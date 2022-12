Ses anciens lieutenants acceptent d'aider la justice dans son enquête

Au cœur de la fraude

Immenses prêts personnels aux cadres et gonflement artificiel des actifs

Achat secret d'une banque américaine



Interview avec Sam Bankman-Fried où il parle entre autres des dons secrets aux républicains

Sam Bankman-Fried assure avoir fait des dons secrets aux républicains

Sam Bankman-Fried s’est fait connaître du grand public ces dernières semaines en tant que principal suspect de l'un des plus gros scandales de l’histoire des cryptomonnaies. Extradé mercredi 21 décembre aux États-Unis depuis les Bahamas, où il résidait jusqu’ici et avait placé en détention plus tôt ce mois-ci, l'entrepreneur en crypto-monnaie st sorti jeudi d'un palais de justice de Manhattan avec ses parents après avoir accepté une caution de 250 millions de dollars. La caution devait être garanti par la valeur nette de la maison de ses parents et la signature de ceux-ci et de deux autres personnes financièrement responsables disposant d'actifs considérables, a déclaré le procureur adjoint américain Nicolas Roos. La caution a été décrite comme une « caution d'engagement personnel », ce qui signifie que la garantie n'avait pas besoin de respecter le montant de la caution.Sam Bankman-Fried sera assigné à résidence au domicile de ses parents dans l’attente de son procès pour avoir escroqué des investisseurs et pillé les dépôts des clients sur sa plateforme de trading FTX.Le procureur adjoint américain Nicolas Roos a déclaré devant un tribunal fédéral que Bankman-Fried « avait commis une fraude aux proportions épiques ». Roos a proposé des conditions strictes de mise en liberté sous caution, y compris la caution de 250 millions de dollars (qui, selon lui, serait la plus grande caution fédérale avant le procès jamais réalisée) et l'assignation à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto.Une raison importante pour autoriser la libération sous caution était que Bankman-Fried, qui avait été emprisonné aux Bahamas, avait accepté d'être extradé vers les États-Unis, a déclaré Roos.En présence de ses parents et ses avocats à l'intérieur du palais de justice, un Bankman-Fried apparemment silencieux a serré la main d'un partisan avant de sortir, où des photographes et des équipes vidéo l'ont suivi jusqu'à ce qu'il parte en voiture.Le juge magistrat Gabriel W. Gorenstein a accepté la caution et l'assignation à résidence, bien qu'il ait exigé qu'un bracelet de surveillance électronique soit apposé sur Bankman-Fried avant de quitter le palais de justice. Le magistrat a autorisé la remise en liberté de l’accusé de 30 ans entre autres car il présente, selon lui, un risque de fuite « minimal » et n’a jamais été condamné auparavant.Il n'a pas pris la parole à l'audience sauf pour répondre au juge. Vers la fin, Gorenstein lui a demandé s'il comprenait qu'il ferait face à une arrestation et devrait 250 millions de dollars s'il choisissait de fuir : « Oui, je le sais », a répondu Bankman-Fried.Ses conditions de mise en liberté sous caution exigent également qu'il n'ouvre aucune nouvelle ligne de crédit, ne démarre aucune activité ou n'entreprenne des transactions financières supérieures à 1 000 $ sans l'approbation du gouvernement ou du tribunal.Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas la semaine dernière, a été transporté par avion à New York mercredi soir après avoir décidé de ne pas contester son extradition.Alors qu'il était dans les airs, l'avocat américain à Manhattan a annoncé que deux des plus proches associés de Bankman-Fried avaient également été inculpés et avaient secrètement plaidé coupable lundi.Carolyn Ellison, 28 ans, ancienne directrice générale de la société de négoce de Bankman-Fried, Alameda Research, et Gary Wang, 29 ans, cofondateur de FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de fraude en matières premières.Le procureur américain Damian Williams a indiqué dans une déclaration vidéo que les deux coopéraient avec les enquêteurs et avaient accepté de participer à toute poursuite. Il a mis en suggéré aux autres personnes qui ont participé à la fraude présumée de se manifester.