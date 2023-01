Envoyé par New York Times Envoyé par Pendant que nous roulions, Key a comparé FSD à l'Autopilot qui était sur sa Tesla de 2015. Autopilot, a-t-il dit, était comme un régulateur de vitesse sophistiqué : vitesse, direction, évitement des collisions. Bien que dans son cas, il ait dit : « Je suppose que cela n'a pas vraiment permis d'éviter les accidents ». Il avait été bien plus impressionné par le FSD. Il était capable de gérer à peu près toutes les situations qu'il lui présentait. « Mon seul vrai reproche est qu'il ne sélectionne pas toujours la voie que je choisirais ».



Au bout d'une minute, la voiture avertit Key de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. « Tesla est maintenant une sorte de nounou à ce sujet », s'est-il plaint. Si Autopilot était autrefois dangereusement permissif envers les conducteurs inattentifs – leur permettant même de s'endormir derrière le volant – cette faille, comme le bogue de l'objet stationnaire, avait été corrigée. « Entre le volant et le suivi des yeux, c'est juste un problème résolu », a déclaré Key(...).



Key avait apporté des notes, qui tenaient sur quatre pages, qu'il avait rédigées pour notre entretien, énumérant les faits sur les accidents, organisés en sous-titres tels que Tesla Full Self-Driving Technology (Discussion). C'est le genre d'homme qui se promène avec une batterie d'opinions bien formées sur les sujets les plus importants de la vie - ordinateurs, logiciels, exercice, argent - et une volonté de les partager. Il tenait particulièrement à ce que je comprenne que l'Autopilot et le FSD sauvaient des vies : « les données montrent que leur taux d'accidents pendant la bêta est bien inférieur à celui des autres voitures », lit-on dans ses notes. « Ralentir le [développement de la] bêta FSD entraînera plus d'accidents et de pertes de vie sur la base de données statistiques solides.



Des accidents comme le sien – et même les plus mortels – sont malheureux, a-t-il soutenu, mais ils ne pouvaient pas détourner la société de l'objectif plus large d'une adoption généralisée des véhicules autonomes. Key a fait une analogie avec les vaccins contre le coronavirus, qui ont empêché des centaines de milliers de décès, mais ont également causé de rares décès et blessures dus à des effets indésirables. « En tant que société », a-t-il conclu, « nous choisissons la voie pour sauver le plus de vies ».



