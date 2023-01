Twitterrific : la fin d'une époque

Une entreprise sous pression

Envoyé par aperçu de la plainte Envoyé par Selon des articles de presse, Twitter refuse de payer ses vendeurs et fournisseurs sans motif valable depuis l'acquisition de l'entreprise par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Ce procès implique un tel cas flagrant. Depuis plus de quatre ans, Imply a concédé sous licence son logiciel propriétaire à Twitter, et Twitter a payé Imply plus de 10 millions de dollars. Twitter a toujours été très satisfait du produit d'Imply et de ses services de maintenance et d'assistance associés.



Ainsi, à la mi-2021, les parties ont prolongé la durée de leur licence logicielle et de leur contrat de service pour trois années supplémentaires du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Twitter a ensuite effectué les quatre premiers paiements trimestriels de 1 092 000 $, soit un total d'environ 4,4 millions de dollars.



Cependant, peu de temps après la clôture de l'achat de Twitter par Musk, Twitter a refusé de payer la facture trimestrielle impayée, qui était due le 30 novembre 2022, et Twitter a décliné toute obligation de payer les futures factures d'Imply, malgré le libellé sans ambiguïté de la licence du logiciel et du contrat de service exigeant que Twitter le fasse. Imply a donc subi un préjudice d'un montant à prouver au procès, mais qui dépassera 8 millions de dollars plus les intérêts avant jugement et les honoraires et frais d'avocat

