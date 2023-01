Mastodon est un réseau social open source qui fonctionne de manière indépendante de ses serveurs hébergés. La plateforme est très similaire à Twitter et certains la considèrent même comme son alternative. Elle a enregistré des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs entre novembre et décembre. Beaucoup ont en effet quitté Twitter pour le rival Mastodon afin de protester contre l'arrivée de Musk à la tête de Twitter et les politiques controversées qu'il a établies lors de ses premiers jours en tant que Chief Twit. Il y avait environ 500 000 utilisateurs actifs de Mastodon avant que Musk ne prenne le contrôle de Twitter fin d'octobre.À la mi-novembre, ce nombre a grimpé à près de 2 millions d'utilisateurs actifs. Cependant, cette croissance a été de courte durée, car le nombre d'utilisateurs actifs de Mastodon est en baisse depuis le début de l'année. Pour beaucoup, ce constat s'explique par le fait que Mastodon ne remplit tout simplement pas le rôle particulier et basique de Twitter que beaucoup attendaient de lui. Les critiques affirment maintenant que les utilisateurs ont du mal à le comprendre, car il est tout simplement trop compliqué et ne pourrait pas le remplacer. « Twitter, dans sa forme la plus basique, est simple », a déclaré Meg Coffey, une stratège en médias sociaux.« Vous pouvez ouvrir une application ou un site Web, taper quelques mots, et vous avez terminé. Je veux dire, c'était une plateforme SMS de base », a-t-il ajouté. Il a expliqué que les gens ont afflué sur Mastodon parce qu'ils se sont indignés contre ce que Twitter était en train de devenir avec les nouvelles politiques introduites par Musk. « Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur, beaucoup de gens qui ne voulaient pas être à l'endroit où Twitter était en train de devenir. Je suis un grand fan de la mise en sourdine et du blocage et donc mon Twitter est fantastique. C'est un endroit vraiment merveilleux », a déclaré l'analyste.« Toutefois, je sais que pour beaucoup d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Et donc je peux comprendre qu'ils aient voulu trouver un endroit qui soit moins toxique ou moins nocif ». Mastodon a atteint un pic de près de 130 000 utilisateurs en un seul jour. Ces hausses ont coïncidé avec des décisions très controversées prises par Musk. Il s'agissait notamment des décisions de licencier des milliers d'employés de Twitter, de modifier les politiques de vérification, de rétablir le compte Twitter de Donald Trump et de suspendre les journalistes qui avaient fait des reportages sur Musk. D'autres scandales ne s'inscrivent pas dans cette chronologie.Il y avait en effet plus de raisons de détester Twitter que de l'aimer. Mastodon a surfé sur la vague de chaos déclenchée par Musk chez Twitter, mais la plateforme n'a pas tenu le coup. Les données produites par des entreprises comme Google ont révélé que les recherches sur Mastodon ont explosé en avril de l'année dernière, à peu près au moment où Musk a annoncé qu'il était devenu le principal actionnaire de Twitter. Coffey note que plusieurs nouveaux réseaux sociaux ont connu le succès. La plupart étaient simples à utiliser et permettaient de créer une communauté, comme l'application de partage de photos BeReal sortie en 2020.Pour de nombreux utilisateurs, Mastodon s'est peut-être avéré trop difficile à porter sur leurs communautés et était tout simplement trop compliqué. Selon Coffey, certains sont peut-être retournés à Twitter, tandis que d'autres ont peut-être complètement abandonné les médias sociaux. « Tout le monde s'est inscrit sur Mastodon et a réalisé à quel point c'était difficile, puis est retourné sur Twitter et s'est dit : "Oh, c'est, c'est difficile. Peut-être que nous n'irons pas là-bas". C'est comme les gens qui ont dit 'Je déménage au Canada' quand Donald Trump a été élu. Ils n'ont jamais réellement déménagé au Canada », a-t-elle déclaré.L'afflux soudain de centaines de milliers de nouveau sur Mastodon aurait attiré les investisseurs qui ont manifesté leur souhait d'investir dans la croissance du réseau social, mais le propriétaire, le développeur allemand Eugen Rochko, dit avoir refusé toutes les offres de financement. Lors d'une récente interview au Financial Times, Rochko a déclaré avoir reçu des offres d'au moins cinq investisseurs en capital-risque basés aux États-Unis pour investir des "centaines de milliers de dollars" pour soutenir le produit. Mais il a décliné les propositions, affirmant que le statut de Mastodon en tant qu'organisme à but non lucratif est "intouchable".Selon Rochko, l'indépendance de Mastodon et le choix des styles de modération sur ses serveurs faisaient partie de son attrait. « Mastodon ne se transformera pas en tout ce que vous détestez de Twitter. Le fait qu'il puisse être vendu à un milliardaire controversé, le fait qu'il puisse être fermé, faire faillite, etc. C'est la différence de paradigmes [entre les plateformes] », a déclaré Rochko. Selon lui, une multitude de raisons font que Mastodon est attrayant, notamment le fait qu'il soit géré par une organisation à but non lucratif, ne dispose d'aucune infrastructure publicitaire, d'aucune monétisation intégrée et d'aucun algorithme.Mastodon compterait principalement sur les dons pour financer sa plateforme. Par exemple, il collecte environ 25 000 dollars par mois par le biais de Patreon auprès de plus de 8 500 donateurs réguliers. Toutefois, Rochko a déclaré au Financial Times que son objectif à long terme était de faire en sorte que Mastodon remplace Twitter en tant que première plateforme de microblogging au monde. « La route est longue, mais en même temps, elle est plus grande qu'elle ne l'a jamais été », a-t-il déclaré. Cependant, les récentes statistiques semblent montrer que Mastodon n'est une alternative sérieuse à Twitter.Elles démontrent que la plupart des personnes qui ont dit qu'elles quittaient Twitter pour Mastodon ne sont pas vraiment parties. Même si les deux plateformes sont très similaires à première vue, il y a de nombreuses différences entre les deux. Il est probable que plusieurs anciens utilisateurs de Twitter trouveront le modèle de réseau décentralisé de Mastodon préférable à Twitter. Mais l'utilisateur moyen restera probablement fidèle à la plateforme qu'il connaît, à moins qu'un concurrent plus direct n'émerge. Certaines sources ont rapporté que les nouveaux utilisateurs de Mastodon ont également rencontré des problèmes.Certains serveurs auraient eu du mal à faire face à l'augmentation du niveau d'activité et à la confusion des politiques de modération sur les différents serveurs. Josh Cowls, chercheur à l'Oxford Internet Institute, a déclaré que Mastodon pourrait évoluer vers une plateforme "satellite" de Twitter, "qui serait davantage utilisée lorsque Twitter est en panne, ainsi qu'en réponse à d'autres scandales liés à Musk". Cependant, il n'est pas évident qu'il parvienne à remplacer Twitter.Source : Mastodon Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse du nombre d'utilisateurs actifs de Mastodon ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse soudaine du nombre d'utilisateurs ?Selon vous, Mastodon est-il trop compliqué pour l'utilisateur moyen de Twitter ?