. Trump publie un contenu qui enfreint la lettre des normes de la communauté mais, conformément à notre politique de contenu digne d'intérêt, nous évaluons qu'il est dans l'intérêt public de savoir que M. Trump a fait la déclaration qui l'emporte sur tout préjudice potentiel, nous pouvons de la même manière choisir de restreindre la diffusion de ces messages mais de les laisser visibles sur le compte de M. Trump. Nous prenons ces mesures à la lumière de l'accent mis par le Conseil de surveillance sur les utilisateurs à grande portée et influents et sur le rôle de Meta « pour créer des sanctions nécessaires et proportionnées qui répondent aux violations graves de ses politiques de contenu ».Il existe un débat important sur la manière dont les entreprises de médias sociaux devraient aborder le contenu publié sur leurs plateformes. Beaucoup de gens pensent que des entreprises comme Meta devraient supprimer beaucoup plus de contenu que nous ne le faisons actuellement. D'autres soutiennent que nos politiques actuelles font déjà de nous des censeurs autoritaires. Le fait est que les gens diront toujours toutes sortes de choses sur Internet. Par défaut, nous laissons les gens parler, même lorsque ce qu'ils ont à dire est désagréable ou erroné. La démocratie est désordonnée et les gens devraient pouvoir faire entendre leur voix. Nous pensons qu'il est à la fois nécessaire et possible de tracer une ligne entre les contenus préjudiciables et devant être supprimés, et les contenus qui, aussi désagréables soient-ils ou inexacts, font partie de la routine de la vie dans une société libre.Source : Meta Partagez-vous l'avis de ceux qui saluent le retour de Donald Trump sur Facebook, au nom de la liberté d'expression (sans donc nécessairement être des trumpistes) ou êtes-vous plutôt de ceux qui estiment que c'est une erreur de la part de Meta ? Pourquoi ?