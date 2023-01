1. Quels sont les langages de programmation que vous détestez le plus en 2022 ? Pourquoi ?





2. Plus de 90 % des patrons n'envisagent pas d'avenir à long terme avec leurs employés en télétravail qui éteignent leurs caméras pendant les réunions

3. JavaScript toujours devant Python et Java dans le dernier classement de RedMonk

4. Samsung demande à un client de détruire le SSD 980 Pro avec une perceuse avant de le renvoyer dans le cadre d'une RMA

5. Quels sont vos SGBD gratuits préférés en 2022 ? Et pourquoi ?

6. Microsoft dispose d'une seconde distribution Linux en interne : baptisée CBL-Delridge

7. Flutter 3 de Google ajoute la prise en charge des applications de bureau macOS et Linux

8. Un site Web condamné à une amende par un tribunal allemand pour avoir divulgué l'adresse IP d'un visiteur via Google Fonts

9. Emploi informatique 2021 : les langages de programmation les plus demandés et les mieux payés

10. Un expert en informatique déclare que les programmeurs ont besoin de plus de mathématiques

11. Le scandale néerlandais est un avertissement pour l'Europe sur les risques liés à l'utilisation des algorithmes

12. Carbon, le nouveau langage de programmation lancé par Google peut-il remplacer le C++ mieux que Rust ?

Les différents articles publiés sur Developpez.com tout au long de l'année 2022 ont fait l'objet d'un grand intérêt de la part des lecteurs et ont nourri une multitude de débats très passionnants. Alors, regardons ci-après ce que vous, nos lecteurs, avez trouvé de plus fascinant sur Developpez.com en 2022 :L'un des nombreux sondages effectués sur Developpez.com en 2022 a porté sur les langages de programmation que les lecteurs détestaient le plus. Les résultats ont révélé que l'omniprésence de JavaScript, un langage qui s'est apparemment donné pour vocation de tout faire à tous les niveaux, du client aux serveurs en passant par les systèmes d'IA, n'est pas appréciée par les développeurs. Au total, 52 % des votants ont désigné le JavaScript comme le langage qu'ils détestaient le plus en 2022. Alors que TypeScript de Microsoft semble être apprécié des développeurs, certains d'entre eux considèrent JavaScript comme du "bricolage".En avril 2022, une étude a révélé que plus de 90 % des patrons d’entreprises américaines n’envisageaient pas d’avenir à long terme avec leurs employés en télétravail qui éteignent leurs caméras pendant les réunions. Le motif : "c’est un signe de manque d’engagement". En d’autres termes, les employés qui éteignent leurs caméras pendant les réunions envoient le signe qu’ils sont occupés à autre chose que le travail pour lequel ils sont payés.Le dernier classement de popularité des langages de programmation de l'année 2022 a classé une nouvelle fois JavaScript à la première place. Comme on le soulignait plus haut, le langage créé par l'informaticien américain Brendan Eich pour le compte de Netscape Communications en 1995 est aujourd'hui omniprésent dans le milieu informatique. Le classement RedMonk est l'une des initiatives les plus connues visant à présenter les "meilleurs langages de programmation" ou "langages les plus populaires", avec les index Tiobe et PyPL. Et comme chacune de ces initiatives, le classement RedMonk souffre d'importants biais ou a plusieurs limites.Samsung a poussé la protection des données à un peu loin en 2022 lorsqu'il a suggéré à un client de détruire son SSD 980 Pro avant de le ramener à l'entreprise dans le cadre d'une autorisation de retour de marchandise (Return Merchandise Authorization - RMA). La demande impliquant ce client incluait un feu vert pour percer ou marteler le disque en morceaux. Cette recommandation semble indiquer que l'entreprise tente de se mettre à l'abri des problèmes de violation de données qu'une procédure RMA pourrait occasionner, notamment en Europe où les lois en la matière sont très strictes.Lorsqu'on déteste une chose, on en préfère forcément une autre. Après les langages qu'ils détestaient le plus, les lecteurs ont partagé avec Developpez.com les SGBD gratuits qu'ils préféraient le plus en 2022. Sans surprise, c'est le système de gestion de base de données libre et open source PostgreSQL qui arrive en tête avec 47 % des votes. Dans la catégorie des bases de données relationnelles, le podium est complété par SQLite (31 %), MariaDB (30 %), Firebird (24 %) et SQL Server Express (12 %). Redis (4 %) et MongoDB (3 %) sont les systèmes de gestion de bases de données NoSQL préférés des répondants.Après