Bien qu'il n'y ait toujours pas eu d'annonce, Twitter a mis à jour son accord de développeur afin que les clients tiers soient désormais interdits. Au cours de la semaine dernière, nous avons déjà vu Tweetbot et Twitterific rendus inutiles après que la société ait bloqué l'accès à l'API.Twitter a déclaré plus tard qu'il ne faisait qu'appliquer des règles de longue date, mais n'a fourni aucun détail ni clarification. Cette fois-ci, une mise à jour a été faite sur son Accord Développeurs (visiblement uniquement dans sa version américaine pour le moment qui date du 19 janvier 2023 tandis que la dernière modification dans la version française date du 10 octobre 2022). Dans la mise à jour, il est interdit la création « d'un service ou produit de substitution ou similaire aux applications Twitter » ; en clair, les applications Twitter tierces sont désormais interdites.Les règles, mises à jour jeudi, précisent ce que cela signifie : « Applications Twitter » fait référence aux « produits, services, applications, sites Web, pages Web, plateformes et autres offres destinés aux consommateurs de la société, y compris, sans s'y limiter, ceux proposés via https://twitter.com et les applications mobiles de Twitter ». La clause interdisant les services alternatifs a été ajoutée aux règles avec la mise à jour la plus récente, selon la Wayback Machine.Le changement de règle intervient après que Twitter a silencieusement cassé plusieurs clients Twitter tiers populaires comme Tweetbot et Twitterific depuis le 12 janvier. À ce moment, les développeurs derrière les applications (dont beaucoup ont historiquement façonné toute l'expérience utilisateur de Twitter - Twitterific a été créé avant que Twitter n'ait sa propre application iOS native. Et ils ont gagné en popularité ces dernières années, en partie grâce à leur manque de publicités) ont déclaré qu'ils n'avaient reçu aucune communication de la société sur ce qui se passait. Puis, le 17 janvier, le compte développeur de l'entreprise a tweeté qu'il « appliquait ses règles d'API de longue date », ce qui « peut entraîner le dysfonctionnement de certaines applications ».La décision semble peu susceptible de s'attirer les faveurs du public à un moment où la plate-forme est confrontée à des défis sur plusieurs fronts. Dans un billet de blog, Sean Heber de Twitterrific a qualifié Twitter de « de plus en plus capricieux » et d'une entreprise qu'il « ne reconnaît plus comme étant digne de confiance et avec laquelle il ne veut plus travailler ». Matteo Villa, le développeur de Fenix, a qualifié le manque de communication « d'insultant » (Twitter n'a pas de service de communication pour le moment).Ci-dessous, un extrait du billet de Twitterrific.Twitterrific a été interrompu.Une phrase qu'aucun d'entre nous n'a voulu écrire, mais, depuis un moment déjà, nous avons pensé qu'il aurait fallu l'écrire un jour. Nous ne nous attendions pas à l'écrire si tôt, cependant, et certainement pas sans avoir eu le temps de vous prévenir que cela arrivait. Nous sommes désolés de dire que la disparition soudaine et indigne de l'application est due à un changement de politique non annoncé et non documenté par un Twitter de plus en plus capricieux - un Twitter que nous ne reconnaissons plus comme digne de confiance et avec lequel nous ne voulons plus travailler.Depuis 2007, Twitterrific a aidé à définir la forme de l'expérience Twitter. C'était le premier client de bureau, le premier client mobile, l'une des toutes premières applications de l'App Store, un lauréat du prix Apple Design, et il a même contribué à redéfinir le mot "tweet" dans le dictionnaire. Ollie, la mascotte bluebird de Twitterrific, était si populaire qu'elle a même incité Twitter à adopter plus tard son propre logo bluebird. Notre petite application a fait une grande brèche dans le monde !Aucune de ces réalisations incroyables n'aurait été possible sans le soutien généreux et loyal de vous, nos merveilleux clients et fans. Votre soutien financier a peut-être payé les factures, mais votre soutien spirituel a enrichi nos âmes et pour cela nous ne vous remercierons jamais assez. Vous avez changé nos vies pour toujours.Mais, même si cela nous fait mal de le dire, Twitterrific pour iOS et macOS a maintenant été supprimé des deux App Stores. Si vous aviez un abonnement sur iOS, il sera automatiquement annulé par l'App Store.Enfin, si vous étiez abonné à Twitterrific pour iOS, nous vous prions de bien vouloir envisager de ne pas demander de remboursement à Apple. La perte de revenus continus et récurrents de Twitterrific va déjà nuire considérablement à notre entreprise, et tout remboursement viendra directement de nos poches - pas de Twitter ni d'Apple. Pour faire simple, des milliers de remboursements seraient dévastateurs pour une petite entreprise comme la nôtre.Bien que ce chapitre soit terminé, notre histoire n'est pas terminée. Tant que nous le pourrons, nous continuerons à améliorer nos autres applications, à créer de nouvelles applications, à faire un travail de conception incroyable pour nos clients et à publier de superbes fonds d'écran sur Wallaroo et Patreon. Rester dans les parages!Twitter est soumis à une immense pression pour réaliser des bénéfices (ou du moins atteindre le seuil de rentabilité) alors que les annonceurs fuient la plate-forme suite à des politiques de contenu imprévisibles et en évolution rapide. La société, qui a une dette de 12,5 milliards de dollars, doit payer 300 millions de dollars lors de son premier paiement d'intérêts et a perdu une valeur estimée à 4 milliards de dollars depuis que Musk l'a acquise fin octobre 2022. Fidelity a récemment réduit la valeur de sa participation sur Twitter de 56 %.Pour réduire les coûts, Twitter n'a pas payé le loyer de son siège social à San Francisco ni de l'un de ses bureaux mondiaux depuis des semaines. D'ailleurs, le propriétaire de son siège social l'a poursuivi en justice . Twitter a également refusé de payer une facture de 197 725 dollars pour des vols charters privés effectués la semaine de la prise de contrôle de Musk, selon une copie d'une plainte déposée devant le tribunal de district du New Hampshire.Les dirigeants de Twitter ont également discuté des conséquences du refus des indemnités de départ à des milliers de personnes qui ont été licenciées depuis la prise de contrôle, ont déclaré deux personnes proches des pourparlers. Et Musk a menacé les employés de poursuites s'ils parlent aux médias et « agissent d'une manière contraire à l'intérêt de l'entreprise ».Une plainte indique que Twitter n'a pas payé une facture de 1 092 000 $ dans un contrat de logiciel qui n'expire qu'à la fin de 2024, et que la société dirigée par Elon Musk a apparemment l'intention de ne pas verser au fournisseur des paiements supplémentaires de 7 millions de dollars. Imply Data, Inc. a poursuivi Twitter devant la Cour supérieure de Californie du comté de San Francisco, alléguant une rupture de contrat.Imply Data Inc. affirme qu'après avoir payé des factures totalisant environ 4,4 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de services logiciels propriétaires qui court jusqu'en 2024, Twitter n'a pas payé sa facture trimestrielle du 30 novembre et « a renoncé à toute obligation de payer de futures factures », selon la plainte déposée devant le tribunal de l'État de San Francisco. Imply a estimé ses dommages à plus de 8 millions de dollars.Imply, qui a été fondée en 2015 et est basée à Burlingame, en Californie, a déclaré que son procès marque un « exemple flagrant » du refus de Twitter de payer ce qu'il doit à d'autres entreprises « sans motif valable ».Dans la plainte, Imply a déclaré qu'avant l'arrivée de Musk, Twitter avait versé à la société de logiciels plus de 10 millions de dollars sur quatre ans et « a toujours été très satisfait du produit d'Imply et de ses services de maintenance et d'assistance associés ». Une décision a été prise à la mi-2021 de prolonger leur contrat de trois ans supplémentaires.Imply développe une base de données basée sur le logiciel open source Apache Druid ainsi que des produits de gestion et de surveillance des clusters Druid.Le New York Times a rapporté le 22 novembre que Twitter se débarrassait de certains fournisseurs. La plainte d'Imply note la couverture médiatique de Twitter refusant de payer les vendeurs et dit : « Ce procès implique un cas aussi flagrant ». Imply a téléchargé (upload) la facture de 1 092 000 $ sur le portail des fournisseurs de Twitter, et la facture a été approuvée par Twitter le 5 octobre, selon la plainte. « Le 28 novembre 2022, lorsqu'Imply a accédé au portail du fournisseur, Imply a appris que Twitter avait supprimé la facture et clôturé le contrat de licence », indique le procès.Les mesures agressives indiquent que Musk continue de réduire les dépenses et de plier ou de rompre les accords précédents de Twitter pour faire sa marque. Son règne a été caractérisé par le chaos, une série de démissions et de licenciements, des annulations des suspensions de comptes et des règles précédentes de la plateforme et des décisions capricieuses qui ont fait fuir les annonceurs.Musk a ailleurs tenté d'économiser environ 500 millions de dollars en coûts non liés à la main-d'œuvre, en fermant un centre de données et en cherchant à gagner de l'argent via une vente aux enchères des articles de bureau.Twitter pousse également fortement son plan Twitter Blue (maintenant avec une option annuelle), visant à en faire un moteur de profit. Il prévoit de lever son interdiction des publicités politiques, à la recherche de dollars de campagne lors des élections américaines de 2024. Et la société envisagerait de vendre des noms d'utilisateur via des enchères en ligne.Sources : politique de Twitter Qu'en pensez-vous ?