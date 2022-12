Envoyé par McDonald's Envoyé par Lorsque vous entrez dans le concept de restaurant test, vous remarquerez qu'il est considérablement plus petit qu'un restaurant McDonald's traditionnel aux États-Unis. Pourquoi ? Les fonctionnalités - à l'intérieur et à l'extérieur - sont destinées aux clients qui envisagent de dîner à la maison ou en déplacement. À l'intérieur du restaurant, il y a une salle de ramassage de livraison pour que les coursiers puissent récupérer les commandes rapidement et facilement. Il y a aussi des kiosques, où les clients peuvent passer leurs commandes à emporter, et une étagère de retrait pour les commandes. À l'extérieur du restaurant, il y a plusieurs places de stationnement dédiées au ramassage des commandes en bordure de rue, ainsi que des places de stationnement désignées pour les chauffeurs-livreurs.

Envoyé par McDonald's Envoyé par La voie de commande anticipée est une voie de service au volant distincte où les clients reçoivent leurs commandes via un convoyeur d'aliments et de boissons. C'est une excellente option pour les clients qui souhaitent passer leur commande avant leur arrivée via l'application McDonald's, éviter la file d'attente traditionnelle du Drive et recevoir leur nourriture rapidement et facilement.

Envoyé par McDonald's Envoyé par La Order Ahead Lane utilise une technologie qui permet à l'équipe du restaurant de commencer à préparer les commandes des clients lorsqu'ils sont à proximité du restaurant. La technologie améliorée à cet endroit aide également l'équipe du restaurant qui travaille dur. Les mises à jour de l'application du restaurant, le convoyeur d'aliments et de boissons et le nouveau format de cuisine rationalisent tous les opérations, ce qui permet une expérience rapide et transparente pour les clients et l'équipage. « La technologie de ce restaurant nous permet non seulement de servir nos clients de manière nouvelle et innovante, mais elle donne à notre équipe de restaurant la possibilité de se concentrer davantage sur la rapidité et la précision des commandes, ce qui rend l'expérience plus agréable pour tout le monde », explique Keith Vanecek, le franchisé exploitant le restaurant test.

Les réactions sont plutôt mitigées

Un McDonald's entièrement automatisé a ouvert au Texas et il fonctionne sans aucun employé. Pour être plus précis, la nourriture est toujours cuisinée par les humains, mais ils restent dans la cuisine, et tout le reste du restaurant est entièrement automatisé.Une vidéo montre que les clients peuvent passer une commande en utilisant des écrans automatisés et récupérer le repas commandé via une machine. Le restaurant se trouve à l'extérieur de Fort Worth, au Texas. Le restaurant est la dernière étape de la stratégie de croissance(littéralement « Accélérer les arches ») de McDonald's, qui travaille sur l'innovation pour améliorer l'expérience client.Le restaurant dispose également de « Order Ahead lane » (littéralement « voie de commande anticipée »), une évolution du Drive Trough. Grâce à la technologie, le personnel du restaurant McDonalds entièrement automatisé peut commencer à préparer les commandes des clients dès qu’ils sont à proximité de l’établissement grâce à la ligne Order Ahead.Les mises à jour de l’application du restaurant, un convoyeur pour la nourriture et les boissons et une nouvelle disposition de la cuisine accélèrent toutes les opérations, offrant une expérience rapide et fluide aux clients et au personnel.Maintenant, comme vous le savez peut-être, il n'est pas rare de nos jours de commander votre nourriture automatiquement, que ce soit sur un écran électrique ou via votre téléphone. Mais ce nouveau restaurant élimine complètement l'intermédiaire. Le restaurant ne fait que des commandes à emporter et au volant, vous ne pouvez donc pas entrer et vous asseoir, et un système de livraison automatisé livrera votre repas sur un tapis roulant.C'est fondamentalement comme un restaurant de robotsÉtant donné qu'il ne s'agit pas d'un restaurant, la succursale du Texas fait environ la moitié de la taille d'un Maccies standard, et elle a également l'air nettement nue.Le TikToker @foodiemunster s'est vu proposer une visite du spot automatisé, que vous pouvez voir en source.Cette approche est pratique pour plusieurs raisons. D'une part, le traitement des commandes est plus rapide et réduit le risque d'erreur humaine, mais cela aide également les gens à ramasser de la nourriture en toute sécurité après la pandémie.Max Carmona, directeur principal du design mondial et du développement des restaurants de McDonald's, a déclaré que l'essai du restaurant consistait à « trouver de nouvelles façons de les servir plus rapidement et plus facilement que jamais ».Bien que Maccies n'ait pas confirmé la durée d'ouverture du restaurant d'essai, il est clair que le succès ou l'échec de ce concept pourrait dicter d'autres plans pour davantage de restaurants de restauration rapide sans humains à l'avenir.Suite à la nouvelle du restaurant texan, les réactions ont été mitigées. Certaines personnes pensaient que l'idée était pratique, tandis que d'autres pensaient que c'était un signe inquiétant que les humains perdaient face à la technologie.« Les robots arrivent plus vite que nous ne le pensons », a averti un internaute. Un autre lui a fait écho en déclarant : « Les Machines prendront bientôt le relais ».« Enfin, ma commande sera rapide et précise », s'est réjouit quelqu'un d'autre, prenant une position plus favorable. Il en va de même pour un quatrième qui a écrit : « Génial… on n'aura plus à subir les humeurs au comptoir ».L'introduction de la nouvelle technologie a divisé les internautes qui n'étaient pas sûrs de l'impact éthique du changement. « Eh bien, cela va affecter des millions d'emplois », a déclaré un internaute, tandis qu'un autre a ajouté : « Honnêtement, s'ils acceptent cela, je boycotterai McDonald's, leur nourriture est au mieux moyenne de toute façon ».« Cela mettra tant de gens au chômage », a déclaré un autre internaute. « Je ne suis pas pour ».Sources : visite du spot automatisét Que pensez-vous de cette initiative ? Y êtes-vous plutôt favorables ou défavorables ? Dans quelle mesure ?