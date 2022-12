En juin 2021, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, le principal organisme de réglementation de la sécurité automobile du pays, a commencé à exiger des rapports d'accidents de la part des constructeurs automobiles qui vendent des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) tels que l'Autopilot. Elle a commencé à publier ces chiffres en juin. Et ces chiffres ne sont pas bons pour l'Autopilot. Le système d'aide à la conduite de Tesla était à l'origine de la majorité des accidents depuis le début de la période de référence. En fait, Tesla représentait les trois quarts de tous les accidents impliquant ces systèmes.Cela représente 273 accidents sur 367 signalés entre juillet 2021 et le 15 mai 2022. La nouvelle fournit encore plus de données sapant les affirmations de sécurité de l'Autopilot. Cependant, Tesla aurait cessé de communiquer ses chiffres sur la sécurité de l'Autopilot, peu après que la NHTSA a commencé à collecter et à publier des données sur les accidents impliquant les systèmes avancés d'aide à la conduite. Tesla n'a pas dit pourquoi elle a cessé de mettre ces données en ligne, mais les critiques de l'entreprise ont une théorie sur la raison pour laquelle les chiffres sur la sécurité de l'Autopilot de Tesla ne sont plus accessibles au public.« Parce que la situation est devenue bien pire », a déclaré Taylor Ogan, directeur général de la société de gestion de fonds Snow Bull Capital, lors d'un Twitter Spaces jeudi pour donner sa propre interprétation des chiffres sur la sécurité de l'Autopilot. Un tweet envoyé au PDG de Tesla, Elon Musk, l'invitant à faire des commentaires est resté sans réponse. Et Tesla n'emploie pas de service de relations avec les médias. Les sociétés de Musk en sont souvent dépourvues. Jeudi également, la NHTSA a annoncé qu'elle avait ajouté deux autres accidents aux dizaines d'incidents liés à la conduite automatisée de Tesla sur lesquels elle enquête déjà.L'un d'entre eux a impliqué huit véhicules, dont une Tesla Model S, sur le pont de la baie de San Francisco le jour de la fête de Thanksgiving. En utilisant les chiffres des accidents de la NHTSA, les rapports antérieurs de Tesla, les chiffres de vente et d'autres données, Ogan a conclu que le nombre d'accidents de Tesla signalés sur les routes américaines a augmenté beaucoup plus rapidement que la croissance des ventes de Tesla. Selon lui, la croissance mensuelle moyenne des nouvelles voitures Teslas depuis que la NHTSA a émis son ordre permanent est de 6 %, alors que les statistiques d'accidents comparables ont augmenté de 21 %.Le nombre d'accidents liés au système Autopilot de Tesla est bien plus élevé que celui des systèmes d'aide à la conduite similaires de General Motors et de Ford. Tesla a signalé 516 accidents entre juillet 2021 et novembre 2022, tandis que Ford en a signalé sept et GM deux. Certes, Tesla possède beaucoup plus de véhicules équipés de systèmes d'aide à la conduite que ses concurrents. Tesla en aurait un million, soit environ dix fois plus que Ford. Toutes choses égales par ailleurs, cela signifierait que Tesla devrait avoir un total de 70 accidents signalés par la NHTSA depuis l'été dernier pour être comparable au taux déclaré par le concurrent Ford.Au lieu de cela, Tesla a signalé jusqu'à 516 accidents. En janvier dernier, Ross Gerber, un partisan connu de Tesla, a écrit dans un tweet : « juste pour noter. Il n'y a pas eu un seul accident ou une seule blessure depuis le lancement de la version bêta du FSD. Pas un seul. Même pas un seul. Dans ce laps de temps, vingt mille personnes sont mortes sur la route dans des accidents de voiture. Correct @elonmusk ? (On touche du bois) ». Gerber a tagué Musk dans le tweet et lui a demandé si ces statistiques étaient correctes. Musk a répondu par "exact", même si lui et la NHTSA étaient au courant d'au moins huit accidents à ce moment-là.Depuis lors, l'action Tesla a perdu 65 % de sa valeur. Une partie de cette perte peut être attribuée à l'achat de Musk et à ses déboires ultérieurs avec Twitter, mais les chiffres liés à la sécurité ont continué à se dégrader, et les accidents de Tesla sont en hausse. Deux autres décès impliquant Tesla ont eu lieu en octobre, ce qui porte à 18 le nombre d'accidents mortels impliquant l'Autopilot depuis juillet 2021. L'enquête de la NHTSA