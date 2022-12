Mastodon a enregistré des centaines de milliers de nouveaux inscrits entre novembre et décembre, et encore plus depuis le début de la saga Twitter/Musk. Lors d'une récente interview au Financial Times, Rochko a déclaré que l'afflux de nouveaux utilisateurs a suscité l'intérêt des investisseurs en capital-risque. Il a déclaré avoir reçu des offres d'au moins cinq investisseurs en capital-risque basés aux États-Unis pour investir des "centaines de milliers de dollars" pour soutenir le produit. Cependant, Rochko a décliné les différentes propositions, affirmant que le statut de Mastodon en tant qu'organisme à but non lucratif est "intouchable".Selon lui, l'indépendance de Mastodon et le choix des styles de modération sur ses serveurs faisaient partie de son attrait. « Mastodon ne se transformera pas en tout ce que vous détestez de Twitter. Le fait qu'il puisse être vendu à un milliardaire controversé, le fait qu'il puisse être fermé, faire faillite, etc. C'est la différence de paradigmes [entre les plateformes] », a déclaré Rochko. Selon lui, une multitude de raisons font que Mastodon est attrayant, notamment le fait qu'il soit géré par une organisation à but non lucratif, ne dispose d'aucune infrastructure publicitaire, d'aucune monétisation intégrée et d'aucun algorithme.Mastodon est un réseau social décentralisé composé de serveurs indépendants organisés autour de thèmes, sujets ou intérêts spécifiques. Les gens peuvent rejoindre des serveurs, se suivre les uns les autres, engager des conversations et faire toutes sortes de choses qu'ils s'attendent à faire sur un réseau social comme Twitter. La plateforme existe depuis mars 2016, mais elle n'a vraiment explosé que fin 2022, après que Musk a racheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Mastodon a bénéficié d'un afflux massif de nouveaux utilisateurs au cours des deux derniers mois, dont beaucoup ont quitté la plateforme rivale.Mastodon est open source et la structure fondatrice de Mastodon est enregistrée par son fondateur en tant qu'organisation à but non lucratif en Allemagne, sous le nom "Mastodon gGmbH", en août 2021. « Mastodon est libre et open source. Il n'y a pas de publicité, respecte votre vie privée et permet aux personnes/communautés de s'autogouverner. C'est parce que chez Mastodon, nous présentons une vision des médias sociaux qui ne peut être achetée et possédée par aucun milliardaire, et nous nous efforçons de créer une plateforme mondiale plus résiliente sans incitation au profit », peut-on lire sur le site Web de l'organisation.Mastodon compterait principalement sur les dons pour financer sa plateforme. Par exemple, il collecte environ 25 000 dollars par mois par le biais de Patreon auprès de plus de 8 500 donateurs réguliers. Entre octobre et novembre, la base d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme est passée de 300 000 à plus de 2,5 millions, tandis que les téléchargements quotidiens des applications de Mastodon sont passés de 6 000 le 27 octobre - jour du rachat de Twitter par Musk - à 243 000 le 18 novembre. En outre, il faut noter que Mastodon n'est pas le seul rival de Twitter à bénéficier du chaos créé par Musk au sein de l'entreprise.Des services tels que Tumblr ont également enregistré un afflux important de nouveaux utilisateurs. Rochko est l'unique actionnaire de Mastodon et se verse un salaire de seulement 3 100 € (3 290 $) par mois. Malgré ses revenus relativement faibles, du moins par rapport aux fondateurs et dirigeants d'autres plateformes de médias sociaux, Rochko ne manque pas d'ambition. Il a déclaré au Financial Times que son objectif à long terme était que Mastodon remplace Twitter en tant que première plateforme de microblogging au monde. « La route est longue, mais en même temps, elle est plus grande qu'elle ne l'a jamais été », a-t-il déclaré.Cependant, Mastodon peut-il réellement remplacer Twitter ? Les principales différences entre Mastodon et Twitter - à but lucratif ou non, centralisé ou fédéré - font qu'il est difficile de dire si Twitter peut être remplacé. De nombreux utilisateurs de Twitter semblent penser que c'est le cas actuellement, mais les plateformes sont si différentes qu'il est difficile de dire si cela arrivera. D'autant que la plupart des personnes qui ont dit qu'elles quittaient Twitter pour Mastodon ne sont pas vraiment parties. Mais il est probable que plusieurs anciens utilisateurs de Twitter trouveront le modèle de réseau décentralisé de Mastodon préférable à Twitter.Par contre, l'utilisateur moyen restera probablement fidèle à la plateforme qu'il connaît, à moins qu'un concurrent plus direct n'émerge. Ce mois-ci, Twitter a suspendu temporairement les comptes de Mastodon et de plusieurs journalistes, alléguant qu'ils ont partagé du contenu sur la trajectoire de vol du jet privé de Musk. Twitter a également laissé entendre qu'il interdirait les liens vers des plateformes de médias sociaux rivales, y compris Mastodon, mais a ensuite fait marche arrière sur cette politique. Rochko a déclaré que cela prouve que les plateformes centralisées peuvent imposer des limites arbitraires et injustes aux utilisateurs.Les nouveaux utilisateurs de Mastodon ont rencontré des problèmes, certains serveurs ayant du mal à faire face à l'augmentation du niveau d'activité et à la confusion des politiques de modération sur les différents serveurs. Josh Cowls, chercheur à l'Oxford Internet Institute, a déclaré que Mastodon pourrait évoluer vers une plateforme "satellite" de Twitter, "qui serait davantage utilisée lorsque Twitter est en panne, ainsi qu'en réponse à d'autres scandales liés à Musk".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du fondateur de Mastodon ?Pensez-vous que Mastodon pourrait remplacer Twitter à l'avenir ?