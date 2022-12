Alors que les partisans de Trump s'attendaient à ce que le candidat à la prochaine élection présidentielle annonce le nom de son colistier, ils ont reçu à la place une collection de NFT de piètre qualité. Et à en juger par leurs critiques acerbes, ils ne sont pas contents. Deux accusations majeures sont portées contre Trump et l'équipe à l'origine de la collection : les images utilisées pour la collection ont été prises directement sur Internet, créées par d'autres personnes, et sont de mauvaise qualité ; la retouche est mal faite, ou l'équipe s'est servie d'un générateur d'images piloté par l'IA sans juger nécessaire d'apporter quelques modifications ensuite.Par exemple, il y a une image de Trump en chasseur de canards (ou quelque chose du genre), dans une tenue très similaire à une collection de vêtements de marque en ligne. Outre l'utilisation présumée de tenues de marque dans la collection, l'équipe est également accusée d'avoir utilisé des images de Shutterstock, un microstock qui offre des photographies et des clips sans redevance, mais soumis aux termes de l'une des deux licences proposées par la société. Shutterstock ne serait pas le seul concerné, mais aussi Adobe. Le filigrane d'Adobe est clairement visible sur certaines cartes NFT. Certains conseillent de se retirer rapidement du projet.L'une des cartes numériques à collectionner de Trump le dépeint en astronaute. Sur une autre image, on peut voir Trump en tenue de cow-boy, mais la tenue de cow-boy de Trump semble correspondre à un plumard en cuir importé dans des magasins comme Scully Sportswear, une boutique de costumes et de vêtements de western basée en Californie. Sur le NFT le plus ridicule, Trump arrache sa chemise, à la manière de Superman, pour révéler un pack de six. Chaque achat de NFT donne la possibilité de gagner divers prix, allant d'un dîner avec Trump à un coup de zoom personnel, en passant par une heure de golf avec l'ancien président.Chacun des 45 000 NFT de Trump est vendu 99 dollars. Selon certains, les NFT de Trump sont une escroquerie, mais comme il s'agit de Trump, ils se sont tous vendus en moins d'une journée. « Si les images vues sur le site Web sont similaires aux images qui seront transférées à quiconque paie les 99 dollars, alors les NFT de Trump présenteront des photos avec des retouches maladroites du visage de l'ancien président greffé sur des corps masculins raisonnablement en forme, vêtus de divers costumes de bravade masculine, y compris des vêtements de sport, un plumeau de shérif et beaucoup de costumes bleus », a écrit un critique.Il est très facile de voir comment les NFT pourraient plaire à Trump. Des gens ont payé des centaines de milliers de dollars pour la propriété exclusive d'un dessin de singe. Il suffit de faire un dessin, d'appuyer sur quelques boutons sur le Web quelque part, et soudain, vous aspiriez de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pour Trump, un homme qui a utilisé son nom pour vendre tout, des steaks à l'eau, l'idée serait irrésistible. Bien sûr, Trump n'a pas mentionné que le marché des NFT est tombé d'une falaise. En janvier, il y avait plus de 322 000 ventes de NFT de collection par semaine, générant des centaines de millions de dollars.Mais en septembre, le volume des transactions s'était effondré de 97 %. Le mois précédent, OpenSea, la plus grande place de marché de NFT au monde, a connu une baisse substantielle du volume quotidien des transactions. OpenSea a traité 9,34 millions de dollars de transactions NFT, soit environ 99 % de moins que son record de 2,7 milliards de dollars le 1er mai. Sur une base mensuelle, le volume des transactions a chuté de 90 % par rapport au pic d'environ 4,85 milliards de dollars atteint en janvier 2022. Les prix des cryptomonnaies sont également en chute libre. Tous ces actifs sont considérés comme une escroquerie.Une étude de Pew Research Center publiée fin août a révélé que 46 % des Américains qui avaient placé de l'argent dans les cryptomonnaies ont déclaré que leurs investissements n'avaient pas répondu à leurs attentes. Bien que les cryptomonnaies soient devenues de plus en plus importantes au cours de l'année écoulée, Pew Research Center a constaté que seulement 16 % des adultes américains avaient investi dans ces actifs numériques, soit presque le même nombre qui a déclaré avoir investi en septembre dernier. Enfin, les conditions du marché sont également liées à l'évolution de l'écosystème.Ce dernier