Elon Musk, PDG de SpaceX, a répondu à une demande d'accès à l'Internet par satellite et de terminaux Starlink émanant d'un responsable ukrainien aux premiers jours de l'invasion russe de l'Ukraine, afin de parer à la destruction ultérieure de l'infrastructure à large bande du pays. Depuis lors, SpaceX fournit l'Internet par satellite et des terminaux à Ukraine, dépensant les 100 millions de dollars que Musk affirme vouloir consacrer à ce service rien que cette année. SpaceX a récemment demandé au Pentagone de payer la facture pour 2023, affirmant que l'entreprise n'était pas en mesure de financer indéfiniment le service Internet Starlink pour l'Ukraine.En septembre, la société de fusées de Musk a envoyé une lettre au Pentagone pour lui dire qu'elle ne pouvait plus continuer à financer le service Starlink comme elle l'a fait. La lettre demandait également que le Pentagone prenne en charge le financement de l'utilisation de Starlink par le gouvernement et l'armée ukrainiens, ce qui, selon SpaceX, coûterait plus de 120 millions de dollars pour le reste de l'année et pourrait coûter près de 400 millions de dollars pour les 12 prochains mois. « Nous ne sommes pas en mesure de faire de nouveaux dons de terminaux à l'Ukraine ni de financer les terminaux existants pour une période indéfinie », indique la lettre.Étant donné que l'Ukraine utilise de plus en plus le service Internet par satellite Starlink à des fins militaires, Musk a exprimé sa crainte que SpaceX ne soit désormais une cible pour les cyberattaques russes. En outre, certaines personnalités russes ont exigé que les forces aérospatiales abattent les satellites Starlink qui desservent l'Ukraine, et certaines responsables russes ont également proféré des menaces à ce sujet. Au début du mois, la société russe Sestroretsk Arms Factory a publié un site Web présentant le système Borshchevik ou "berceau", conçu pour localiser les antennes Starlink à une distance allant jusqu'à 10 km (6,2 miles).Selon les informations sur le site Web de l'entreprise, il ne faut pas plus de 15 minutes pour trouver une direction et calculer l'emplacement de l'équipement d'un abonné Starlink avec une précision de 60m en utilisant des algorithmes de biangulation. Sestroretsk ajoute que le complexe peut être monté sur le châssis d'un véhicule, ce qui garantit une utilisation tactique sur le front. Une petite source d'énergie ou le système d'alimentation du véhicule fournit au complexe son autonomie. Les composants du complexe peuvent être recouverts de divers motifs de camouflage, y compris ceux qui réfléchissent la lumière IR (rayonnement infrarouge).Avec la possibilité de connecter des cartes topographiques de la région pour faciliter l'orientation, l'entreprise affirme que le traitement des données reçues sur les emplacements des terminaux Starlink se fait dans une interface graphique contemporaine créée selon la méthodologie UI/UX. Sur son site Web, Sestroretsk a présenté un graphique qui montre que le système Borshchevik peut également aider l'artillerie russe à repérer une antenne Starlink dans une zone urbaine, dans un environnement extérieur plus ouvert et dans une forêt. Une autre image montre le système déployé via une grande antenne au-dessus d'un Humvee russe.Cependant, on ignore comment le système Borshchevik fonctionne réellement ou s'il est même efficace. La nouvelle de cette technologie a été postée sur un canal Telegram appelé "Reverse Side of the Medal", qui semble être étroitement associé à l'armée russe, notamment au groupe paramilitaire Wagner. L'utilisateur à l'origine du canal a déclaré qu'il prévoyait de tester le système Borshchevik sur les lignes de front de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. On ignore également dans quelle mesure le déploiement potentiel d'un tel radar de détection des terminaux Starlink pourrait affecter l'importance de la présence de SpaceX en Ukraine.Quels que soient les détails, il est clair que le Kremlin n'est pas fan de Starlink. Le système d'Internet par satellite de Musk a fourni du haut débit à des zones déchirées par la guerre en Ukraine, tandis que les soldats ukrainiens ont utilisé Starlink sur le terrain comme outil de communication et même pour contrôler des drones. En conséquence, la Russie a proféré des menaces voilées de "représailles" contre le réseau Starlink pour avoir aidé l'armée ukrainienne. En mars, le PDG de SpaceX a également averti les Ukrainiens vivant dans des zones de guerre d'éviter de placer les antennes paraboliques Starlink à la vue de tous.Après avoir invité le Pentagone à prendre en charge la facture du service fourni par Starlink à Ukraine, Musk est revenu sur cette décision mi-octobre, affirmant que sa société de fusées devrait continuer à subventionner son service Internet dans le pays. Le commentaire de Musk sur la question du soutien au service Internet Starlink en Ukraine est intervenu quelques jours après qu'il s'est accroché avec certaines autorités ukrainiennes sur Twitter, qui lui appartient désormais. En effet, Musk a mis en colère les Ukrainiens avec une proposition pour mettre fin à la guerre contre Russie dans leur pays qui incluait la cession de certains territoires.Musk a déclaré qu'en demandant au Pentagone de payer la facture de Starlink en Ukraine, il suivait les conseils d'un diplomate ukrainien qui a répondu au plan de paix qu'il a proposé au début du mois par des propos injurieux. L'ambassadeur sortant de l'Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, a répondu sur Twitter plus au plan de paix de Musk pour mettre fin au conflit entre Ukraine et la Russie en ces termes : « "Allez vous faire foutre" est ma réponse très diplomatique à vous @elonmusk ». Interrogé sur les raisons qui ont motivé l'envoi de la lettre au Pentagone, Musk a répondu : « nous ne faisons que suivre sa recommandation ».Sources : Le système de détection Borshchevik Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du système russe de détection des terminaux Starlink ?Si ce système s'avère efficace, quels impacts pourrait-il avoir sur les communications des troupes ukrainiennes ?