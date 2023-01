TikTok a été le sujet d'un grand nombre de débats sur la vie privée, la santé mentale et la sécurité nationale aux États-Unis au cours de ces trois dernières années, les administrations successives de Donal Trump et de Joe Biden étant confrontées à une forte pression pour interdire le réseau social chinois dans le pays. TikTok est devenu une force dominante dans la culture populaire ces dernières années, ce qui a suscité des inquiétudes croissantes de la part des responsables gouvernementaux quant à sa propriété chinoise. Les critiques estiment que TikTok est un outil de surveillance de Pékin et qu'il permet d'espionner les journalistes situés aux États-Unis.Plus d'une vingtaine d'États américains (27) ont interdit l'utilisation de l'application sur les appareils gouvernementaux à la fin de l'année dernière ; certaines universités publiques ont suivi le mouvement en interdisant ou en bloquant l'application sur leurs campus. En décembre dernier, le sénateur républicain Marco Rubio a présenté un projet de loi bipartisan visant à interdire TikTok aux États-Unis. Rubio, qui est membre de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré que la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, ne pouvait pas avoir accès aux données des utilisateurs américains en raison du risque potentiel pour la sécurité nationale.Cela s'explique en partie par le fait que ByteDance est tenu par la loi chinoise d'aider le gouvernement, ce qui pourrait inclure le partage des données des utilisateurs partout dans le monde. « Il n'y a plus de temps à perdre dans des négociations insignifiantes avec une société fantoche du PCC. Il est temps d'interdire définitivement TikTok, contrôlé par Pékin », a déclaré Rubio dans un communiqué. Mais en attendant, l'entreprise fait tout ce qu'elle peut pour empêcher que cela ne se produise. Elle est prête à faire d'importantes concessions pour traiter avec les responsables américains afin qu'une telle interdiction ne soit jamais mise en œuvre.TikTok et sa société mère ByteDance ont rejeté à plusieurs reprises les allégations sur leurs supposées relations avec le gouvernement chinois, mais ces démentis n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes des législateurs américains. « Nous sommes déçus que le Congrès ait décidé d'interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux - un geste politique qui ne fera rien pour faire avancer les intérêts de sécurité nationale - plutôt que d'encourager l'administration à conclure son examen de sécurité nationale », a déclaré un porte-parole de TikTok à la suite de l'interdiction de l'application sur les appareils fournis par le gouvernement des États-Unis ByteDance travaillerait désormais aux côtés du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis et ce n'est pas nouveau. Cela se passe sous le manteau depuis des mois maintenant, afin que l'application puisse conclure un accord et poursuivre ses activités aux États-Unis. Le marché américain cible n'est certainement pas petit et la perte de ces clients pourrait vraiment toucher l'entreprise de plein fouet. Les discussions récentes semblent porter sur un accord qui serait davantage axé sur le stockage des données. L'accord devrait restreindre l'accès aux données des utilisateurs américains par les employés de ByteDance travaillant en Chine.L'accord verrait TikTok créer un nouveau partenariat avec des entreprises comme Oracle en ce qui concerne le stockage local pour les utilisateurs américains. En outre, de nouvelles inquiétudes sont récemment apparues concernant le fonctionnement de l'algorithme de l'application chinoise de médias sociaux. Et cela aussi serait lié à la manipulation des personnes utilisant cette fonctionnalité. À cet égard, la société propose un nouvel accord qui pourrait restructurer les opérations de la société aux États-Unis et permettre la transparence de ses algorithmes. Cela mettrait l'accent sur une attention et un contrôle accrus de la part des autorités américaines.Cependant, des experts comme Anupam Chander, professeur de droit à l'université de Georgetown, affirment qu'il n'existe aucune preuve concrète que les utilisateurs américains de TikTok ont vu leurs données partagées, ou que Pékin utilise ces informations à des fins politiques. « Aucune de ces affirmations, même les affirmations d'initiés que certains employés font au sujet de l'accès par des personnes en Chine, cet accès n'est pas le fait du gouvernement chinois, mais plutôt d'autres personnes au sein de la structure de ByteDance, pour [regarder] les données des employés de TikTok et d'autres personnes aux États-Unis », a déclaré Chander.La plupart des préoccupations des législateurs américains sont liées aux services de localisation de l'application, qui pourraient être utilisés à des fins d'espionnage. En ce qui concerne les applications de médias sociaux, le suivi de la localisation est une fonctionnalité standard. « Il est donc logique que l'on dise aux soldats américains : n'utilisez pas cette application, car elle pourrait partager vos informations de localisation avec d'autres entités. Mais c'est également vrai pour l'application météo et ensuite pour beaucoup d'autres applications qui existent dans votre téléphone, qu'elles appartiennent à la Chine ou non », a déclaré Chander.Chander met également en garde contre ce qu'il appelle une "politisation de la sécurité nationale". « Il est toujours facile - et cela se produit dans le monde entier - de dire qu'un gouvernement étranger est une menace, et je vous protège de ce gouvernement étranger. Et je pense que nous devrions être un peu prudents sur la façon dont cela peut être politisé d'une manière qui dépasse de loin la menace réelle afin d'atteindre des objectifs politiques », a déclaré Chander. Ryan Calo, professeur de droit et de sciences de l'information à l'Université de Washington, a un avis similaire sur la question et met en garde contre l'idée d'interdire TikTok.Selon ce dernier, le projet de loi visant à interdire la plateforme de médias sociaux chinoise concerne beaucoup plus les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis que TikTok spécifiquement. « De la même manière que l'Europe est très préoccupée par les relations entre les entreprises américaines et le secteur du renseignement américain, l'inquiétude exprimée à propos de TikTok est que la pratique [de la collecte de données], qui est répandue parmi différents types d'applications numériques, serait problématique s'il s'avérait qu'il existe une relation confortable entre la société TikTok et le secteur du renseignement chinois », a déclaré Calo.Calo a ajouté : « la vérité est que, si le secteur sophistiqué du renseignement chinois voulait recueillir des informations sur des employés d'État particuliers aux États-Unis, il n'aurait probablement pas à passer par TikTok ». Chander et Calo sont tous deux sceptiques sur le fait qu'une interdiction pure et simple de TikTok gagnerait beaucoup d'élan politique, et tous deux affirment que même si elle devait aller de l'avant, l'interdiction d'une plateforme de communication soulèverait des problèmes liés au premier amendement. Mais Calo pense que la conversation pourrait faire évoluer la politique dans une direction positive pour les Américains.« Je pense que nous avons raison, aux États-Unis, de réfléchir enfin aux conséquences d'une telle surveillance commerciale des citoyens et résidents américains. Et nous devrions faire quelque chose pour y remédier, mais pas de manière ad hoc, mais en adoptant des règles ou des lois complètes sur la protection de la vie privée, ce que, par exemple, la Federal Trade Commission semble très intéressée à faire », a-t-il déclaré. D'un autre côté, certains proposent d'interdire TikTok en raison de ses impacts sur la santé mentale des enfants . Certains utilisateurs sont addicts à la plateforme et s'adonnent parfois à des challenges dangereux pour leur santé physique.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du bras de fer entre TikTok et les États-Unis ?Pensez-vous qu'il faut interdire TikTok en Europe ?Quid des applications américaines de médias sociaux ?Font-elles mieux que TikTok en matière de confidentialité et de vie privée ?Selon vous, TikTok fait-il l'objet d'une bataille géopolitique entre la Chine et les États-Unis ?