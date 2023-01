Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a signé lundi un décret interdisant l'utilisation de toute application (plateforme ou site Web) appartenant à une entité située en Chine sur les appareils appartenant au gouvernement. DeWine a déclaré dans ce décret que "ces pratiques subreptices en matière de confidentialité des données et de cybersécurité font peser des menaces sur la sécurité nationale et locale et sur la cybersécurité des utilisateurs de ces applications et plateformes et des appareils qui les stockent". Malgré les garanties de sécurité données par ByteDance, le propriétaire de TikTok, le géant chinois de la technologie peine à convaincre.Le même jour, le New Jersey a imposé une interdiction des "logiciels et services à haut risque", dont TikTok, sur les appareils du gouvernement. Dans un communiqué de presse, le gouverneur Phil Murphy a déclaré que cette interdiction permettrait de "garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des informations gérées par le gouvernement de l'État du New Jersey". Outre l'interdiction de TikTok sur les appareils de l'État, Phil Murphy a déclaré que l'État interdisait également les produits et services de nombreux autres fournisseurs en provenance de l'Empire du Milieu, dont Huawei, Hikvision, Tencent (propriétaire de l'application WeChat) et ZTE.Le géant chinois du cloud computing Alibaba et la société russe de cybersécurité Kaspersky Lab figurent également sur la liste du New Jersey de fournisseurs étrangers de logiciels, de produits et de services à interdire. Murphy a déclaré que l'analyse approfondie de TikTok a révélé que l'application recueille les frappes des utilisateurs, fait de fréquentes captures d'écran, accède aux données des téléphones et rassemble d'autres informations sensibles sur les utilisateurs, comme les mots de passe. « Le renforcement de la cybersécurité est essentiel pour protéger la sécurité et le bien-être de notre État », a déclaré Murphy dans le communiqué de presse.« Les mesures proactives et préventives que nous mettons en œuvre aujourd'hui garantiront la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des actifs informationnels gérés par le gouvernement de l'État du New Jersey. Cette action décisive garantira que la cybersécurité de l'État est unifiée contre les acteurs qui pourraient chercher à nous diviser », a-t-il ajouté. Le décret de l'Ohio souligne que la loi chinoise de 2017 sur le renseignement national exige que les entreprises situées dans le pays recueillent des informations privées "y compris le partage de données avec le Parti communiste chinois". Une situation qui suscite la crainte des autres pays.Le décret de l'Ohio ajoute que les plateformes de médias sociaux chinoises sont essentiellement un "mécanisme de collecte de renseignements" pour le gouvernement chinois. Tencent, WeChat, Weibo et DingTalk, filiale du groupe Alibaba, faisaient tous partie de la liste des plateformes interdites dans l'Ohio. La décision de l'Ohio et du New Jersey d'interdire TikTok intervient dans un contexte de craintes selon lesquelles les données collectées pourraient permettre à Pékin d'espionner les Américains. Un bon nombre d'États ont déjà pris des mesures contre l'application après que le FBI a déclaré qu'elle représentait une menace pour la sécurité nationale.Il y a notamment l'Alabama, la Géorgie, l'Idaho, la Caroline du Sud, le Texas, le Dakota du Sud l'Utah et la Virginie. Une analyse du site Government Technology, publiée avant l'annonce des interdictions du New Jersey et de l'Ohio, montre que plus de 20 États ont interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux. En décembre, le président américain Joe Biden a signé une loi qui interdit aux employés fédéraux d'utiliser ou de télécharger TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement fédéral. Vendredi, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a annoncé qu'il prévoyait également d'interdire l'application sur les appareils appartenant à l'État.Si le Wisconsin suit l'exemple des 21 autres États qui ont déjà émis des interdictions ou des restrictions concernant TikTok, cela signifie que près de la moitié des États américains interdiront l'application d'une manière ou d'une autre en 2023. Des efforts sont également déployés pour interdire TikTok sur les appareils grand public à travers les États-Unis. Le mois dernier, le sénateur Marco Rubio a proposé une loi qui interdirait TikTok à l'échelle nationale. Rubio a déclaré que l'application donne au gouvernement chinois "une capacité unique de surveiller plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, y compris près de deux tiers des adolescents américains".« Nous sommes déçus qu'un si grand nombre d'États sautent dans le train politique pour adopter des politiques qui ne feront rien pour faire progresser la cybersécurité dans leurs États et qui sont basées sur des faussetés non fondées sur TikTok. Nous continuons à travailler avec le gouvernement fédéral pour finaliser une solution qui répondra de manière significative à toutes les préoccupations de sécurité qui ont été soulevées au niveau fédéral et étatique », a déclaré un porte-parole de TikTok. Depuis plusieurs années, notamment depuis la présidence de Donald Trump, TikTok suscite des inquiétudes en matière de sécurité et de confidentialité.Compte tenu de la surveillance croissante de TikTok, ce n'est peut-être que le début des défis à venir pour l'entreprise dans l'année à venir. « TikTok est aimé par des millions d'Américains, et il est regrettable que les nombreux organismes d'État, bureaux, universités, groupes d'étudiants et équipes sportives de ces États ne puissent plus utiliser TikTok pour créer des communautés et partager des informations. Nous continuons à travailler avec le gouvernement fédéral pour finaliser une solution qui répondra de manière significative à toutes les préoccupations de sécurité qui ont été soulevées au niveau fédéral et étatique », a ajouté le porte-parole.Sources : Phil Murphy, gouverneur du New Jersey et Mike DeWine, gouverneur de l'Ohio (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?