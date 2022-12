Un réseau social décentralisé, avantages et inconvénients

Twitter empêche le partage des liens vers Mastodon et supprime le compte Twitter de Mastodon...

Twitter a interdit les liens et adresses Mastodon dans les champs de profil dans le but de réduire l'efficacité des outils de recherche de suivi tels que



Au moins pour la technologie, cela ferme la porte de la grange après que le cheval se soit enfui.



La plupart des gens que je suis publient principalement ici. Certains publient de manière croisée et quelques-uns ne publient que sur Twitter, les discussions les plus techniques étant plus portées ici. Twitter a interdit les liens et adresses Mastodon dans les champs de profil dans le but de réduire l'efficacité des outils de recherche de suivi tels que https://fedifinder.glitch.me/ , appelant tout logiciel malveillant de lien Mastodon : « Échec de la mise à jour du compte : la description est considérée comme un logiciel malveillant ».Au moins pour la technologie, cela ferme la porte de la grange après que le cheval se soit enfui.La plupart des gens que je suis publient principalement ici. Certains publient de manière croisée et quelques-uns ne publient que sur Twitter, les discussions les plus techniques étant plus portées ici.

...ce qui profite à Mastodon

Depuis qu'Elon Musk a finalisé son achat de Twitter, certains utilisateurs de l'application de médias sociaux ont cherché une nouvelle maison – seulement pour découvrir qu'il n'y a pas beaucoup d'options intéressantes. Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, teste en version bêta une nouvelle application appelée Bluesky, mais il n'y a pas encore de date de lancement.Lancé en 2016, Mastodon se développe rapidement. Certains ont décidé de fuir Twitter, craignant que la liberté d'expression promise par Elon Musk ne se transforme en un gigantesque règne du libertinage. Ils se sont lancés à la recherche d'un autre endroit pour publier leurs pensées en ligne, tandis que des changements controversés dans l'approche de la modération de contenu de Twitter sont attendus.Il n'y a peut-être pas d'alternative claire à Twitter, une plate-forme particulièrement influente, rapide, riche en textes, conversationnelle et axée sur l'actualité. Mais Mastodon a gagné (un peu) en popularité, au moins auprès des technophiles. Le service ressemble à Twitter, avec une chronologie de courtes mises à jour triées par ordre chronologique plutôt que par algorithme. Il permet aux utilisateurs de rejoindre une multitude de serveurs différents gérés par divers groupes et individus, plutôt qu'une plate-forme centrale contrôlée par une seule entreprise comme Twitter, Instagram ou Facebook.Contrairement aux grands réseaux sociaux, Mastodon est à la fois gratuit et sans publicité. Il est développé par une organisation à but non lucratif dirigée par le créateur de Mastodon, Eugen Rochko, et est soutenu par un financement participatif.Mastodon n'est pas un site Web unique, mais un réseau de milliers de sites Web appelés « instances », également appelés serveurs. Ces serveurs sont « fédérés », ce qui signifie qu'ils sont gérés par des entités différentes, mais peuvent toujours communiquer entre eux sans avoir besoin de passer par un système central. Et l'espace dans lequel ils existent tous s'appelle le « fédivers », que certains fanatiques appellent « le Fedi ».Lorsque vous vous inscrivez à Mastodon, la première chose que vous faites est de choisir un serveur. Il en existe d'autres à usage général, comme mastodon.social, ainsi que d'autres, destinés à des groupes d'intérêt, comme kpop.social ou linuxrocks.online. Il existe également des serveurs de blagues comme dolphin.town, où la seule chose que les utilisateurs sont autorisés à publier est la lettre « e ».Le serveur devient une partie de votre nom d'utilisateur (par exemple, stephane@kpop.social ), et les toots (à la place des tweets, vous avez des toots) que vous voyez sur votre flux sont des toots de vos collègues de serveur, plutôt que de l'ensemble de la Fediverse. Mais vous êtes également libre de communiquer avec les personnes d'autres serveurs et même de "booster" leurs toots publics sur votre flux.C'est ainsi que Mastodon crée une expérience globale unifiée sans être contrôlé par une seule entité, a déclaré Eugen Rochko, fondateur et développeur principal de Mastodon basé en Allemagne. « Les serveurs sont des fournisseurs de services, comme Hotmail et Gmail le sont pour le courrier électronique. Cela ne signifie pas que les différents serveurs sont isolés