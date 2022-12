Le 17 décembre, Binance.US a temporairement interrompu les retraits du stablecoin Tether (USDT). USDT, ainsi que d'autres stablecoins comme USDC et Binance USD (BUSD), sont des jetons équivalents au dollar sur la blockchain, adossés à des actifs réels en dollars (en théorie). Il s'est avéré que Binance.US n'avait apparemment pas assez d'USDT dans ses portefeuilles pour rembourser les clients pendant plusieurs heures. Le solde d'USDT dans le portefeuille principal de Binance.US aurait chuté à son niveau le plus bas jamais atteint (197 000 dollars) pendant cette période. Une situation qui a inquiété les observateurs du secteur des cryptomonnaies.Selon plusieurs rapports sur le sujet, l'utilisateur de Twitter @jconorgrogan était l'une des nombreuses personnes à suivre en direct le gel des retraits de Binance.US. Il a affirmé que les retraits ont redémarré après que Binance.US a reçu un seul transfert de 10 millions de dollars USDT d'une adresse non identifiée. En retour, ces fonds avaient été retirés de deux portefeuilles d'échange Binance connus. Cela n'a pas suscité autant d'attention qu'il aurait fallu. En fait, Binance et Binance.US sont censés être des entités distinctes. Mais Binance.US a apparemment dû retirer de l'argent de la bourse principale de Binance pour rembourser les retraits des clients.Autrement dit, les clients de Binance.US ont été remboursés à l'aide de fonds transférés depuis le marché offshore de Binance. Pourquoi les actifs des clients américains étaient-ils détenus dans des adresses de Binance ? En examinant plus en détail cette adresse de transfert intermédiaire, les observateurs ont constaté que cette adresse se comporte comme ce que certains analystes de blockchain appellent un "rail", une adresse utilisée pour déplacer des fonds entre les portefeuilles principaux. Dans le cas présent, cette adresse semble n'avoir qu'une seule fonction : transférer des actifs des portefeuilles principaux de la bourse Binance vers Binance.US.Depuis sa création en juillet 2020, ce portefeuille aurait transféré plus de 1,4 milliard de dollars en jetons Ether, USDT, USDC et MATIC des portefeuilles de Binance vers Binance.US. En creusant un peu plus, ils ont identifié une deuxième adresse qui fait le travail inverse : elle traite exclusivement les transferts des adresses Binance.US vers les portefeuilles de la bourse Binance. Bien que cette adresse ne soit active que depuis août 2021, elle aurait traité plus de 1,9 milliard de dollars de transferts de Binance.US vers Binance. Plus de 1,4 milliard de dollars de ce montant seraient en stablecoins (1,2 milliard de dollars USDT, 236 millions de dollars USDC).D'autres analyses supplémentaires ont montré que les portefeuilles de la bourse Binance ont reçu la plus grande quantité de transferts de Binance.US au cours de ces périodes. En d'autres termes, Binance.US envoie des fonds de clients à Binance. Ainsi, les observateurs concluent qu'une partie importante des dépôts des clients de Binance.US est mélangée avec d'autres dépôts sur la bourse principale de Binance. Selon eux, cette révélation peut expliquer la déconnexion entre les portefeuilles de Binance.US et les volumes d'échanges quotidiens rapportés sur ce marché. Voici ci-dessous les récentes observations faites sur le marché.Les portefeuilles connus de Binance.US détiennent un total d'environ 70 millions de dollars en actifs le 17 décembre 2022. Selon l'agrégateur de marché CoinGecko, le volume total des échanges sur 24 heures était de 146 millions, soit environ deux fois le solde de la bourse. Comparez cela avec la bourse principale. Au cours des 24 heures suivantes, Binance a enregistré un volume total de 7,3 milliards de dollars, alors que le solde total de la bourse s'élève à environ 57 milliards de dollars. Cela signifie que la bourse Binance, beaucoup plus grande et plus populaire, avait des volumes qui représentaient environ 13 % de son solde boursier.En d'autres termes, le ratio rapporté sur Binance.US était 15 fois plus