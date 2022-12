Twitter a interdit les liens et adresses Mastodon dans les champs de profil dans le but de réduire l'efficacité des outils de recherche de suivi tels que



Au moins pour la technologie, cela ferme la porte de la grange après que le cheval se soit enfui.



Suspensions en cascade des comptes de journalistes...

... ainsi que des liens vers des rivaux

« Peuple de Twitter, dois-je rester ou partir ? »

Depuis qu'Elon Musk a finalisé son achat de Twitter, certains utilisateurs de l'application de médias sociaux ont cherché une nouvelle maison – seulement pour découvrir qu'il n'y a pas beaucoup d'options intéressantes. Cependant, cela n'a pas empêché Elon Musk d'empêcher la publication de liens vers son rival Mastodon et de supprimer le compte Twitter de Mastodon.La situation a été exposée sur Mastodon mais aussi sur Twitter.Sur Mastodon Social, Dan Luu a posté le message suivant :Si un média tel que le quotidien britannique BBC a pu confirmer être dans l'incapacité de publier des liens vers le serveur mastodon.social le plus populaire, ainsi que plus de 10 autres (dont un serveur pour les journalistes et un autre pour les personnes au Royaume-Uni), il a souligné que tous les liens vers Mastodon n'ont pas été bloqués, et qu'il existe des moyens de contourner cela.La rédactrice en chef de la technologie de la BBC, Zoe Kleinman, a réussi à tweeter une référence à son compte Mastodon - zsk@mastodonapp.uk - car il ne s'agit pas d'un lien cliquable. Une tentative ultérieure de transformer la référence en un lien cliquable vers sa page Mastodon ne peut pas être publiée sur Twitter.Les utilisateurs tentant de publier des liens vers des serveurs bloqués recevront à la place un message d'erreur :La suspension des liens permettant de rejoindre le rival de Twitter Mastodon est venue après que Musk a juré de poursuivre le propriétaire d'un compte Twitter qui suivait son jet privé. Ce compte a également été suspendu. Bien qu'aucune raison n'ait été donnée pour la suspension de Mastodon, il y a une coïncidence dans le timing (dans les quelques heures qui ont précédé, @joinmastodon a partagé un lien montrant où la personne qui suit le jet de Musk peut être trouvée sur le site de médias sociaux rival).De plus, jeudi, Twitter a soudainement suspendu les comptes de plusieurs journalistes de renom qui couvrent les actualités sur la plateforme et Musk. Quelques heures après cette décision, Musk a affronté l'un des journalistes dont le compte a été suspendu dans une discussion audio sur Twitter Space devant un public de plus de 30 000 auditeurs.Ils ont trouvé un moyen détourné d'accéder à la plateforme grâce à la fonctionnalité Twitter Space du site. Musk a accusé les journalistes de partager des informations privées sur ses allées et venues, qu'il a décrites comme des « informations pouvant conduire à son assassinat ». Il n'a fourni aucune preuve de cette affirmation. « Vous faites du doxxing, vous êtes suspendu. Fin de l'histoire. C'est tout », a déclaré Musk, expliquant sa dernière politique au groupe, avant de partir quelques minutes après avoir rejoint la discussion. Musk faisait référence au dernier changement de règle de Twitter concernant les comptes qui suivent des jets privés.Le terme "doxing" est l'abréviation de "dropping dox", "dox" étant de l'argot dans le milieu IT pour les documents. En général, le doxxing est un acte malveillant, utilisé contre des personnes avec lesquelles le hacker n'est pas d'accord ou qu'il n'aime pas. Ainsi, le doxxing est l'action de révéler des informations d'identification sur quelqu'un en ligne, comme son vrai nom, son adresse personnelle, son lieu de travail, son numéro de téléphone, ses informations financières et autres informations personnelles. Le hacker ou l'individu qui est entré en possession de ces informations les diffusent ensuite au