Fin décembre 2022, une loi fédérale a interdit TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement américain. La loi interdit de télécharger ou d'accéder à TikTok par le biais de tout appareil ou réseau émis par le gouvernement fédéral américain. Toutefois, elle prévoit des exceptions pour l'utilisation de l'application afin de développer d'éventuelles mesures d'atténuation des risques. L'interdiction sur le plan fédéral intervient après que de nombreux États américains, tels que la Virginie-Occidentale, la Louisiane, le Dakota du Sud, le Texas, la Caroline du Sud, etc., et le New Hampshire, ont banni l'application sur les appareils fournis par le gouvernement.Cependant, plusieurs responsables à Washington pensent que cette nouvelle loi fédérale ne répond pas aux préoccupations en matière de sécurité nationale des États-Unis. Ces derniers considèrent l'application de médias sociaux développée par le géant chinois ByteDance comme un outil "sophistiqué" de surveillance de Pékin, conçu pour collecter les données personnelles des Américains et influencer l'opinion publique. Brendan Carr est l'un des nombreux critiques de TikTok et pense que la réaction du gouvernement américain face à la menace TikTok est laxiste. Le républicain n'a de cesse de déclarer que l'application devrait être interdite aux États-Unis.Lors d'une récente interview au quotidien The Economic Times, il a déclaré : « l'Inde a créé un précédent incroyablement important en interdisant TikTok et constitue une étoile filante pour les autres pays. Nous devons suivre l'exemple de l'Inde de manière plus générale pour éliminer également les autres applications néfastes ». Il a ajouté que l'interdiction de TikTok est la prochaine étape naturelle des efforts pour sécuriser les réseaux de communication. Il a déclaré qu'il craignait que la Chine n'utilise les données sensibles et non publiques glanées sur TikTok pour "le chantage, l'espionnage, les campagnes d'influence étrangère et la surveillance".« C'est un scénario cauchemardesque », a-t-il ajouté. Ses remarques illustrent une tendance croissante parmi les États et les législateurs américains qui se méfient de plus en plus de TikTok, qui a amassé plus de 100 millions d'utilisateurs dans le pays. Au cours des deux dernières années, l'Inde a interdit des centaines d'applications, dont TikTok, PUBG Mobile, Battlegrounds Mobile India et UC Browser, ayant une affiliation avec la Chine, au milieu d'escarmouches à la frontière entre les deux pays voisins. New Delhi a déclaré avoir interdit ces applications parce qu'elles représentaient des menaces pour "la sécurité et la défense nationales de l'Inde.TikTok avait plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Inde à l'époque et comptait la nation du sud de l'Asie comme son plus grand marché international par les utilisateurs avant l'interdiction. « Le leadership solide de l'Inde a été informatif et utile alors que nous avons débattu de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Pour ceux qui affirment qu'il n'y a aucun moyen d'interdire une application, l'Inde est un exemple de pays qui l'a fait et l'a fait avec succès », a déclaré le commissaire de la FCC. Selon lui, bien que TikTok soit la cible principale pour le moment, il est nécessaire d'adopter "une approche plus globale comme celle de l'Inde".Ce n'est pas la première fois que les États-Unis tentent d'interdire cette application très populaire. Donald Trump a tenté sans succès d'interdire TikTok en 2020, mais les efforts bipartisans pour réglementer l'application ont atteint un point de basculement en 2022. Les préoccupations en matière de sécurité nationale sont devenues de plus en plus discutées lorsque le directeur du FBI, Christopher Wray, a souligné en novembre la menace provenant spécifiquement du gouvernement chinois et du PCC. Pour apaiser les inquiétudes, TikTok a déclaré qu'il transférait les données des utilisateurs américains vers des serveurs Oracle stockés aux États-Unis.Le sénateur américain Mark R. Warner a également déclaré qu'il était crucial de garder à l'esprit que TikTok est redevable au PCC. Le sénateur a rappelé qu'en Chine, le PCC a imposé une série de lois sur la sécurité nationale qui offrent des possibilités d'accès étendues et extrajudiciaires aux services de sécurité contrôlés par le PCC. Warner a ajouté que les récentes mises à jour de la politique de confidentialité de TikTok indiquent que l'entreprise pourrait collecter des données biométriques telles que des empreintes faciales et vocales. Pour lui, "il est clair qu'aucun pays au monde ne souhaite voir ces informations entre les mains de Pékin".Les commentaires de Carr interviennent dans un contexte de répression croissante de TikTok par le gouvernement américain. En décembre, un projet de loi bipartisan visant à interdire purement et simplement l'application de vidéos courtes a été présenté par le sénateur Marco Rubio. « Le gouvernement fédéral n'a pas encore pris une seule mesure significative pour protéger les utilisateurs américains de la menace de TikTok. Nous savons qu'il est utilisé pour manipuler les flux et influencer les élections. Nous savons qu'il répond à la République populaire de Chine. », a déclaré Rubio dans un communiqué de presse.« Il est temps d'interdire définitivement TikTok, contrôlé par Pékin », a-t-il ajouté. Le projet de loi, officiellement connu sous le nom de ''Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act'' ou ''ANTI-SOCIAL CCP Act'', vise à bloquer et à interdire toutes les transactions effectuées par des entreprises de médias sociaux contrôlées ou influencées par des "pays préoccupants". La législation désigne spécifiquement TikTok et son propriétaire ByteDance comme des menaces existantes pour la sécurité nationale des États-Unis.Si elle est adoptée, les dispositions de la loi s'étendront à toute plateforme de médias sociaux contrôlée par d'autres adversaires étrangers des États-Unis, notamment la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela. De son côté, TikTok dénonce un acharnement politique et affirme que le projet de loi est contre-productif. L'entreprise a déclaré qu'elle travaillera en étroite collaboration avec l'administration Biden afin de s'assurer que "des millions d'Américains qui utilisent la plateforme pour apprendre, développer leur entreprise et se connecter à des contenus créatifs qui leur apportent de la joie ne perdent pas leur accès".Carr a déclaré lors de son interview qu'il s'attend à ce que le projet de loi bipartisan soit réintroduit dans le nouveau Congrès, qui commence ce mois-ci, avec un débat attendu "sur la question de savoir si les mesures d'atténuation fonctionneront ou si les États-Unis devraient adopter l'approche de l'Inde". « Si vous regardez l'histoire des flux de données malveillants de TikTok et ses représentations trompeuses, je ne vois pas de voie à suivre pour qu'autre chose qu'une interdiction générale fonctionne », a-t-il déclaré.Source : Brendan Carr, commissaire de la FCCQuel est votre avis sur le sujet ?