élevé que ce ratio sur la bourse principale de Binance. Les observateurs supposent que cet écart est dû au fait que Binance.US détient de grandes quantités de dépôts de clients sur Binance et exécute la plupart, voire toutes les transactions des clients directement sur la bourse de Binance. Cette hypothèse est soutenue par les conditions de service de Binance.US. Selon les critiques, cela signifie qu'à toutes fins pratiques, il n'y a pas de différence réelle entre avoir son argent avec Binance.US ou directement avec la bourse principale Binance.En outre, étant donné que Binance s'est vu interdire de faire des affaires aux États-Unis, il semble bien que Binance.US ne soit guère plus qu'une fiction commode pour échapper aux régulateurs. Ces analyses suggèrent que les fonds des clients de Binance.US sont envoyés à Binance et mélangés aux actifs des clients de Binance. Les données suggèrent également que Binance.US utilise Binance pour effectuer des transactions de clients tout en prétendant être une entité indépendante. Binance.US semble être une façade pour masquer le fait qu'une entreprise non réglementée fait des affaires aux États-Unis malgré son interdiction dans le pays.Dans les derniers jours avant l'effondrement de FTX, les observateurs se sont interrogés sur la solvabilité de la branche américaine de l'entreprise, FTX.US. Elle était ostensiblement tenue à distance de la société mère. Les dirigeants de FTX ont insisté sur le fait que les clients de FTX.US seraient protégés même si la société mère faisait faillite. Cependant, lorsque la fin est arrivée pour FTX, FTX.US a connu le même sort. Tout le réseau FTX/Alameda Research a déposé le bilan en se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Il s'en est suivi alors une série de révélations, les unes aussi fracassantes que les autres.Bien qu'il soit réglementé aux États-Unis et théoriquement isolé de FTX, FTX.US n'était en réalité guère plus qu'une extension de son propriétaire offshore. On pourrait penser que, peut-être, FTX.US n'était qu'un stratagème pour inciter les régulateurs américains à se concentrer sur la petite société américaine au lieu de s'intéresser à l'ouragan financier qui s'annonce aux Bahamas. Eh bien, il s'avère que FTX n'était pas la seule bourse offshore à créer une entité basée et réglementée aux États-Unis. Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, a également créé Binance.US au début de 2019 en réponse à la pression réglementaire.Binance.US a été présentée comme une entité distincte de Binance. Binance.US, dont le siège est à Palo Alto, dispose d'une licence d'entreprise de services monétaires aux États-Unis. Notez qu'il n'est pas difficile d'obtenir ces licences. Peu après la création de Binance.US, le magazine Forbes a publié un rapport affirmant avoir reçu un document accablant ayant fait l'objet d'une fuite, appelé document "Tai Chi". Selon ce document, la bourse Binance.US était un stratagème pour inciter les régulateurs américains à se concentrer sur la bourse locale conforme, tandis que la bourse mère était libre de mener ses propres affaires.Binance a répondu en poursuivant Forbes pour diffamation, avant d'abandonner les poursuites quelques mois plus tard. En février de cette année, Binance a tenté une autre approche : elle a investi 200 millions de dollars dans la société mère de Forbes. Comme le dit le dicton : « si vous ne pouvez pas les battre, achetez-les ! ». Mais ce premier rapport de Forbes a été corroboré par un rapport plus détaillé de Reuters en octobre 2022. Avec plus de sources et de documents à sa disposition, le média a renforcé ce que l'article de Forbes trois ans plus tôt suggérait : « Binance.US a été conçu pour tromper les régulateurs et les clients américains ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des transferts de fonds entre Binance et Binance.US ?Pensez-vous qu'il y a des risques que Binance subisse le même sort que FTX ?Que pensez-vous du fonctionnement touffu de ces bourses de cryptomonnaies ?Que pensez-vous des allégations selon lesquelles Binance.US n'est qu'un leurre, à l'instar de FTX.US ?