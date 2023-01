L'administration Biden a-t-elle fait pression sur les Big Tech pour censurer les points de vue légitimes sur des questions telles que la pandémie de la Covid-19 qui allaient à l'encontre de la politique de la Maison-Blanche ? Le parti républicain, qui dirige la Chambre des représentants depuis les élections de mi-mandat, pense que oui. Pour le prouver, les républicains ont l'intention de créer une nouvelle sous-commission qui se chargera de passer au crible les communications entre l'administration Biden et les géants de la Tech, notamment ceux qui disposent de plateformes de communication en ligne telles que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.Cette commission devrait chercher à faire la lumière sur ce que certains républicains considèrent comme des efforts de l'administration Biden pour influencer le contenu hébergé par ces sociétés. Selon un projet de résolution visant à établir cette commission, le panel examinera, entre autres, comment l'exécutif américain travaille avec le secteur privé, des entités à but non lucratif ou d'autres agences gouvernementales pour "faciliter les actions contre les citoyens américains", telles que les violations présumées de leurs droits à la liberté d'expression. Ian Sams, le porte-parole de la Maison-Blanche a rejeté les allégations des républicains de la Chambre.« Les républicains de la Chambre des représentants continuent de se concentrer sur le lancement de cascades politiques partisanes, au lieu de se joindre au président pour s'attaquer aux questions qui préoccupent le plus le peuple américain, comme l'inflation », a-t-il déclaré. La création de ce panel intervient après qu'Elon Musk, le propriétaire de Twitter, a publié les "Twitter Files" - des rapports d'un groupe restreint de journalistes auxquels il a permis d'accéder à des fichiers internes après avoir racheté l'entreprise - qui ont relancé la ferveur autour des décisions de modération de contenu prises par la plateforme sous son précédent propriétaire.Le plus examiné de ces choix a été la décision de Twitter (avant l'arrivée de Musk à la tête de l'entreprise) de bloquer les liens vers un article du New York Post avant l'élection de 2020, affirmant avoir trouvé des courriels "fumants" liés à Joe Biden, alors candidat démocrate à la présidence, et à son fils Hunter. À l'époque, Twitter avait déclaré qu'il pensait que l'article violait sa politique relative aux documents piratés. La plateforme de microblogging est ensuite revenue sur sa décision et son PDG de l'époque, Jack Dorsey, a déclaré que les actions de la plateforme étaient "mauvaises", modifiant ses politiques pour éviter que cela ne se reproduise.Le président de la commission judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio) qui a soutenu le nouveau président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy (R-Calif.), dans sa candidature à la présidence, devrait diriger la commission. Jordan a fait allusion à ces projets le mois dernier dans une série de lettres adressées aux PDG d'Apple, Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft. Dans ces courriels, il demandait des informations sur ce qu'il appelait "la nature et l'étendue de la collusion de vos entreprises avec l'administration Biden". Jordan a dit aux entreprises qu'elles devaient préserver tous les dossiers existants ou futurs liés à sa demande.Ces informations concernent notamment "la modération, la suppression, la restriction ou la circulation réduite du contenu". Selon les analystes, la perspective qu'une législation découle des conclusions de la commission semble éloignée, compte tenu de la faible majorité du parti républicain à la Chambre, des divergences marquées avec les démocrates sur le rôle que le gouvernement devrait jouer, le cas échéant, dans la surveillance des plateformes de médias sociaux et du contrôle du Sénat par les démocrates. En outre, les tribunaux se sont souvent montrés hostiles aux plaintes pour suppression présumée de la parole en ligne.« Aucun acteur gouvernemental ne devrait empêcher ou contraindre la parole ; les deux sont inacceptables. Cependant, si les enquêtes sont elles-mêmes une autre forme de pression sur les entreprises pour insérer le gouvernement là où il n'a pas sa place - dans les décisions des entreprises privées sur les informations à publier ou non - alors le traitement est aussi dangereux que la maladie », a déclaré Matt Schruers, président de la Computer & Communications Industry Association (CCIA), qui représente les grandes entreprises de technologie et de médias sociaux. Il faut noter que les républicains enquêtent sur le sujet depuis l'année dernière.Les procureurs généraux républicains du Missouri et de la Louisiane ont intenté une action en justice devant le tribunal de district de Louisiane pour contester ce qu'ils ont appelé les "programmes de censure ouverts et explicites" de l'administration Biden. Les avocats du gouvernement ont demandé le rejet de la plainte, affirmant qu'elle ne contient pas d'allégations plausibles de coercition et qu'elle ne fait pas état de préjudices suffisants pour les plaignants. L'affaire a été rejointe par plusieurs scientifiques qui se sont plaints que leurs articles sur des questions liées à la Covid étaient traités injustement par les entreprises technologiques.Les avocats impliqués dans l'affaire disent avoir trouvé des preuves que plus de 80 fonctionnaires fédéraux ont cherché à influencer les entreprises de médias sociaux pour qu'elles suppriment les messages et les comptes qui étaient en conflit avec le point de vue préféré du gouvernement. La plupart des contacts auraient été pris par l'intermédiaire de la Maison-Blanche, qui craignait que les informations erronées diffusées sur la Covid-19 sur les médias sociaux ne découragent les gens de se faire vacciner. Par exemple, Rob Flaherty, directeur de la stratégie numérique de la Maison-Blanche, a déclaré dans un email du 20 avril 2021 adressé à Google :« Nous parlons avec d'autres plateformes de manière semi-régulière. Nous serions ravis de prendre cette habitude avec vous. Peut-être toutes les deux semaines ? » D'autres courriels reflèteraient que les responsables de la Maison-Blanche surveillaient de près ce qu'ils considéraient comme de la désinformation sur les plateformes. Dans un courriel du 20 juillet 2021 adressé à Google, Flaherty a transmis un message qu'il considérait comme préoccupant. « Je pense que nous avons eu un échange assez approfondi sur la mesure dans laquelle vous recommandez tous des contenus anti-vaccination », a-t-il écrit.« Vous avez insisté sur le fait que ce n'était pas le cas. Ceci semble indiquer que vous le faites. Qu'est-ce qui se passe ici ? », a-t-il ajouté. Jenin Younes, un avocat de la New Civil Liberties Alliance, un groupe de droite qui cherche à protéger les droits constitutionnels contre les atteintes du gouvernement, a déclaré qu'il existe aussi des preuves que la Maison-Blanche a fait pression sur les grandes entreprises technologiques sur la façon dont les propres commentaires de l'administration Biden ont été classés ou traités sur les plateformes de médias sociaux. Un exemple palpable est un incident lié au compte Instagram de la Maison-Blanche.En juillet 2021, un employé non identifié d'Instagram a dit aux responsables de la Maison-Blanche que la croissance du nombre de followers pour le compte "@potus" de la Maison-Blanche avait été ralentie par un problème technique. L'employé d'Instagram s'est d'abord montré réticent à entrer dans les détails. « Est-ce que vous êtes sérieux ? Je veux une réponse sur ce qui s'est passé ici et je la veux aujourd'hui », a écrit Flaherty dans un courriel adressé à l'employé d'Instagram. La Maison-Blanche a refusé de commenter les détails de l'affaire en cours et les entreprises nient toute discrimination à l'égard des conservateurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations portées par les républicains contre l'administration Biden ?Pensez-vous que l'administration Biden a fait pression sur les Big Tech pour censurer les voix des conservateurs et contrôler le contenu publié en ligne ?