« Si vous avez participé à une mauvaise conduite chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de vous manifester », a-t-il déclaré. « Nous avançons rapidement et notre patience n'est pas éternelle ».Les procureurs et les régulateurs soutiennent que Bankman-Fried était au centre de plusieurs stratagèmes illégaux visant à utiliser l'argent des clients et des investisseurs à des fins personnelles. Il risque des décennies de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.Dans une série d'entretiens avant son arrestation, Bankman-Fried a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de frauder qui que ce soit. Bankman-Fried est accusé d'avoir utilisé de l'argent, illégalement prélevé sur des clients FTX, pour permettre des transactions à Alameda, dépenser somptueusement dans l'immobilier et apporter des millions de dollars en contributions électorales aux politiciens américains.FTX, fondée en 2019, a propulsé le phénomène de l'investissement crypto à des sommets, devenant rapidement l'une des plus grandes bourses mondiales de crypto-monnaie. À la recherche de clients au-delà du monde de la technologie, il a embauché l'acteur et écrivain comique Larry David pour apparaître dans une publicité télévisée diffusée pendant le Super Bowl, faisant de la crypto la prochaine grande chose.L'empire crypto de Bankman-Fried, cependant, s'est brusquement effondré début novembre lorsque les clients ont retiré des dépôts en masse au milieu de rapports remettant en question certains de ses arrangements financiers.Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais la PDG de Bankman-Fried et d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liées de manière romantique.Ces circonstances ont probablement permis le péché capital de Bankman-Fried. Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda. À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.On ne sait toujours pas exactement pourquoi ces fonds ont été envoyés à Alameda, ou quand Bankman-Fried a franchi pour la première fois le Rubicon, trahissant ainsi la confiance de ses déposants. Une analyse a révélé que l'essentiel des mouvements de FTX vers Alameda ont eu lieu fin 2021, et les dépôts de bilan ont révélé que FTX et Alameda ont perdu 3,7 milliards de dollars en 2021.C'est peut-être la partie la plus déroutante de l'histoire de Bankman-Fried : ses entreprises ont perdu d'énormes sommes d'argent avant même le début du marché baissier de la crypto en 2022. Ils ont peut-être volé des fonds bien avant les explosions de Terra et Three Arrows Capital qui ont mortellement blessé tant d'autres acteurs de la crypto par un effet de levier.Alameda Research s'est fortement appuyé sur le jeton FTT natif de FTX et constituait la majorité de ses actifs dans le bilan d'Alameda.Cela a soulevé des inquiétudes quant à la nature imbriquée des deux entreprises et à leur potentiel de manipulation (et de gonflement artificiel) de la valeur de la FTT, posant des problèmes encore plus importants pour Bankman-Fried.Les jetons FTT ont été utilisés comme garantie pour des prêts, y compris des prêts de fonds clients de FTX à Alameda. C'est là que les liens étroits entre FTX et Alameda sont devenus vraiment toxiques : s'il s'agissait d'entreprises véritablement indépendantes, le jeton FTT aurait pu être beaucoup plus difficile ou coûteux à utiliser comme garantie, réduisant ainsi le risque pour les fonds des clients.Cette utilisation d'un actif interne comme garantie pour des prêts entre entités clandestinement liées peut être mieux comparée à la fraude comptable commise par les dirigeants d'Enron dans les années 1990. Ces cadres ont purgé jusqu'à 12 ans de prison pour leurs crimes.Les dirigeants de FTX auraient reçu un total de 4,1 milliards de dollars de prêts d'Alameda Research, y compris des prêts personnels massifs qui n'étaient probablement pas garantis. Comme l'a révélé la procédure de mise en faillite, Bankman-Fried a reçu un montant incroyable de 1 milliard de dollars en prêts personnels, ainsi qu'un prêt de 2,3 milliards de dollars à une entité appelée Paper Bird dans laquelle il contrôlait 75 % des parts. Le directeur de l'ingénierie Nishad Singh a reçu un prêt de 543 millions de dollars, tandis que le co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a reçu un prêt personnel de 55 millions de dollars.La situation FTX, à ce stade, présente des signes flagrants d'intentions criminelles. On ne sait toujours pas comment la majeure partie de ces prêts personnels a été utilisée, mais la récupération des dépenses sera probablement une tâche majeure pour les liquidateurs.Les prêts à Paper Bird étaient sans doute encore plus inquiétants, car ils semblent avoir alimenté davantage de fraudes structurelles en créant un autre tiers lié pour mélanger les actifs entre eux. Forbes a émis l'hypothèse selon laquelle certains des fonds de Paper Bird auraient pu acheter une partie de