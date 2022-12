Midas Investments est une plateforme CeDeFi, c'est-à-dire une plateforme hybride qui combine la finance centralisée (CeFi) et la finance décentralisée (DeFi). CeDeFi offre les produits DeFi tels que le yield farming, le prêt, l'emprunt, le liquidity staking, et le token swapping, qui sont disponibles sur les protocoles DeFi tout en étant conformes en matière de réglementation. Selon les acteurs du secteur, CeDeFi répond au manque de réglementation dans l'espace cryptographique. Il le ferait en se conformant aux réglementations qui aident les organismes d'application de la loi à identifier les criminels potentiels d'une manière plus directe.CeDeFi se caractérise également par des entités centralisées qui utilisent des structures de gouvernance similaire à celles du secteur financier traditionnel, mais adopte l'efficacité de la finance décentralisée, réduisant ainsi les coûts. Mardi dernier, Midas Investments annonçait à ses clients qu'il fermerait ses portes le 27 décembre. « Je vous écris aujourd'hui avec le cœur lourd pour vous annoncer que la plateforme Midas Investments ferme », a écrit Iakov Levin, PDG de Midas Investments, qui se fait aussi appeler "Trevor", dans un billet de blogue du 27 décembre. Il a affirmé que la plateforme a été victime de l'hiver survenu sur le marché en 2022.Levin a déclaré qu'au printemps 2022, les troubles survenus sur le marché des cryptomonnaies ont vu le portefeuille DeFi de Midas perdre 50 millions de dollars sur sa valeur marchande de 250 millions de dollars, soit 20 %. Puis, à la suite de la faillite de Celsius Network le 13 juillet et celle de FTX le 11 novembre , "la plateforme a connu le retrait de plus de 60 % des actifs sous gestion (assets under management - AUM), créant un important déficit d'actifs" de 63,3 millions de dollars, basés sur des actifs de 51,7 millions de dollars contre des passifs de 115 millions de dollars en BTC, ETH et stablecoins. Selon lui, la situation ne permet plus d'aller de l'avant.« Sur la base de cette situation et des conditions actuelles du marché de la CeFi, nous avons pris la décision difficile de fermer la plateforme », a écrit Levin. Il estime que son équipe a passé les huit derniers mois à essayer de trouver des moyens d'équilibrer les actifs et les passifs, y compris "le lancement de stratégies CeDeFi, la recherche de fonds et l'exploration d'opportunités avec les protocoles DeFi". Malgré ces efforts, les retraits importants dus à l'insolvabilité de Celsius et FTX , associés à des opportunités de rendement réduites sur le marché, ont empêché de couvrir les paiements quotidiens aux utilisateurs en raison du déficit d'actifs.Levin a déclaré que seuls les cadres de la C-suite de Midas étaient au courant du déficit d'actifs, et que les équipes du marketing, du support, de l'informatique et de la plateforme n'étaient pas au courant. « Le déficit d'actifs a été causé par le risque à long terme de l'investissement DeFi, l'instabilité de notre modèle économique après la perte d'actifs et l'illiquidité du jeton Midas », a-t-il déclaré. Dans le billet de blogue, Levin a également présenté le plan élaboré par son entreprise pour équilibrer l'actif et le passif. Pour commencer, à partir du 27 décembre, les dépôts et les swaps ont été désactivés sur la plateforme de Midas.Midas a expliqué qu'il déduira ensuite 55 % des soldes des utilisateurs ayant plus de 5000 dollars sur leurs comptes, ainsi que les récompenses gagnées par tous les utilisateurs. « Les retraits seront désactivés pendant 2 à 3 heures pendant que nous nous assurons que les calculs et les ajustements de solde ont été effectués correctement. Une fois que cela sera fait, vous serez en mesure de retirer les actifs restants de la plateforme, les récompenses gagnées étant déduites de votre solde », a-t-il écrit. Levin a également déclaré que les utilisateurs recevraient des jetons MIDAS équivalents aux déductions à titre de compensation.Ces jetons seront ensuite échangés contre les jetons du prochain projet de Midas, qu'il a ensuite décrit. « En janvier, Midas se concentrera sur l'étude de marché et le prototypage des modèles commerciaux DeFi et CeDeFi, ainsi que sur la création de voûtes et de stratégies prototypes et le développement de nouveaux processus d'investissement. En février, l'équipe poursuivra l'étude de marché et commencera la traction des investissements, en travaillant sur le développement d'un produit minimum viable et en s'engageant dans les protocoles DeFi », a écrit Levin. Il a déclaré que des tests privés du produit seront effectués en mars.Et en avril, Midas prévoit d'échanger les jetons actuels contre les nouveaux jetons. Levin a tenu une session AMA (ask me anything) avec les clients de Midas sur YouTube le jeudi, et il a commencé par un mea culpa. « Je sais que c'était vraiment difficile pour vous, et je suis incroyablement désolé que l'on en soit arrivé là. J'assume la responsabilité et j'essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Je comprends que cela ne vous rend pas l'argent que vous avez perdu avec Midas, je comprends que vous voulez brûler tout ce qui est lié à Midas maintenant, et je l'accepte évidemment », a-t-il déclaré.Levin a déclaré qu'il était responsable de la vision et de la prise de décision et qu'il avait fait "d'énormes erreurs" en tant que PDG de Midas. « J'étais incompétent, et avec mon équipe, nous étions incompétents dans la gestion des fonds. Nous n'avons pas compris l'impact d'avoir 300 millions de dollars que nous avons obtenus en mars », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, après avoir récemment révélé comment elle prévoit de rembourser les utilisateurs, la plateforme DeFi Defrost Finance a finalement brisé son silence sur les accusations d'effectuer un "rug pull" (vol) après le récent exploit qui à coûté 12 millions de dollars à la plateforme.L'équipe de Defrost a déclaré qu'une clé compromise n'équivaut pas à un "rug pull". Dans d'autres nouvelles de la DeFi, le pirate de Mango Markets, Avraham Eisenberg, a récemment été arrêté et inculpé. Dans une plainte rendue publique le 27 décembre, le FBI a accusé Eisenberg de fraude et de manipulation de valeurs mobilières. En outre, Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a accepté de payer une caution de 250 millions de dollars pour sa libération. Il est assigné au domicile de ses parents en Californie en attendant le début de son procès pour fraude. Il doit faire face à 8 chefs d'accusation.Source : Midas Investments Quel est votre avis sur le sujet ?