les uns des autres, comme les forums de la vieille école », a-t-il déclaré. « Avoir un seul compte vous permet de suivre et d'interagir avec n'importe qui dans ce réseau social mondial décentralisé ».Mais le modèle de Mastodon comporte ses propres risques. Si le serveur que vous rejoignez disparaît, vous pourriez tout perdre, comme si votre fournisseur de messagerie s'arrêtait. Un administrateur de serveur Mastodon a également le contrôle ultime sur tout ce que vous faites*: si pour une raison quelconque le propriétaire de kpop.social n'aime pas que j'ai boosté un toot de dolphin.town, il pourrait le supprimer ou même "défédérer" le serveur, ce qui bloquerait complètement tous les toots dolphin.town du serveur k-pop. Un administrateur de serveur pourrait également espionner les toots privés s'il le voulait ou supprimer des comptes pour une raison quelconque.Rochko a déclaré que les nouveaux utilisateurs devraient examiner attentivement qui gère un serveur avant de le rejoindre : « Est-ce une organisation qui a fait ses preuves, qui est digne de confiance, qui est susceptible d'exister depuis longtemps, mais qui a également une politique de modération ? » Les « bons », a-t-il expliqué, « ont des règles contre les discours de haine et fournissent les nécessités de base comme les sauvegardes, donc si l'un des administrateurs est heurté par un bus, le serveur ne disparaît pas ». Rochko a ajouté que Mastodon inclut une liste de serveurs contrôlés sur sa page d'accueil qui répondent à ces critères. Mais c'est toujours une grande demande pour un tout nouvel utilisateur de comprendre ces choses par lui-même.Sur Mastodon Social, Dan Luu a posté le message suivant :Les utilisateurs tentant de publier des liens vers des serveurs bloqués recevront à la place un message d'erreur :En plus de bloquer certains liens vers Mastodon, Twitter a pris des mesures contre le compte principal de son rival. Le compte Twitter @joinmastodon, qui faisait la publicité du site et de ses fonctionnalités, a été suspendu de manière inattendue jeudi aux côtés de ceux de plusieurs journalistes notables (notamment des journalistes du New York Times, de CNN et du Washington Post, entres autres) couvrant les actualités sur Twitter et son nouveau propriétaire Elon Musk.La suspension des liens permettant de rejoindre le rival de Twitter Mastodon est venue après que Musk a juré de poursuivre le propriétaire d'un compte Twitter qui suivait son jet privé. Ce compte a également été suspendu. Bien qu'aucune raison n'ait été donnée pour la suspension de Mastodon, il y a une coïncidence dans le temps (dans les quelques heures qui ont précédé, @joinmastodon a partagé un lien montrant où la personne qui suit le jet de Musk peut être trouvée sur le site de médias sociaux rival).Il en va de même pour les comptes des journalistes suspendus. Musk a tweeté que les comptes qui, selon lui, se livraient à du doxxing (un terme pour décrire la publication d'informations privées en ligne sur des individus) reçoivent une suspension temporaire de sept jours : « Les mêmes règles de doxxing s'appliquent aussi bien aux 'journalistes' qu'à tout le monde », a-t-il tweeté. Des propos qui avaient déjà été confirmés par une porte-parole de Twitter qui a déclaré que la suspension des comptes des journalistes était liée au partage en direct des données de localisation.Le rival de Twitter a vu son trafic être multiplié par huit en quelques semaines, passant d'environ 300 000 utilisateurs en octobre à 2,5 millions en novembre, selon un article de blog du fondateur de la plate-forme, Eugen Rochko.Mardi matin, l'application de Mastodon était numéro 8 parmi les applications gratuites de réseaux sociaux sur le Google Play Store et numéro 11 dans la catégorie des réseaux sociaux sur l'App Store d'Apple. (Mastodon est un réseau social décentralisé, ce qui signifie qu'il existe également de nombreuses applications tierces pour accéder à la plate-forme au-delà de la sienne)Malgré la montée rapide de Mastodon, Twitter reste beaucoup plus grand, signalant 238 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables en juillet. La société n'a pas communiqué de mesures financières depuis lors, car Musk a conclu son accord pour acheter Twitter, la privatisant, en octobre.Twitter a cherché à endiguer certaines de ses pertes d'utilisateurs en limitant le partage sur sa plate-forme. Il y a quelques jours, il a discrètement commencé à bloquer les liens vers Mastodon. Puis il a fait de cette pratique une politique explicite, avant qu'une réaction vive des utilisateurs n'oblige Musk à suspendre la politique moins de 24 heures plus tard. En