la participation de Binance dans FTX, et Paper Bird a également engagé des centaines de millions de dollars dans divers investissements extérieurs.Cela comprenait bon nombre des mêmes fonds de capital-risque qui soutenaient FTX. Il faudra du temps pour déterminer si cet inceste financier constituait une fraude criminelle. Mais cela correspond certainement au modèle plus large selon lequel Bankman-Fried a utilisé des flux secrets, un effet de levier et de l'argent fictif pour soutenir de manière trompeuse la valeur de divers actifs.Les examinateurs ont découvert qu'Alameda Research avait investi 11,5 millions de dollars dans la minuscule banque communautaire Farmington State Bank, soit plus du double de la valeur nette antérieure de la banque. Cela peut être illégal : en tant qu'entité non américaine et société d'investissement, Alameda aurait dû surmonter un certain nombre d'obstacles réglementaires avant de pouvoir acquérir une participation majoritaire dans une banque américaine.Le contrôle d'une banque américaine aurait pu permettre à Alameda et FTX de se livrer à un certain nombre d'autres manigances. Comparez cela, par exemple, aux tentatives d'achat de banques américaines par la Bank for Credit and Commerce International, fondée au Pakistan, que les régulateurs américains ont bloqué à plusieurs reprises. La BCCI s'est avérée être une entité encore plus néfaste que FTX et voulait acheter des banques américaines pour renforcer son empire mondial du blanchiment d'argent criminel, d'après des enquêtes.Le fondateur de FTX, a déclaré qu'il avait fait un don égal aux politiciens démocrates et républicains avant que sa plateforme de cryptomonnaie ne dépose son bilan. « J'ai fait un don aux deux parties. J'ai donné à peu près le même montant aux deux parties », a déclaré Bankman-Fried, selon un appel téléphonique du 16 novembre publié sur YouTube par le commentateur crypto Tiffany Fong mardi.L'affirmation de Bankman-Fried est plutôt surprenante de la part d'un homme qui s'est positionné comme un milliardaire éthique, qui était publiquement reconnu comme le deuxième plus grand donateur des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022, mais qui donnait tout autant aux républicains à huis clos.Il a déclaré qu'il avait pu faire ses dons de manière anonyme grâce à Citizens United, une affaire de la Cour suprême des États-Unis de 2010 qui déclarait que les dons politiques illimités étaient une forme de discours et devaient être protégés par le premier amendement. L'affaire a permis à des millions de dollars de soi-disant « argent noir » d'entrer dans le système politique sans révéler qui effectue les paiements.« [Mes dons républicains n'étaient] pas généralement connus, car bien que Citizens United soit littéralement l'affaire la plus médiatisée de la Cour suprême de la décennie et la chose dont tout le monde parle quand ils parlent de financement de campagne, pour une raison quelconque, dans la pratique, personne ne peut éventuellement comprendre la raison pour laquelle quelqu'un, dans la pratique, a réellement donné au noir », a expliqué Bankman-Fried lors de l'appel téléphonique.Bankman-Fried ne s'est pas caché lorsqu'il était question de dire qu'il a donné de l'argent aux démocrates, apparaissant même sur les rapports Meet the Press de NBC pour discuter de ses dons avec l'hôte Chuck Todd avant les mi-mandats de 2022. Mais les dons de Bankman-Fried aux républicains ont été faits en secret, selon l'ancien cryptomilliardaire, car la plupart des journalistes sont « super libéraux ».« Tous mes dons républicains étaient faits au noir. Et ce n'était pas pour des raisons réglementaires, c'est parce que les journalistes paniquent si vous faites un don à un républicain parce qu'ils sont tous super libéraux. Et je ne voulais pas avoir ce combat, alors j'ai juste donné au noir à tous les républicains », a déclaré Bankman-Fried lors de l'appel, affirmant qu'il était le « deuxième ou troisième plus grand » donateur aux républicains en 2022.Des personnalités des médias de droite ont passé les deux dernières semaines à soulever des questions sur le don de Bankman-Fried d'environ 40 millions de dollars aux démocrates, demandant même s'ils avaient faussé le résultat des mi-mandats de 2022.« Qu'en est-il de l'argent que Sam Bankman-Fried a donné au Parti démocrate ? Les démocrates devront-ils le rendre aux personnes qui ont été escroquées ? » Tucker Carlson a demandé lors de son émission du 16 novembre, disant à tort que Bankman-Fried avait fait don de 40 milliards de dollars, au lieu de 40 millions de dollars.