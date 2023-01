Les républicains et les démocrates ont passé une grande partie des dernières années à sonder différents aspects du secteur technologique, convenant largement qu'il y a des problèmes avec le pouvoir de Google d'Alphabet, de Facebook de Meta et d'autres. Mais ils sont largement en désaccord sur la façon de traiter ces problèmes. Un rapport parlementaire d'octobre 2020 a conclu qu'"Amazon, Facebook, Apple, et Google ont des pouvoirs de monopoles, c'est pourquoi ils doivent être démantelés". Le rapport est basé sur une enquête de 16 mois menée par la sous-commission judiciaire de la Chambre des représentants sur ces quatre grandes entreprises.L'enquête s'est intéressée à la façon dont les quatre entreprises technologiques sont parvenues à leur domination sur le secteur. La sous-commission a voulu savoir si les grandes entreprises technologiques ont usé de stratagèmes pour éliminer leurs concurrents ou si elles ont injustement exploité différents secteurs de leur entreprise pour évincer les plus petits concurrents. Avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier 2021, un rapport cinglant détaillant les abus de pouvoir de marché par les grandes entreprises technologiques suggère un chemin difficile à parcourir avant de nouvelles règles et une application plus stricte pour les Big Tech.Dans sa tribune du mercredi, le président a déclaré qu'il souhaitait voir des "protections fédérales sérieuses pour la vie privée des Américains", notamment en limitant la quantité de données telles que la localisation, la biométrie et les informations de santé qui peuvent être collectées. Il a également souligné le risque spécifique pour les enfants. « Les Big Tech collectent d'énormes quantités de données sur les produits que nous achetons, sur les sites Web que nous visitons, sur les endroits où nous allons et, ce qui est le plus troublant, sur nos enfants », a-t-il écrit, appelant à "des protections fédérales sérieuses pour la vie privée des Américains".« Nous devons tenir les sociétés de médias sociaux responsables de l'expérience qu'elles mènent sur nos enfants à des fins lucratives », note-t-il, citant les luttes des jeunes contre l'intimidation, la violence, les traumatismes et la santé mentale. Biden a également demandé une réforme de la section 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act) afin de forcer les plateformes en ligne à "assumer la responsabilité du contenu qu'elles diffusent et des algorithmes qu'elles utilisent". Bien qu'il aspire à une législation forte contre les Big Tech, Biden n'en a soutenu aucune en particulier dans son article d'opinion.En juillet, la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants a proposé la loi américaine sur la protection et la confidentialité des données (American Data Privacy and Protection Act), une mesure attendue depuis longtemps qui réformerait la manière dont des sociétés comme Amazon, Google et Facebook recueillent les informations des utilisateurs. Elle a été adoptée par la commission par une large majorité de 53 voix contre 2, mais n'a pas été soumise au vote de la Chambre. Certains démocrates ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité que cette mesure passe outre à des lois étatiques solides.Les démocrates ont cité, par exemple, la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act - CCPA). La représentante Cathy McMorris Rodgers, républicaine de l'État de Washington, devrait réintroduire l'ADPPA au cours de cette session. Le locataire de la Maison-Blanche a également appelé à une concurrence plus ouverte dans le domaine de la technologie et a déclaré que de nouvelles directives étaient nécessaires pour créer un terrain de jeu équitable pour les entreprises de toutes tailles. Il a à l'idée des législations qui auront la capacité de casser les monopoles existants.« La prochaine génération de grandes entreprises américaines ne devrait pas être étouffée par les entreprises dominantes en place avant qu'elles n'aient eu la chance de décoller », a écrit Biden. Dans une déclaration faisant suite à la publication de l'article d'opinion de Biden par le Wall Street Journal, la sénatrice démocrate Amy Klobuchar a déclaré qu'elle continuerait à faire pression pour l'adoption de la législation bipartisane qu'elle a parrainée pour empêcher les sociétés de favoriser leurs propres entreprises dans les résultats de recherche au détriment de leurs concurrents, entre autres mesures.La tribune de Biden intervient à un moment où les républicains de la Chambre des représentants accusent la Maison-Blanche de travailler étroitement avec les Big Tech pour censurer les voix conservatrices en ligne. Les républicains ont l'intention de créer une nouvelle sous-commission qui se chargera de passer au crible toutes les communications entre l'administration Biden et les géants de la Tech, notamment les entreprises telles que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, etc. Les républicains de la Chambre accusent la Maison-Blanche d'avoir fait pression sur ces entreprises pour influencer le contenu hébergé sur leurs plateformes.Ian Sams, le porte-parole de la Maison-Blanche, a rejeté ces allégations. « Les républicains de la Chambre des représentants continuent de se concentrer sur le lancement de cascades politiques partisanes, au lieu de se joindre au président pour s'attaquer aux questions qui préoccupent le plus le peuple américain, comme l'inflation », a-t-il déclaré. La création de ce panel intervient après qu'Elon Musk, le propriétaire de Twitter, a publié les "Twitter Files" qui ont relancé la ferveur autour des décisions de modération de contenu prises par la plateforme au cours de ces dernières années, notamment sous l'ancien PDG, Jack Dorsey.Le plus examiné de ces choix a été la décision de Twitter (avant l'arrivée de Musk à la tête de l'entreprise) de bloquer les liens vers un article du New York Post avant l'élection de 2020, affirmant avoir trouvé des courriels "fumants" liés à Joe Biden, alors candidat démocrate à la présidence, et à son fils Hunter. À l'époque, Twitter avait déclaré qu'il pensait que l'article violait sa politique relative aux documents piratés. La plateforme de microblogging est ensuite revenue sur sa décision et son PDG de l'époque, Jack Dorsey, a déclaré que les actions de la plateforme étaient "mauvaises", modifiant ses politiques pour éviter que cela ne se reproduise.Source : Joe Biden Quel est votre avis sur le sujet ?