plus d'affecter Mastodon, la nouvelle politique couvrait également les liens vers Facebook, Instagram et Truth Social, et indiquait que les utilisateurs pouvaient être suspendus pour avoir affiché leurs identifiants pour l'une de ces plates-formes dans leurs profils Twitter.L'interdiction de courte durée de Twitter sur la promotion d'autres plates-formes de médias sociaux a incité certains utilisateurs à accuser Musk d'abandonner son engagement en faveur de la liberté d'expression. L'incident avait coïncidé avec la suspension par Twitter de plusieurs journalistes qui couvraient des actualités relatives à Elon Musk (et loin de lui être favorables), ce qui a provoqué de nouvelles défections de Twitter.Dans le billet de blog, qui reflète les premières remarques du fondateur de Mastodon depuis la suspension des liens, Rochko a souligné le pouvoir important de Musk en tant que propriétaire et PDG de Twitter : « C'est un rappel brutal que les plates-formes centralisées peuvent imposer des limites arbitraires et injustes à ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire tout en tenant votre graphe social en otage », a écrit Rochko.Ci-dessous son billet en entier :Le 16 décembre, Twitter a suspendu notre compte @joinmastodon après qu'il ait partagé un lien vers le compte Mastodon nouvellement enregistré de @ElonJet, un compte qui diffuse les données publiques de trajectoire de vol du jet privé d'Elon Musk, qui était auparavant suspendu de Twitter lui-même. Dans le même temps, les comptes de plusieurs journalistes de grandes publications telles que CNN, le New York Times, le Washington Post, ainsi que de divers journalistes indépendants, ont également été suspendus pour avoir pointé vers le compte lui-même ou parlé de l'événement. Nous avons également commencé à recevoir des rapports selon lesquels les utilisateurs n'étaient pas en mesure de tweeter des liens vers des serveurs Mastodon, y compris ceux totalement indépendants du compte @ElonJet, rencontrant un message d'erreur affirmant que les liens étaient identifiés comme « potentiellement dangereux », parmi lesquels George Takei, ce qui rend plus difficile pour les gens de partager leurs profils Mastodon.Ceci est un rappel brutal que les plates-formes centralisées peuvent imposer des limites arbitraires et injustes à ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire tout en tenant votre graphe social en otage. Chez Mastodon, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un intermédiaire entre vous et votre public et que les journalistes et les institutions gouvernementales en particulier ne devraient pas avoir à s'appuyer sur une plate-forme privée pour atteindre le public. Notre logiciel gratuit et open source permet à quiconque d'exploiter une plate-forme de médias sociaux entièrement sur sa propre infrastructure, entièrement sous son propre contrôle, tout en se connectant à un réseau social mondial décentralisé. Non seulement cela permet à des organisations comme le gouvernement allemand ou la Commission européenne de gérer leurs propres serveurs Mastodon où ils publient des informations importantes qui sont distribuées à des milliers de leurs abonnés sur de nombreux serveurs Mastodon différents, mais cela vous donne également la liberté de choisir un social fournisseur de médias de la même manière que vous choisiriez un fournisseur de téléphone, d'Internet ou de messagerie électronique, et de passer de l'un à l'autre tout en conservant vos abonnés.Bien qu'il ne manque pas de plates-formes de médias sociaux nouvelles et anciennes, il s'agit d'une approche radicalement différente des médias sociaux qui offre quelque chose que les médias sociaux traditionnels ne peuvent pas. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Mastodon a récemment explosé en popularité, passant d'environ 300 000 utilisateurs actifs mensuels à 2,5 millions entre les mois d'octobre et novembre, avec de plus en plus de journalistes, de personnalités politiques, d'écrivains, d'acteurs et d'organisations qui font la migration. Comprenant que la liberté de la presse est absolument essentielle pour une démocratie fonctionnelle, nous sommes ravis de voir Mastodon grandir et devenir un nom familier dans les salles de rédaction du monde entier, et nous nous engageons à continuer d'améliorer notre logiciel pour faire face aux nouveaux défis qui se présentent avec une croissance rapide et une demande croissante.Source : Mastodon Êtes-vous surpris de voir Mastodon gagner en popularité ?Que pensez-vous du point de vue du fondateur de Mastodon évoquant l'avantage des plates-formes décentralisées sur cet aspect précis ?