doit faire face à une fraude endémique et une sursaturation du contenu, entraînant une inquiétude accrue pour les parties déjà impliquées dans l'espace, et une hésitation pour les consommateurs et les entreprises qui cherchaient à entrer dans l'espace. Si Trump a effectivement réussi à faire de l'argent rapidement avec ces NFT ridicules, il a en même temps réussi à énerver une grande partie de ses partisans républicains qui ont vu dans cette annonce la preuve qu'il ne prenait pas sa candidature à l'élection de 2024 au sérieux ou qu'il était simplement intéressé par la mise en place d'une campagne complète.Steve Bannon, un animateur de podcast d'extrême droite crédité par beaucoup comme l'un des principaux cerveaux derrière la victoire de Trump en 2016, n'a tout simplement pas pu contenir son dédain pour la collection de NFT de Trump, qu'il a qualifiée de "coup d'éclat". « OK, je ne peux plus faire ça. C'est l'un des plus grands présidents de l'histoire, mais nous sommes en guerre. Ils [les partenaires commerciaux de Trump] devraient être licenciés aujourd'hui », a-t-il déclaré. Bannon s'exprimait sur son podcast War Room avec l'ancien assistant adjoint de Trump, Sebastian Gorka, qui a émis ses propres critiques sur les collections.Dans un nouveau sondage USA TODAY/Suffolk University, 61 % des républicains interrogés ont déclaré qu'ils préféraient un autre candidat républicain à Trump. Deux tiers des électeurs penchant pour le parti républicain dans ce sondage ont dit qu'ils voulaient voir le gouverneur de Floride Ron DeSantis se présenter à la présidence. Le site Web du projet NFT lui-même, quant à lui, nie que NFT INT LLC, la société répertoriée comme hébergeant la vente aux enchères des NFT, soit détenue, gérée ou contrôlée par Trump ou ses sociétés. Par conséquent, la nature de cette société n'est pas claire, et de nombreuses spéculations sont diffusées en ligne.NFT INT LLC note : « ces cartes numériques à collectionner ne sont pas politiques et n'ont rien à voir avec une quelconque campagne politique. NFT INT LLC n'est pas détenue, gérée ou contrôlée par Donald J. Trump, The Trump Organization, CIC Digital LLC ou l'un de leurs mandants ou affiliés respectifs. NFT INT LLC utilise le nom, la ressemblance et l'image de Donald J. Trump sous licence payante de CIC Digital LLC, laquelle licence peut être résiliée ou révoquée conformément à ses conditions ». Tout cela est bizarre à bien des égards. Par exemple, l'adresse de la société n'est pas claire et il est difficile de savoir qui opère dans les coulisses.Par ailleurs, la collection et sa sortie ont été largement moquées lors de leur annonce, étant donné que l'ancien président avait annoncé des nouvelles "majeures" que beaucoup avaient présumées être liées à la politique américaine. Notamment, la publication de son propre projet NFT contraste fortement avec la position de Trump sur les cryptomonnaies pendant son mandat. L'ancien président des États-Unis a précédemment critiqué le bitcoin et l'industrie des cryptomonnaies en général, rejoignant une longue liste de politiciens qui ont également décrié les produits liés aux cryptomonnaies en raison de leurs impacts écologiques.Trump a également été raillé pour son mauvais timing - publiant une collection alors que le marché des NFT est en pleine tourmente en raison du ralentissement actuel du marché des cryptomonnaies et d'une série de défaillances et de faillites de sociétés, notamment l'effondrement spectaculaire de la bourse de cryptomonnaies FTX. L'ancien président de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté par la police bahaméenne la semaine dernière après que les États-Unis ont porté des accusations criminelles contre lui. Bankman-Fried risque jusqu'à 115 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable des 8 chefs d'accusation dont il fait l'objet.Donald n'est pas le seul Trump à se tourner vers les NFT. Moins d'un mois après que son mari a qualifié les cryptomonnaies de "très dangereuses", Melania Trump a annoncé sa collection de NFT "Melania's Vision". Sans surprise, la femme de l'ancien président américain et sa collection ont également été ridiculisées.Source : La collection de NFT de Donal Trump Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la collection de NFT de Donal Trump ?Pensez-vous que c'est le moment pour lui de se lancer sur ce marché ?La collection de NFT de Trump est-elle juste un moyen de soutirer de l'argent à ses partisans ?Que pensez-vous de la vente rapide des NFT de la collection malgré la qualité médiocre des images ?