s'est doté d'une première distribution Linux en interne appelée CBL-Mariner, il a été révélé l'année dernière que l'entreprise disposait d'une seconde distribution Linux en interne baptisée CBL-Delridge qui lui permet de faire tourner Azure Cloud Shell. Delridge est un dérivé personnalisé de Debian, tandis que Mariner est une distribution personnalisée de style Linux From Scratch. Microsoft qui voyait Linux comme le "cancer du monde informatique" au début du siècle a complètement retourné sa veste depuis la seconde moitié de la dernière décennie, contribuant au développement du noyau. Linux est le système d'exploitation le plus utilisé dans Microsoft Azure.En mai 2022, Google a lancé Flutter 3 avec la prise en charge tant attendue des applications de bureau macOS et Linux. La firme de Mountain View, en Californie, a annoncé qu'elle continue également de travailler sur la prise en charge du développement Web. Flutter 3 a également été livré avec le support d'Apple Silicon, parmi d'autres nombreuses nouvelles fonctionnalités. Avec la sortie de Flutter 3, le framework de Google est désormais entièrement multiplateforme, avec la prise en charge des six principales plateformes : iOS, Android, Web, Windows, macOS et Linux.Au début de l'année 2022, un tribunal régional de Munich, en Allemagne, a condamné un opérateur de site Web à payer 100 euros de dommages et intérêts pour avoir transféré les données personnelles d'un utilisateur - en l'occurrence, son adresse IP - à Google via la bibliothèque de polices du géant de la recherche sans l'accord de la personne concernée. Le tribunal a déclaré que le site n'avait aucune raison légitime de partager l'adresse IP de la victime, concluant que cette divulgation est en violation du règlement général européen sur la protection des données (RGPD) . L'histoire a suscité des réactions mitigées de la part de nos lecteurs.L'étude des offres d'emplois postées en 2021 sur le portail Emploi de Developpez.com, spécialisé dans les offres d'emploi destinées aux développeurs et professionnels de l'informatique, a révélé que les langages de programmation les plus demandés et les mieux payés en France sont : Java, JavaScript, Python, PHP, Kotlin, C# et en fin Rust. Les tendances dans l'Hexagone sont légèrement différentes de celles observées aux États-Unis ou dans le reste du monde. Les langages tels que le PHP et Kotlin reviennent régulièrement dans le top 10 en France, alors qu'ils sont le plus souvent absents de cette partie du tableau aux États-Unis.Leslie Lamport, un pionnier américain de l'informatique, dont les travaux permettent aujourd'hui aux ordinateurs modernes de se coordonner efficacement entre eux, a déclaré en mai 2022 que les programmeurs devraient se donner davantage aux mathématiques. Lamport a parlé de l'importance de programmer plutôt que de coder, de la manière dont il a développé les systèmes distribués, ainsi que de la façon dont il fait des mathématiques une discipline clé de la programmation. « Si vous voulez vraiment faire les choses correctement, vous devez écrire votre algorithme dans les termes des mathématiques », a-t-il déclaré.En avril 2022, un rapport d'incident a allégué que l'administration fiscale néerlandaise a ruiné des milliers de vies après avoir utilisé un algorithme pour repérer des soupçons de fraude aux prestations sociales. Par la suite, l'autorité néerlandaise chargée des données personnelles (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) a infligé une amende de 3,7 millions d'euros à l'administration fiscale et douanière des Pays-Bas en raison du traitement illégal de données à caractère personnel dans le système de notification des fraudes (FSV) pendant des années. Le système aurait violé de nombreuses règles établies par le RGPD.Ces dernières années, plusieurs langages de programmation ont vu le jour dans le but de remplacer le langage C comme le principal langage pour la programmation système. Mais l'année, Google a lancé Carbon, un nouveau langage de programmation pour tenter de remplacer le C++. Le langage Rust s'avère un grand challenger du C/C++, mais Google explique : « il est difficile pour les grands projets de convertir les bases du code C++ existantes en Rust ». Mais beaucoup restent sceptiques quant à la viabilité de ce projet. En 2022, Rust a officiellement intégré le noyau Linux. Auparavant, seul le C était utilisé pour le développement du noyau.Quel commentaires faites-vous sur les articles susmentionnés ?Quels sont les sujets que vous avez trouvés les plus intéressants sur Developpez.com en 2022 ?