public, sans l'autorisation de la victime.Musk a déclaré : « la publication en temps réel de l'emplacement de quelqu'un d'autre viole la politique sur le doxxing, mais la publication différée des emplacements est acceptable ». Notons que Musk avait pourtant assuré qu'il ne bannirait pas le compte, même s'il représentait un risque pour sa "sécurité". Par contre, les autres comptes qui suivent les jets privés d'autres personnalités semblent n'avoir pas été suspendus.Cette situation aurait conduit Twitter à modifier ses règles pour tous les utilisateurs afin d'interdire le partage de la localisation actuelle d'une autre personne sans son consentement. Les comptes de Ryan Mac du New York Times, Donie O'Sullivan de CNN, Drew Harwell du Washington Post, Matt Binder de Mashable, Micah Lee de The Intercept, Steve Herman de VOA et des journalistes indépendants Aaron Rupar, Keith Olbermann et Tony Webster avaient tous été suspendus dès jeudi soir. Le compte Twitter de Mastodon, une plateforme présentée comme une alternative à Twitter, a également été suspendu jeudi.CNN a déclaré dans un communiqué que "la suspension impulsive et injustifiée d'un certain nombre de reporters, dont Donie O'Sullivan de CNN, est préoccupante, mais pas surprenante". « L'instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation incroyable pour tous les utilisateurs de la plateforme. Nous avons demandé une explication à Twitter, et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse », note CNN. Un autre journaliste suspendu, Matt Binder, de Mashable, a déclaré avoir été banni jeudi soir juste après avoir partagé une capture d'écran que O'Sullivan avait publiée avant sa propre suspension.La capture d'écran montrait une déclaration de la police de Los Angeles envoyée plus tôt jeudi à plusieurs médias. Elle indiquait que la police était en contact avec les représentants de Musk au sujet de l'incident de harcèlement présumé. Toutefois, la police a précisé qu'aucun rapport de crime n'avait encore été déposé. « Je n'ai partagé aucune donnée de localisation, conformément aux nouvelles règles de Twitter. Je n'ai pas non plus partagé de liens vers @ElonJet ou d'autres comptes de localisation. J'ai été très critique à l'égard de Musk, mais je n'ai jamais enfreint aucune des politiques énumérées par Twitter », a déclaré Binder.Selon Binder, Musk fait exactement ce qu'il a reproché tant de fois à l'ancien Twitter. Binder a ajouté qu'un message qu'il a reçu en essayant d'accéder à son compte Twitter montrait que sa suspension était permanente. Mais Musk a par la suite suggéré que la sanction durerait une semaine, en réponse à une question sur sa suspension de l'ancien animateur d'ESPN et de MSNBC, Keith Olbermann. Il reste à le confirmer. La députée Lori Trahan, du Massachusetts, a déclaré jeudi qu'elle avait rencontré des représentants de Twitter, qui ont déclaré que l'entreprise ne prendrait pas de mesures contre les journalistes qui critiquent la plateforme.Loin de se contenter de bannir Mastodon, Twitter s'est attaqué à d'autres plateformes. Dimanche 19 décembre, alors qu’il assistait à la finale de la Coupe du monde à Doha, Elon Musk a annoncé un changement de politique étonnant pour Twitter : l’interdiction formelle de partager un lien vers Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social (le réseau de Trump), Tribel, Post et Nostr. Les agrégateurs dédiés au partage de ses différents profils, comme linktr.ee, ont également été interdits.Sans surprise, cela a créé une immense polémique. Très vite, les choses se sont enchaînées.Paul Graham, un développeur connu, a vu son compte être suspendu parce qu’il a tweeté qu’il était temps de passer à Mastodon, sans publier de lien.Suspension qui a fait réagir le lanceur d'alerte Edward Snowden : « Twitter a apparemment suspendu le compte de @paulg pour ce tweet. Un compte majeur qui n'a évidemment pas été "créé uniquement pour promouvoir d'autres