NSO, pour sa part, maintient que l'utilisation de Pegasus était - et est - tout à fait légale

Pegasus est le désormais célèbre logiciel malveillant qui, selon NSO, n'est vendu qu'à des organismes gouvernementaux légitimes (et non à des entreprises privées ou à des particuliers) et ne peut être utilisé que « dans le but de prévenir et d'enquêter sur le terrorisme et d'autres crimes graves », malgré les nombreux rapports des médias faisant état de l'utilisation du code malveillant pour espionner des journalistes, des militants et des politiciens par leurs adversaires. Une fois installé sur l'appareil d'une victime, Pegasus peut, entre autres, espionner secrètement les appels, les messages et autres activités de cette personne, et accéder à l'appareil photo de son téléphone sans autorisation. Facebook et sa filiale WhatsApp ont poursuivi le célèbre éditeur de logiciels basé en Israël en 2019 , accusant NSO d'avoir exploité un bug de type zero-day dans WhatsApp pour déposer à distance Pegasus sur environ 1 400 smartphones appartenant à des avocats, des journalistes, des militants des droits de l'homme, des dissidents politiques, des diplomates et d'autres hauts responsables de gouvernements étrangers dans plusieurs pays. L'administration du président Joe Biden avait exhorté les juges à rejeter l'appel de NSO, notant que le département d'État américain n'avait jamais reconnu auparavant qu'une entité privée agissant en tant qu'agent d'un État étranger avait droit à l'immunité.Meta, la société mère de WhatsApp et de Facebook, a salué la décision du tribunal de rejeter l'appel « sans fondement » de NSO. « Les logiciels espions de NSO ont permis des cyberattaques visant des militants des droits de l'homme, des journalistes et des responsables gouvernementaux. Nous croyons fermement que leurs opérations violent la loi américaine et qu'ils doivent être tenus de rendre des comptes pour leurs opérations illégales », a déclaré Meta».En 2019, WhatsApp a poursuivi NSO en demandant une injonction et des dommages et intérêts, l'accusant d'avoir accédé aux serveurs de WhatsApp sans autorisation six mois plus tôt pour installer le logiciel Pegasus sur les appareils mobiles des victimes. NSO a fait valoir que Pegasus aide les forces de l'ordre et les services de renseignement à lutter contre la criminalité et à protéger la sécurité nationale et que sa technologie est destinée à aider à attraper les terroristes, les pédophiles et les criminels endurcis.Dans des documents judiciaires, NSO a déclaré que la notification de WhatsApp aux utilisateurs avait fait échouer l'enquête d'un gouvernement étranger sur un militant de l'État islamique qui utilisait l'application pour planifier une attaque. Dans une affaire notoire, le logiciel espion de NSO a été utilisé (prétendument par le gouvernement saoudien) pour cibler le cercle intime du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi peu avant son assassinat au consulat saoudien d'Istanbul.NSO a fait appel du refus d'un juge de première instance, en 2020, de lui accorder une « immunité fondée sur la conduite », une doctrine de common law protégeant les fonctionnaires étrangers agissant à titre officiel.Confirmant cette décision en 2021, la 9e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à San Francisco, a qualifié cette affaire de « facile », car le simple fait que NSO ait accordé une licence à Pegasus et offert un soutien technique ne l'a pas protégée de la responsabilité en vertu d'une loi fédérale appelée Foreign Sovereign Immunities Act, qui a préséance sur la common law.Les avocats de WhatsApp ont déclaré que les entités privées comme NSO sont « catégoriquement inéligibles » à l'immunité souveraine étrangère. Dans un document déposé en novembre, l'administration Biden a déclaré que le 9e circuit était parvenu au bon résultat, même si le gouvernement n'était pas prêt à approuver la conclusion de la cour de circuit selon laquelle la Foreign Sovereign Immunities Act exclut entièrement toute forme d'immunité en vertu du droit commun. Selon les documents judiciaires, les comptes de 1 400 utilisateurs de WhatsApp ont été consultés à l'aide du logiciel de suivi Pegasus, utilisant secrètement leurs smartphones comme des dispositifs de surveillance.Une enquête publiée en 2021 par 17 organisations de médias, dirigée par le groupe de journalisme à but non lucratif Forbidden Stories, basé à Paris, a révélé que le logiciel espion avait été utilisé dans des tentatives de piratage et des piratages réussis de smartphones appartenant à des journalistes, des responsables gouvernementaux et des militants des droits de l'homme à l'échelle mondiale. En novembre 2021, le gouvernement américain a inscrit NSO et la société israélienne Candiru sur une liste noire, les accusant de fournir des logiciels espions à des gouvernements qui les utilisaient pour « cibler de manière malveillante » des journalistes, des militants et d'autres personnes.La décision de la Haute Cour ouvre la voie à de futures actions en justice intentées par des journalistes et d'autres personnes illégalement ciblées par des logiciels espions, a déclaré Carrie DeCell, avocat principal au Knight First Amendment Institute de l'Université de Columbia. « La décision d'aujourd'hui ouvre la voie aux procès intentés par les entreprises technologiques, ainsi qu'aux procès intentés par les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme qui ont été victimes d'attaques de logiciels espions. L'utilisation de logiciels espions pour surveiller et intimider les journalistes constitue l'une des menaces les plus urgentes pour la liberté de la presse et la démocratie aujourd'hui ». NSO est également poursuivi par le fabricant d'iPhone Apple qui l'accuse d'avoir violé ses conditions d'utilisation et son accord de services.Source : Documents de Justice Quel est votre avis sur le sujet ?