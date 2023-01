Ce changement a relancé un débat de longue haleine sur les mérites et la lisibilité des polices avec ou sans empattement

Dans un mémo intitulé "The Times (New Roman) are a-Changin", le secrétaire d'État Antony Blinken a expliqué aux employés que ce changement visait à rendre les documents plus accessibles. Le memo a ensuite été intercepté par John Hudson du Washington Post, qui a tweeté au sujet de l'e-mail.Times New Roman est une police qui a fait ses preuves, inventée dans les années 1930 pour le journal britannique The Times, et qui a connu une popularité numérique lorsque Microsoft en a fait la police par défaut dans Word pendant une dizaine d'années. Calibri est un caractère relativement récent, apparu au début du siècle grâce au créateur de caractères néerlandais Lucas de Groot. En 2007, elle a remplacé le Times New Roman comme police de caractères par défaut de Microsoft Word , en reconnaissance du fait qu'à l'avenir, la plupart des documents seraient lus sur des écrans plutôt que sur papier.En tant que mise à jour du 21e siècle, la Calibri est logique. Il s'agit d'une police de caractères numérique, contrairement au Times New Roman, qui a été créé en 1931 pour les journaux imprimés, puis transformé en police numérique. La police Calibri dispose également d'un jeu de caractères plus important, ce qui lui permet d'être utilisé dans plus de langues et dans plus de cas que le Times. Mais si elle est plus jeune que Times, Calibri n'est pas la plus moderne des polices. Microsoft a adopté la Calibri comme police de caractères par défaut en 2007, mais en 2021, la société a indiqué qu'elle prévoyait de la supprimer progressivement.Fred Shallcrass, créateur de caractères au studio new-yorkais Frere-Jones Type, a participé à la conception de la Seaford, l'une des polices que Microsoft envisage d'adopter comme nouvelle police par défaut. Selon lui, les gens se passionnent pour les polices de caractères, même s'ils ne le réalisent pas tout de suite. « Lorsque vous changez une police de caractères, vous modifiez la compréhension subconsciente du texte par quelqu'un. Nous nous attachons beaucoup à ces choses », explique Shallcrass.Times New Roman est une police à empattement ; elle comporte des petites boucles et des casquettes sur le bord des lettres qui lui donnent son aspect distinctif. Calibri est une police sans empattement ; ses formes de lettres sont beaucoup plus nettes et ne comportent pas de boucles. La sagesse dominante de l'ère moderne veut que les polices sans empattement soient plus faciles à lire sur les écrans, ce qui explique pourquoi le département d'État affirme être à l'origine de ce changement. « Les empattements compliqués ont mauvaise réputation. Les nouveaux écrans sont plus nets, ce qui rend la question beaucoup moins préoccupante qu'auparavant. D'une certaine manière, il s'agit d'une approche dépassée. Cela aurait eu plus de sens si c'était il y a 10 ans », explique Shallcrass.Blinken a expliqué aux employés que ce changement vise à rendre les documents plus accessibles, en précisant que les empattements du Times New Roman pouvaient « poser des problèmes d'accessibilité aux personnes handicapées qui utilisent une technologie de reconnaissance optique des caractères ou des lecteurs d'écran ». Les polices avec empattements, décrites par Blinken comme des « ailes et des pieds » ajoutés aux lettres, peuvent faciliter la lecture de petits textes imprimés, selon Adobe, et peuvent également « avoir un aspect officiel, professionnel, et suggérer le poids de l'histoire ou de l'expérience ».Les documents sur l'accessibilité de l'Université de Caroline du Nord à Greensboro et de l'Université d'État de Pennsylvanie indiquent que les polices sans empattement sont considérées comme plus lisibles lorsqu'elles sont affichées sur un ordinateur, bien que les règles ne soient pas vraiment strictes. Il convient également de noter qu'il existe des polices spécialement conçues pour être accessibles, qui sont assez différentes de la Calibri ou d'autres polices sans empattement similaires.Aucune police de caractères ne peut convenir à toutes les expériences. Notre cerveau peut trouver gérable de lire un morceau de prose dans une police de caractères où certains caractères ont des formes complexes ou ressemblent à d'autres caractères. Mais les personnes ayant des difficultés de compréhension de la lecture ou une vision déficiente peuvent trouver qu'une telle police de caractères est une corvée pour naviguer. Aucune police de caractères n'est idéale pour tous les types de déficiences visuelles ou cognitives, mais le choix de la police Calibri par le département d'État devrait contribuer à faciliter la lecture des textes pour presque tout le monde.« Le fait que le gouvernement ait une telle conversation sur l'accessibilité est plutôt réconfortant. Vous voulez que vos agences gouvernementales se soucient de ce genre de choses, si ce genre de réflexion se propage à d'autres endroits où le texte et l'accessibilité sont primordiaux », déclare Jason Santa Maria, designer et auteur du livre On Web Typography.Les polices de caractère s'adaptent à la technologie sur laquelle nous les lisons. Ce qui fonctionne sur les écrans aujourd'hui pourrait sembler dépassé dans quelques années. La décision du département d'État d'adopter une police de caractères qui est déjà en voie d'extinction peut susciter des inquiétudes parmi les fidèles de la police, mais les agences gouvernementales sont réputées pour leur lenteur et leur immobilisme, de sorte que le passage à la Calibri n'est guère surprenant. Il est toutefois possible qu'aucune police par défaut ne soit parfaite à jamais. « Les polices de caractères sont un peu dans la même catégorie que les vêtements, les meubles et la décoration. La mode change et les humeurs et les sensibilités changent avec le temps. Les polices de caractères doivent également s'adapter », explique Santa Maria.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle est votre police de caractères préférée pour développer ?