plateformes de réseaux sociaux". Et il n'a même pas posté le lien ! Comme @balajis l'a dit, c'est une mauvaise politique et devrait être inversée ».Très vite, Twitter est revenu en arrière en supprimant ses tweets et la nouvelle règle de son site. Après avoir établi au hasard une interdiction des liens vers certaines plateformes sociales, évoquant le doxxing pour suspendre les comptes et modérant à tout va certains tweets, la saga Elon Musk semble terminée (de manière prévisible) par des excuses et une promesse que « cela ne se reproduira plus ».Grand seigneur, Elon Musk indique à son auditoire qu'il y aura des votes sur les « changements politiques majeurs » à l'avenir.Le premier changement soumis au vote populaire ? Le rôle de Musk en tant que. Selon les résultats du sondage, 58% des quelque 18 millions de votes lui demandent de démissionner de son poste de PDG.Il n'est pas exclu que, parmi ces votes, certains proviennent des investisseurs de la société de voitures électriques de Musk, Tesla, où le cours de l'action a chuté d'environ 150 $ par action, en baisse de près de 50 % par rapport à il y a un an. Musk a récemment chuté au deuxième rang sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde. Tesla est actuellement en hausse de près de 5% dans les échanges avant commercialisation à la suite de l'annonce des résultats du sondage.Le troisième investisseur individuel de Tesla et fanboy autoproclamé de Musk, KoGuan Leo, a tweeté plus tôt cette semaine que « Elon a abandonné Tesla et Tesla n'a pas de PDG en activité ». Plus tôt ce matin, Leo a de nouveau tweeté en disant : « Je souhaite qu'Elon trouve rapidement le nouveau PDG de Twitter ».Son rachat de 44 milliards de dollars de l'entreprise – dont il a désespérément et sans succès tenté de se retirer – a commencé par un sondage, et il serait à la fois approprié et opportun que son mandat de PDG se termine de la même manière.Même avant que Musk ne soit propriétaire de l'entreprise, il y avait des rapports selon lesquels il prévoyait d'opérer en tant que PDG de Twitter seulement temporairement, et il y a à peine un mois, il a déclaré sous serment qu'il prévoyait de trouver quelqu'un d'autre pour diriger l'entreprise. Dans des tweets de suivi, Musk a affirmé que l'entreprise « était sur la voie rapide de la faillite depuis mai » et a déclaré « la question n'est pas de trouver un PDG, la question est de trouver un PDG qui puisse maintenir Twitter en vie ».Maintenant, avec sa prise de décision sous le feu des mêmes personnes qui avaient été ses partisans et son journaliste Twitter Files trié sur le volet, fantôme de ses appels à une réponse publique, Musk est peut-être prêt à mettre son jouet hors de prix entre les mains de quelqu'un d'autre pendant un petit moment.Musk a (principalement) agi conformément aux résultats des sondages publiés sur son propre compte Twitter lorsqu'il était propriétaire de l'entreprise, mais les règles de Musk peuvent être changeantes. Il a également promis précédemment « qu'aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte » ne se produirait sans la convocation d'un conseil de modération de contenu, puis a affirmé rétroactivement que cela ne s'appliquait plus en raison de groupes d'activistes qui « ont rompu l'accord ».Source : résultats du vote Que pensez-vous des décisions d'Elon Musk concernant la gestion de Twitter ? Peut-il suspendre des comptes et modifier les règles à tout va sous prétexte qu'il en va de sa sécurité personnelle ? Pourquoi ?Elon Musk devrait-il démissionner de son poste de PDG suite à son sondage ?Plus généralement, comprenez vous les propos de l'internaute qui déclare : « C'est de la folie. Le but est-il de plaire à la foule ou de prendre des DÉCISIONS DE QUALITÉ ? Depuis quand augmenter le nombre de décideurs augmente-t-il la qualité de la prise de décision ? Ce dont le monde a besoin, c'est d'un #PhilosopherKing, pas d'un "leader" qui plaît à la foule » ?.