Le 29 mai 2018, la Tesla Model S 2015 de Dave Key le ramenait chez le dentiste en mode Autopilot. C'était un itinéraire que Key avait suivi d'innombrables fois auparavant*: une autoroute à deux voies menant aux collines au-dessus de Laguna Beach, en Californie. Mais lors de ce voyage, alors que Key était distrait, la voiture a dérivé hors de sa voie et a percuté l'arrière d'un S.U.V. de police garé, faisant tourner la voiture et poussant le S.U.V. jusqu'au trottoir. Personne n'a été blessé, mais la Tesla était en piteux état.Key, un ancien entrepreneur en logiciels de 69 ans, a opté pour une perspective impartiale sur son propre accident, revêtant sa casquette d'ingénieur : « Le problème avec les objets fixes - je suis désolé, cela semble stupide - c'est qu'ils ne bougent pas », a-t-il déclaré. Pendant des années, l'intelligence artificielle de Tesla a eu du mal à séparer les objets immobiles de l'arrière-plan. Plutôt que de se sentir frustré que l'ordinateur n'ait pas compris un problème aussi élémentaire, Key s'est rassuré en apprenant qu'il y avait une raison derrière l'accident : une limitation logicielle connue, plutôt qu'une sorte d'événement de cygne noir.En clair, c'était un problème auquel d'autres utilisateurs d'Autopilot ont été confrontés.L'année dernière, la National Highway and Traffic Safety Administration (NHTSA) a mis à niveau son enquête sur plus d'une douzaine de véhicules Tesla qui se sont écrasés contre des véhicules d'urgence alors qu'ils utilisaient Autopilot. L'agence a déclaré que la fonction d'assistance au conducteur avait du mal à identifier les véhicules en stationnement.Pourtant, depuis l'accident, Key a acheté trois autres Teslas et continue d'utiliser à la fois Autopilot et le FSD, ajoutant que le logiciel s'est amélioré pour surveiller l'attention du conducteur sur la route grâce à une fonction de rappel qui suit la pression sur le volant et le mouvement des yeux du conducteur.Depuis la sortie d'Autopilot en octobre 2015, Musk a encouragé les conducteurs à le considérer comme plus avancé qu'il ne l'était, déclarant en janvier 2016 qu'il était « probablement meilleur » qu'un conducteur humain. En novembre de la même année, la société a publié une vidéo d'une Tesla naviguant sur les routes de la Bay Area avec l'indication suivante*: « La personne à la place du conducteur n'est là que pour des raisons légales. Elle ne fait rien. La voiture se conduit toute seule ». Musk a également rejeté le nom « Copilot » en faveur « d'Autopilot ».Les petits caractères indiquaient clairement que la technologie était uniquement destinée à l'assistance au conducteur, mais ce message n'a reçu qu'une fraction de l'attention des annonces de Musk. Un grand nombre de conducteurs semblaient vraiment confus quant aux capacités d'Autopilot (d'ailleurs, Tesla a également refusé de divulguer que la voiture de la vidéo de 2016 s'est écrasée dans le parking de l'entreprise, ce qui a été souligné par un ingénieur de Tesla qui a reconnu que la vidéo de 2016 faisant la promo de la conduite autonome du véhicule était truquée ).Malheureusement pour Musk, le court terme passe avant tout et son entreprise fait face à quelques mois difficiles. En février, le premier procès contre Tesla pour un accident impliquant Autopilot sera jugé. Quatre autres suivront coup sur coup. Donald Slavik, qui représentera les plaignants dans pas moins de trois de ces affaires, affirme qu'un constructeur automobile normal aurait déjà choisi de régler l'affaire à l'amiable : « Ils considèrent cela comme un coût pour faire des affaires ». Musk a juré de se battre devant les tribunaux, quels que soient les dangers que cela pourrait présenter pour Tesla. « Les dollars peuvent vite s'additionner », a déclaré Slavik, « surtout s'il y a des dommages-intérêts punitifs ».Dans l'une des plaintes qu'il a déposées contre Tesla, Slavik a répertorié les principaux accidents impliquant Autopilot de A à WW. En Chine, une Tesla a percuté une balayeuse. En Floride, une Tesla a heurté un semi-remorque sur une autoroute. Lors d'une averse dans l'Indiana, une Tesla Model 3 a quitté la route et s'est enflammée. Dans les Florida Keys, une Model S a traversé une intersection et a tué un piéton. À New York, une Model Y a heurté un homme qui changeait son pneu sur l'accotement de la Long Island Expressway. Dans le Montana, une Tesla a percuté de manière inattendue une barrière d'autoroute. Puis la même chose s'est produite à Dallas, à Mountain View et à San Jose.En fait, les nombreuses revendications des poursuites en cours reviennent à un seul thème : Tesla a constamment gonflé les attentes des consommateurs et minimisé les dangers encourus. Les voitures n'étaient pas suffisamment surveillées par le conducteur, car Musk ne voulait pas que les conducteurs pensent que la voiture avait besoin d'une surveillance humaine.Pour mémoire, en avril 2019, Musk a déclaré : « Si vous avez un système dont la fiabilité est égale ou inférieure au niveau humain, alors la surveillance du conducteur a du sens. Mais si votre système est nettement meilleur, plus fiable qu'un humain, alors la surveillance n'aide pas beaucoup ».Les conducteurs n'ont pas été avertis des problèmes de freinage automatique ou des « changements de voie non commandés ». La société a fini par admettre les limites de la technologie dans son manuel d'utilisation, mais a publié des vidéos virales d'une Tesla conduisant sur un itinéraire compliqué sans intervention humaine.Le client idéal de Musk est quelqu'un comme Key, prêt à accepter le blâme quand quelque chose ne va pas mais possédant une foi presque illimitée dans la prochaine mise à jour. Dans une déposition, un ingénieur de Tesla l'a dit de manière tout à fait explicite*: « Nous voulons faire savoir au client que, tout d'abord, vous devez avoir confiance en votre véhicule*: tout fonctionne comme il se doit. Ensuite, la raison de votre accident ou la raison de votre incident retombe toujours sur vous ».Comme pour illustrer ces propos, pendant qu'ils [Key et le journaliste] roulaient et que sa Tesla a raté un virage à gauche, Key a rapidement diagnostiqué le problème : si seulement le système avait été mis à niveau vers FSD 10.69, a-t-il soutenu, la voiture aurait sûrement réussi le virage en toute sécurité.Malheureusement pour Musk, tous les propriétaires de Tesla ne sont pas comme Dave Key. Les plaignants dans les procès Autopilot pourraient convenir que l'IA s'améliore, mais seulement sur le dos des premiers utilisateurs et des passants qui pourraient être tués en cours de route.En ligne, il y a une bataille entre les factions pro-Musk et anti-Musk à propos d'Autopilot et du FSD.Key est loin d'être le seul conducteur Tesla à signaler des problèmes avec le logiciel, mais à continuer de soutenir la vision d'Elon Musk pour l'entreprise. Par exemple, un autre quotidien a précédemment rapporté qu'un conducteur de Tesla avait effectué un trajet sur 6 392 miles (environ 10 286 kilomètres) en utilisant principalement Autopilot et FSD et continuait de considérer le programme comme une « bouée de sauvetage » malgré la rencontre de bogues dans le logiciel.Source : The New York Times MagazineComprenez-vous la perspective de Dave Key ? Partagez-vous son point de vue ? Dans quelle mesure ?« La raison de votre accident ou la raison de votre incident retombe toujours sur vous », êtes-vous d'accord avec les propos tenus par cet ingénieur de Tesla ? Pourquoi ?