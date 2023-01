Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX

Au cœur de la fraude



Interview avec Sam Bankman-Fried où il parle entre autres des dons secrets aux républicains

Immenses prêts personnels aux cadres et gonflement artificiel des actifs

Achat secret d'une banque américaine

Sam Bankman-Fried s’est fait connaître du grand public ces dernières semaines en tant que principal suspect de l'un des plus gros scandales de l’histoire des cryptomonnaies.Plus tôt dans la journée du mardi 03 janvier, les avocats de Bankman-Fried ont déposé une requête pour sceller les noms de deux personnes qui avaient garanti la libération de Bankman-Fried sous caution. Ils ont affirmé que la visibilité de l'affaire et de l'accusé avait déjà fait courir un risque aux parents de Bankman-Fried et que les garants ne devaient pas être soumis au même examen. Le juge de district américain Lewis Kaplan au tribunal fédéral de Manhattan a approuvé la requête devant le tribunal.La procureure fédérale Danielle Sassoon a déclaré au tribunal que Bankman-Fried avait travaillé avec des régulateurs étrangers pour transférer des actifs que la direction américaine de FTX avait tenté de récupérer avec le processus de faillite du chapitre 11.Les régulateurs des Bahamas et les avocats américains de FTX se battent depuis des semaines devant le tribunal des faillites du Delaware pour des centaines de millions, voire des milliards de dollars de cryptomonnaie. Les avocats de FTX insistent sur le fait que les régulateurs des Bahamas ont transféré illégalement des centaines de millions de dollars et que Bankman-Fried les a aidés.Les régulateurs des Bahamas affirment que les lois locales leur confèrent compétence sur ces actifs et contestent la validité de la procédure du chapitre 11 des États-Unis.Les procureurs fédéraux semblent être d'accord avec les avocats américains de FTX. Sassoon a demandé à Kaplan d'imposer une nouvelle restriction interdisant à Bankman-Fried de transférer ou d'accéder aux actifs des clients FTX. Le juge a également approuvé cette requête.Bankman-Fried est revenu aux États-Unis depuis les Bahamas le 21 décembre et le lendemain, il a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars, garantie par sa maison familiale en Californie.Les procureurs fédéraux ont également annoncé le lancement d'un nouveau groupe de travail pour récupérer les avoirs des victimes dans le cadre d'une enquête en cours sur Bankman-Fried et l'effondrement de FTX.« Le district sud de New York travaille 24 heures sur 24 pour répondre à l'implosion de FTX », a déclaré mardi le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.Le bureau du procureur américain du SDNY avait fait valoir que Bankman-Fried avait utilisé 8 milliards de dollars d'actifs de clients pour des achats immobiliers extravagants et des projets de vanité, y compris des droits de dénomination de stade et des millions de dons politiques.Les procureurs fédéraux ont établi l'acte d'accusation contre Bankman-Fried avec une rapidité inhabituelle, regroupant les accusations criminelles contre le trentenaire en quelques semaines. Les accusations fédérales ont été accompagnées de plaintes de la Commodity Futures Trading Commission et de la Securities and Exchange Commission.Ils étaient assistés de deux des plus proches alliés de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ancienne PDG de son fonds spéculatif Alameda Research, et Gary Wang, qui a cofondé FTX avec Bankman-Fried. Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, ont plaidé coupables le 21 décembre. Leurs accords de plaidoyer avec les procureurs sont intervenus après des spéculations effrénées selon lesquelles Ellison, l'ancien partenaire romantique de Bankman-Fried, coopérait avec des enquêtes fédérales.Un autre ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, a apparemment d'abord alerté les régulateurs d'actes répréhensibles présumés au sein de FTX. Salame, un ancien co-PDG de FTX, a signalé une « possible mauvaise gestion des actifs des clients » aux régulateurs des Bahamas deux jours avant que la bourse crypto ne dépose le dossier de mise en faillite, selon un dossier de la Securities Commission des Bahamas.Bankman-Fried a été accusé par les forces de l'ordre fédérales et les régulateurs financiers d'avoir perpétré ce que la SEC a appelé l'une des fraudes les plus importantes et les plus « effrontées » de mémoire récente. Sa chute fulgurante a été précipitée par des reportages qui ont soulevé des questions sur la nature du bilan de son fonds spéculatif.Dans les semaines qui ont suivi le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre dans le Delaware, l'étendue des malversations présumées de Bankman-Fried a été révélée. Le PDG de remplacement, John J. Ray, a déclaré qu'il y avait un « échec complet du contrôle de l'entreprise ».Bankman-Fried a été inculpé devant le tribunal fédéral de New York le 9 décembre et arrêté par les forces de l'ordre des Bahamas à la demande des procureurs américains le 12 décembre. Suite à son inculpation, l'équipe juridique de Bankman-Fried aux Bahamas a fait volte-face pour savoir si ou non leur client consentirait à l'extradition.FTX est une bourse de cryptomonnaie basée aux Bahamas. L'entreprise a été fondée par Sam Bankman-Fried en 2019 et permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, de détenir et d'échanger des cryptomonnaies (bien que ces fonctions ne soient pas disponibles pour le moment en raison de l'effondrement de l'entreprise).