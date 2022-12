La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) est une nouvelle forme de monnaie qui n'existe que sous forme numérique. Au lieu d'imprimer de l'argent, la banque centrale émet des pièces numériques largement accessibles afin que les transactions et les transferts numériques deviennent simples. Les efforts en faveur de la MNBC se sont rapidement développés dans le monde entier pour de nombreuses raisons. Par exemple, le commerce électronique a connu un boom pendant la pandémie de la Covid-19 et par conséquent des paiements électroniques, car les consommateurs avaient peur d'être contaminés par un billet de banque infectée.Selon les spécialistes, cela a fortement réduit l'utilisation des espèces. En outre, les cryptomonnaies développées par des organisations privées ou des communautés informelles ont connu des développements importants et une augmentation de leur valeur. Le groupe de réflexion américain Atlantic Council estime que 114 pays (représentant plus de 95 % du PIB mondial) étudient actuellement les MNBC. Atlantic Council note que les sanctions financières contre la Russie ont conduit les pays à envisager des systèmes de paiement qui évitent le dollar. Il y aurait désormais 9 tests transfrontaliers de MNBC de gros et 7 projets transfrontaliers de détail.Les États-Unis sont l'un des pays dans lesquels le débat sur l'élaboration d'une MNBC est à un stade avancé. Cependant, si certains responsables souhaitaient lancer un dollar numérique dès l'année prochaine, d'autres sont plus sceptiques sur le sujet. La Réserve fédérale américaine espère introduire les paiements interbancaires en temps réel l'année prochaine, mais Liang pense que ce calendrier est trop optimiste et pourrait ne pas tenir compte de tous les aspects d'un tel projet. Pour la responsable du Trésor, rien ne presse. Elle a également été ferme lorsqu'on lui a demandé si une MNBC aiderait le dollar à conserver son statut à l'échelle internationale.« Mon point de vue est que notre leadership mondial ne vient pas de notre technologie. Il vient de notre système de gouvernance, des règles qui régissent nos marchés financiers, de notre État de droit, ainsi que de la sécurité et de la solidité de nos institutions », a-t-elle déclaré. Liang affirme qu'il n'y a pas encore de cas d'utilisation concret pour une MNBC. Liang a laissé entendre que l'adoption d'une MNBC par les États-Unis pourrait encore prendre plusieurs années. Peut-être même jusqu'à cinq ans ou plus. Elle estime que dans ce laps de temps, plusieurs autres pays devraient avoir introduit leur CBDC, incitant ainsi les États-Unis à en adopter une.« Si, après cinq ans ou plus, plusieurs pays ont mis en place une MNBC, cela pourrait inciter les États-Unis à en adopter une », a déclaré Liang. Mais elle a souligné que l'étude du gouvernement américain sur une éventuelle MNBC visait principalement à se préparer à un besoin qui n'existe pas actuellement. Selon elle, les régulateurs américains doivent d'abord déterminer si le dollar numérique contribuera à permettre des paiements interbancaires rapides et peu coûteux en temps réel. Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, est également apparu comme un sceptique en ce qui concerne les MNBC.Alors que Liang affirme que la prédominance du dollar dans le commerce international n'est pas menacée par un retard dans la mise en place d'un dollar numérique, d'autres pensent le contraire. Jusqu'à présent, Chine a piloté le yuan numérique dans au moins 15 provinces. Plus encore, elle a également piloté le yuan numérique dans un réseau financier multinational. Pour certains experts financiers, la Chine est en passe de devenir la référence en matière de monnaie numérique de banque centrale. Selon eux, cela signifie essentiellement que la place du dollar comme monnaie de réserve mondiale pourrait être menacée dès maintenant.D'autres pays se rapprochent également de l'adoption de leurs propres MNBC. La semaine dernière, le directeur de la Banque centrale du Brésil a annoncé son intention de lancer une monnaie numérique l'année prochaine. Le président de la Banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, a déclaré que la MNBC du pays ferait ses débuts après un test pilote fermé avec des institutions financières, et que la conception de la MNBC conduirait les banques à tokeniser leurs actifs et à promouvoir une plus grande efficacité. « Si la MNBC est en fait un dépôt tokenisé, elle hérite de toute la réglementation qui s'applique déjà aux dépôts », a-t-il déclaré.Atlantic Council note que la plupart des Banques centrales du monde ont manifesté leur intérêt pour les CBDC : 11 pays auraient déjà lancé une CBDC et 17 autres seraient en train d'en tester une. Au total, 72 pays seraient en phase de recherche et de développement, tandis que seuls deux pays, le Sénégal et l'Équateur, ont abandonné leurs efforts. Le groupe de réflexion estime également qu'en 2023, plus de 20 pays prendront des mesures importantes pour piloter une MNBC. L'Australie, la Thaïlande, le Brésil, l'Inde, la Corée du Sud et la Russie auraient l'intention de poursuivre ou de commencer des essais pilotes l'année prochaine.La Banque centrale européenne (BCE) est également susceptible de lancer un projet pilote en 2023. Comme l'explique la BCE elle-même, l'euro numérique serait comme les billets de banque en euros, mais numérique. Il s'agirait d'une forme de monnaie électronique, émise par l'Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro), et qui serait accessible à tous les citoyens et entreprises. L'euro numérique ne remplacerait pas les espèces, mais les compléterait. L'euro numérique donnerait aux gens un choix supplémentaire sur la manière de payer et faciliterait cette tâche, contribuant ainsi à l'accessibilité et à l'inclusion.L'UE prévoit d'achever la phase d'investigation de son projet d'euro numérique à l'automne 2023. Le 16 septembre 2022, la BCE a annoncé qu'elle va commencer le prototypage et pour l'occasion, elle travaillera avec cinq entreprises technologiques qui développeront chacune une interface utilisateur potentielle pour l'euro numérique. L'espagnole CaixaBank, la française Worldline SA, l'italienne Nexi S.p.A., EPI, un consortium de banques et d'acquéreurs tiers, et le géant américain du commerce électronique Amazon sont les entreprises ciblées par la BCE.Quel est votre avis sur le sujet ?