sur Tesla continue de s'étendre. Rien que cette année, la NHTSA a enquêté sur 830 000 Teslas pour des défauts de l'Autopilot. Il n'y a pas d'informations claires sur le nombre de blessures et de décès liés à l'Autopilot.Les statistiques d'accidents de la NHTSA dépendent en effet de la réception de données précises de la part de l'entreprise. Les rapports trimestriels de sécurité de Tesla ont toujours été controversés. Ils ont mis l'Autopilot de Tesla sous un bon jour : pour le quatrième trimestre de 2021, Tesla a signalé un accident pour 4,31 millions de kilomètres parcourus dans des voitures équipées du système Autopilot. L'entreprise a comparé ce chiffre aux statistiques gouvernementales qui indiquent un accident pour 778 922 kilomètres parcourus sur les routes du pays, tous véhicules et conducteurs confondus. Ce qui n'est pas tout accepté par les experts.Les statisticiens ont relevé de sérieux sérieux défauts d'analyse, notamment le fait que les statistiques de Tesla concernent des voitures plus récentes conduites sur les autoroutes. Les statistiques générales du gouvernement américain incluent les voitures de tous âges sur les autoroutes, les routes rurales et les rues de quartier. En d'autres termes, Tesla fait une comparaison entre des pommes et des oranges. Le nombre de blessures et de décès liés à l'Autopilot et au FSD est inconnu - sauf, peut-être, pour Tesla. Les statistiques de sécurité publiquement disponibles sur les véhicules autonomes et semi-autonomes sont rares.Pendant ce temps, le système de signalement des accidents aux États-Unis est ancré dans la méthodologie des années 1960. L'ordonnance de la NHTSA relative à la collecte de statistiques sur les accidents impliquant des systèmes d'assistance au conducteur, publiée en 2021, dépend de la bonne foi des constructeurs automobiles pour l'établissement de rapports précis et complets. (Musk a fait des déclarations erronées sur le bilan de sécurité du FSD dans le passé, notamment en affirmant que la technologie n'avait été impliquée dans aucun accident, alors que le dossier public indiquait clairement le contraire.)Toutes les informations envoyées à la NHTSA ne sont pas disponibles pour un examen public. Ogan, qui conduit une Tesla équipée du FSD, a déclaré que des données publiques plus exhaustives permettraient une plus grande transparence en matière de sécurité des voitures robotisées, chez Tesla et chez d'autres constructeurs. Tesla a déjà communiqué son taux d'utilisation de l'Autopilot, mais ne le fait plus. « Je regarde les seules données disponibles », a-t-il déclaré. La Californie enquête pour savoir si Tesla violait sa règle interdisant de commercialiser des véhicules comme étant entièrement autonomes alors qu'ils ne le sont pas.Musk a clairement déclaré que l'entreprise envisageait de développer le FSD pour créer un robotaxi entièrement autonome que les propriétaires de Tesla pourraient louer pour arrondir leurs fins de mois. Il avait promis d'en mettre un million sur les routes d'ici 2020, mais cette date est passée et il n'existe toujours pas de Tesla entièrement autonome. Mais encore, Tesla n'a pas su mettre au point un Autopilot qui inspire confiance et sur lequel les conducteurs peuvent se reposer entièrement. L'Autopilot combine un régulateur de vitesse adaptatif avec des systèmes de maintien et de changement de voie sur les autoroutes.Le FSD est commercialisé comme un système d'IA avancée capable de rouler dans les rues d'un quartier, de s'arrêter aux feux de signalisation, de tourner dans les rues fréquentées et, d'une manière générale, de se comporter comme si la voiture se conduisait toute seule. Cependant, Tesla indique clairement que le conducteur humain doit garder le contrôle total de la voiture et qu'il est légalement responsable des accidents, y compris ceux qui entraînent des blessures et des décès. La sécurité et les capacités de la FSD sont, de l'aveu même de Musk, des préoccupations existentielles - d'autant plus que l'action Tesla continue de plonger.Dans une interview accordée en juin à Axios, Musk a déclaré que "résoudre" le FSD est "vraiment la différence entre Tesla qui vaut beaucoup d'argent et qui vaut pratiquement zéro". Internet est rempli de vidéos sur le FSD se comportant mal - tournant dans la circulation en sens inverse, confondant les voies ferrées avec les routes, brûlant les feux rouges, etc.Quel est votre avis sur le sujet ?