À son apogée, FTX a dépensé son argent dans un certain nombre d'accords de parrainage. Alors que le stade du Miami Heat est devenu la FTX Arena, la société a également conclu un accord avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-Benz et a parrainé l'organisation professionnelle d'esports Team SoloMid (TSM), qui s'appelait TSM FTX pendant un certain temps. Toutes ces offres sont caduques maintenant, bien entendu.Les célébrités faisant la promotion de FTX comprenaient Tom Brady et sa femme, Gisele Bündchen, qui ont signé en tant que conseillers en initiatives environnementales et sociales, en plus d'autres stars comme l'athlète de la NBA Stephen Curry, la star du tennis Naomi Osaka et bien d'autres.FTX a même payé pour faire de la publicité durant le Super Bowl, publicité dans laquelle Larry David jouait le rôle d'un perdant qui a manqué des développements tels que la roue, l'électricité et, bien sûr, la cryptomonnaie (la publicité est disponible ci-dessous). Certains des sponsors célèbres de FTX ont été nommés dans un recours collectif contre la société.Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais le PDG de FTX Bankman-Fried et celle d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liés de manière romantique.Ces circonstances ont probablement permis le péché capital de Bankman-Fried. Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda. À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.On ne sait toujours pas exactement pourquoi ces fonds ont été envoyés à Alameda, ou quand Bankman-Fried a franchi pour la première fois le Rubicon, trahissant ainsi la confiance de ses déposants. Une analyse a révélé que l'essentiel des mouvements de FTX vers Alameda a eu lieu fin 2021, et les dépôts de bilan ont révélé que FTX et Alameda ont perdu 3,7 milliards de dollars en 2021.C'est peut-être la partie la plus déroutante de l'histoire de Bankman-Fried : ses entreprises ont perdu d'énormes sommes d'argent avant même le début du marché baissier de la crypto en 2022. Ils ont peut-être volé des fonds bien avant les explosions de Terra et Three Arrows Capital qui ont mortellement blessé tant d'autres acteurs de la crypto par un effet de levier.Alameda Research s'est fortement appuyé sur le jeton FTT natif de FTX et constituait la majorité de ses actifs dans le bilan d'Alameda.Cela a soulevé des inquiétudes quant à la nature imbriquée des deux entreprises et à leur potentiel de manipulation (et de gonflement artificiel) de la valeur de la FTT, posant des problèmes encore plus importants pour Bankman-Fried.Les jetons FTT ont été utilisés comme garantie pour des prêts, y compris des prêts de fonds clients de FTX à Alameda. C'est là que les liens étroits entre FTX et Alameda sont devenus vraiment toxiques : s'il s'agissait d'entreprises véritablement indépendantes, le jeton FTT aurait pu être beaucoup plus difficile ou coûteux à utiliser comme garantie, réduisant ainsi le risque pour les fonds des clients.Cette utilisation d'un actif interne comme garantie pour des prêts entre entités clandestinement liées peut être mieux comparée à la fraude comptable commise par les dirigeants d'Enron dans les années 1990. Ces cadres ont purgé jusqu'à 12 ans de prison pour leurs crimes.Les dirigeants de FTX auraient reçu un total de 4,1 milliards de dollars de prêts d'Alameda Research, y compris des prêts personnels massifs qui n'étaient probablement pas garantis. Comme l'a révélé la procédure de mise en faillite, Bankman-Fried a reçu un montant incroyable de 1 milliard de dollars en prêts personnels, ainsi qu'un prêt de 2,3 milliards de dollars à une entité appelée Paper Bird dans laquelle il contrôlait 75 % des parts. Le directeur de l'ingénierie Nishad Singh a reçu un prêt de 543 millions de dollars, tandis que le co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a reçu un prêt personnel de 55 millions de dollars.La situation FTX, à ce stade, présente des signes flagrants d'intentions criminelles. On ne sait toujours pas comment la majeure partie de ces prêts personnels a été utilisée, mais la récupération des dépenses sera probablement une tâche majeure pour les liquidateurs.Les prêts à Paper Bird étaient sans doute encore plus inquiétants, car ils semblent avoir alimenté davantage de fraudes structurelles en créant un autre tiers lié pour mélanger les actifs entre eux. Forbes a émis l'hypothèse selon laquelle certains des fonds de Paper Bird auraient pu acheter une partie de la participation de Binance dans FTX, et Paper Bird a également engagé des centaines de millions de dollars dans divers investissements extérieurs.Cela comprenait bon nombre des mêmes fonds de capital-risque qui soutenaient FTX. Il faudra du temps pour déterminer si cet inceste financier constituait une fraude criminelle. Mais cela correspond certainement au modèle plus large selon lequel Bankman-Fried a utilisé des flux secrets, un effet de levier et de l'argent fictif pour soutenir de manière trompeuse la valeur de divers actifs.Les examinateurs ont découvert qu'Alameda Research avait investi 11,5 millions de dollars dans la minuscule banque communautaire Farmington State Bank, soit plus du double de la valeur nette antérieure de la banque. Cela peut être illégal : en tant qu'entité non américaine et société d'investissement, Alameda aurait dû surmonter un certain nombre d'obstacles réglementaires avant de pouvoir acquérir une participation majoritaire dans une banque américaine.Le contrôle d'une banque américaine aurait pu permettre à Alameda et FTX de se livrer à un certain nombre d'autres manigances. Comparez cela, par exemple, aux tentatives d'achat de banques américaines par la Bank for Credit and Commerce International, fondée au Pakistan, que les régulateurs américains ont bloqué à plusieurs reprises. La BCCI s'est avérée être une entité encore plus néfaste que FTX et voulait acheter des banques américaines pour renforcer son empire mondial du blanchiment d'argent criminel, d'après des enquêtes.Comprenez-vous pourquoi Sam Bankman-Fried plaide non coupable ?Au vu de tous les éléments qui ont fuité dans la presse (notamment la mauvaise gestion dénoncée par le PDG par intérim qui évoque une absence de traçabilité, l'utilisation de l'argent des clients pour des achats personnels, le gonflement artificiel des actifs, etc.), cette stratégie vous semble-t-elle pertinente ?