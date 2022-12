Le « oui, mais » d'Elon Musk

Les actionnaires de Tesla sont mécontents

Depuis qu'Elon Musk a finalisé son achat de Twitter, certains utilisateurs de l'application de médias sociaux ont cherché une nouvelle maison – seulement pour découvrir qu'il n'y a pas beaucoup d'options intéressantes. Cependant, cela n'a pas empêché Elon Musk d'empêcher la publication de liens vers son rival Mastodon et de supprimer le compte Twitter de Mastodon.La situation a été exposée sur Mastodon mais aussi sur Twitter.La suspension des liens permettant de rejoindre le rival de Twitter Mastodon est venue après que Musk a juré de poursuivre le propriétaire d'un compte Twitter qui suivait son jet privé. Ce compte a également été suspendu. Bien qu'aucune raison n'ait été donnée pour la suspension de Mastodon, il y a une coïncidence dans le timing (dans les quelques heures qui ont précédé, @joinmastodon a partagé un lien montrant où la personne qui suit le jet de Musk peut être trouvée sur le site de médias sociaux rival).De plus, jeudi, Twitter a soudainement suspendu les comptes de plusieurs journalistes de renom qui couvrent les actualités sur la plateforme et Musk. Quelques heures après cette décision, Musk a affronté l'un des journalistes dont le compte a été suspendu dans une discussion audio sur Twitter Space devant un public de plus de 30 000 auditeurs.Ils ont trouvé un moyen détourné d'accéder à la plateforme grâce à la fonctionnalité Twitter Space du site. Musk a accusé les journalistes de partager des informations privées sur ses allées et venues, qu'il a décrites comme des « informations pouvant conduire à son assassinat ». Il n'a fourni aucune preuve de cette affirmation. « Vous faites du doxxing, vous êtes suspendu. Fin de l'histoire. C'est tout », a déclaré Musk, expliquant sa dernière politique au groupe, avant de partir quelques minutes après avoir rejoint la discussion. Musk faisait référence au dernier changement de règle de Twitter concernant les comptes qui suivent des jets privés.Musk a déclaré : « la publication en temps réel de l'emplacement de quelqu'un d'autre viole la politique sur le doxxing, mais la publication différée des emplacements est acceptable ». Notons que Musk avait pourtant assuré qu'il ne bannirait pas le compte, même s'il représentait un risque pour sa "sécurité". Par contre, les autres comptes qui suivent les jets privés d'autres personnalités semblent n'avoir pas été suspendus.Cette situation aurait conduit Twitter à modifier ses règles pour tous les utilisateurs afin d'interdire le partage de la localisation actuelle d'une autre personne sans son consentement. Les comptes de Ryan Mac du New York Times, Donie O'Sullivan de CNN, Drew Harwell du Washington Post, Matt Binder de Mashable, Micah Lee de The Intercept, Steve Herman de VOA et des journalistes indépendants Aaron Rupar, Keith Olbermann et Tony Webster avaient tous été suspendus dès jeudi soir.Loin de se contenter de bannir Mastodon, Twitter s'est attaqué à d'autres plateformes. Dimanche 18 décembre, alors qu’il assistait à la finale de la Coupe du monde à Doha, Elon Musk a annoncé un changement de politique étonnant pour Twitter : l’interdiction formelle de partager un lien vers Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social (le réseau de Trump), Tribel, Post et Nostr. Les agrégateurs dédiés au partage de ses différents profils, comme linktr.ee, ont également été interdits.Sans surprise, cela a créé une immense polémique. Très vite, les choses se sont enchaînées.Paul Graham, un développeur connu, a vu son compte être suspendu parce qu’il a tweeté qu’il était temps de passer à Mastodon, sans publier de lien.Suspension qui a fait réagir le lanceur d'alerte Edward Snowden : « Twitter a apparemment suspendu le compte de @paulg pour ce tweet. Un compte majeur qui n'a évidemment pas été "créé uniquement pour promouvoir d'autres plateformes de réseaux sociaux". Et il n'a même pas posté le lien ! Comme @balajis l'a dit, c'est une mauvaise politique et elle devrait être inversée ».Très vite, Twitter est revenu en arrière en supprimant ses tweets et la nouvelle règle de son site. Après avoir établi au hasard une interdiction des liens vers certaines plateformes sociales, évoquant le doxxing pour suspendre les comptes et modérant à tout va certains tweets, la saga Elon Musk semble terminée (de manière prévisible) par des excuses et une promesse que « cela ne se reproduira plus ».Grand seigneur, Elon Musk indique à son auditoire qu'il y aura des votes sur les « changements politiques majeurs » à l'avenir.Le premier changement soumis au vote populaire ? Le rôle de Musk en tant que chief Twit. Selon les résultats du sondage, 58% des quelque 18 millions de votes lui demandent de démissionner de son poste de PDG.Elon Musk a déclaré mardi qu'il quitterait ses fonctions de directeur général de Twitter après avoir trouvé un remplaçant : « Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu'un d'assez fou pour prendre le poste ! Après cela, je dirigerai simplement les équipes de logiciels et de serveurs », a tweeté Musk.C'est la première fois que Musk mentionne son départ du rôle de chef de la plateforme de médias sociaux, puisque les utilisateurs de Twitter ont voté de manière décisive dans un sondage pour qu'il démissionne. Mais ce n'est pas la première fois qu'il indique qu'il ne va pas diriger l'entreprise à long terme : en novembre, il a déclaré à un tribunal du Delaware qu'il réduirait son temps sur Twitter et finirait par trouver quelqu'un pour le diriger à sa place.Musk a admis lors de l'audience du tribunal du Delaware qu'il avait trop à faire. Il a cependant déclaré dimanche qu'il n'y avait pas de successeur et que « personne ne veut faire le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie ».Avant le tweet de mardi, la seule réponse de Musk au sondage était de tweeter des affirmations selon lesquelles les résultats avaient été faussés par de faux comptes. Il a également répondu à un tweet suggérant que seuls les utilisateurs qui payaient 8 $ US ou 11 $ US (pour les abonnés iOS) pour un abonnement Twitter Blue devraient pouvoir voter dans les sondages en disant que Twitter « ferait ce changement ».Les appels à Wall Street pour que Musk démissionne se multiplient depuis des semaines et récemment, même les investisseurs de Tesla se sont demandé si sa concentration sur la plateforme de médias sociaux le distrayait de la bonne direction du secteur des véhicules électriques.Certains actionnaires de Tesla ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les ingénieurs de l'entreprise vont travailler chez Twitter et comment les bouffonneries de Musk sur Twitter se répercutent sur ses autres entreprises. « Le seul problème est l'optique d'avoir le PDG sur Twitter tous les jours pour discuter des problèmes de Hunter Biden », a regretté Ross Gerber, responsable d'une entreprise investie dans Tesla. Musk a également encaissé des milliards de dollars suite à la vente d'actions Tesla depuis qu'il a promis d'arrêter de le faire ce printemps (et encore cet été). Il semble probable qu'une partie de l'argent de la vente de Tesla ait servi à soutenir Twitter.Malheureusement pour les actionnaires de Tesla, il ne semble pas que Musk ait l'intention de s'éloigner de Twitter de si tôt. Bien sûr, celui qu'il obtient en tant que PDG peut être chargé d'essayer de rassembler les annonceurs et les décideurs politiques, qui ont tous deux observé avec suspicion la nouvelle direction de Twitter. Mais en ce qui concerne le Twitter que les gens utilisent réellement, il semble qu'Elon sera toujours le chef Twit.Source : Elon Musk Que pensez-vous du fait qu'Elon Musk s'en remette à des votes pour prendre des décisions (à l'instar de ce qu'il a fait pour rétablir des comptes suspendus par l'administration précédente) ?Partagez-vous la proposition visant à ne permettre qu'aux personnes ayant souscrit à Twitter Blue de voter ? Réelle mesure pour éviter les bots ou stratégie pour renflouer les caisses de Twitter ?En étant chargé des équipes de logiciels et de serveurs de Twitter, Elon Musk ne resterait-il pas techniquement à la manœuvre sur le réseau social ?