Les sociétés de capital-risque Thrive Capital et Founders Fund sont en pourparlers pour investir dans l'opération, qui totaliserait au moins 300 millions de dollars en ventes d'actions. L'opération est structurée comme une offre publique d'achat, les investisseurs achetant des actions aux actionnaires existants tels que les employés.La nouvelle opération est censée doubler l'évaluation d'OpenAI par rapport à une précédente offre publique d'achat réalisée en 2021, lorsqu'OpenAI était évaluée à environ 14 milliards de dollars. OpenAI a généré des dizaines de millions de dollars de revenus, en partie en vendant son intelligence artificielle aux développeurs, mais certains investisseurs ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité de l'entreprise à générer des revenus significatifs à partir de sa technologie. Aucun accord définitif n'a été conclu et les conditions pourraient changer selon les retours des tiers au courant des tractations.L'année dernière, OpenAI a lancé une série de produits basés sur l'intelligence artificielle qui ont attiré l'attention du public, notamment le programme de génération d'images Dall-E 2 et le chatbot ChatGPT. Si l'offre est acceptée à cette valeur, OpenAI sera l'une des rares startups capables de lever des fonds à des valeurs plus élevées sur le marché privé, où les investisseurs se sont retirés des nouvelles opérations en raison de la déroute technologique de l'année dernière.En 2019, Microsoft a investi un milliard de dollars dans OpenAI et est devenu son partenaire privilégié pour la commercialisation de nouvelles technologies pour des services tels que le moteur de recherche Bing et l'application de conception Microsoft Design. Le géant technologique serait à pied d’œuvre pour augmenter son investissement dans OpenAI. D’ailleurs, les deux entreprises travailleraient sur une version du moteur de recherche Bing qui intègre l’intelligence artificielle ChatGPT.Ce qu’on sait de cette intelligence artificielle de l’entreprise OpenAI est qu’il s’agit d’un chatbot capable de comprendre le langage naturel et de répondre en langage naturel. Certains la qualifient même de remplaçant de Google. Le géant du moteur de recherches a d’ailleurs lancé une alerte rouge à ses équipes pour le développement d’un concurrent à ChatGPT Quel est votre avis sur le sujet ?