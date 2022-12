À la demande des États-Unis, les autorités des Bahamas ont arrêté lundi le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried

Binance a temporairement suspendu les retraits d'un important stablecoin après que les clients ont retiré près de 2 milliards de dollars de fonds, alors que les inquiétudes concernant la stabilité de la bourse crypto augmentent après l'effondrement de FTX. La plus grande bourse de cryptomonnaie au monde a gelé tous les retraits d'USD Coin pendant qu'elle procède à un « échange de jetons » pour augmenter ses avoirs en jetons indexés sur le dollar, a déclaré mardi le PDG Changpeng Zhao.Binance a été confrontée à des questions de transparence sur ses réserves et à des informations faisant état d'une enquête imminente par les procureurs américains ces derniers jours, qui ont secoué certains investisseurs en crypto à la suite de l'effondrement de son rival FTX, désormais en faillite. Binance exige que la monnaie fiduciaire traditionnelle détenue par une banque new-yorkaise échange certains de ses stable coin Paxos Standard et Binance USD contre des USDC, afin qu'elle dispose de suffisamment de jetons pour que les retraits se poursuivent, a noté Zhao :« Sur l'USDC, nous avons constaté une augmentation des retraits. Cependant, le canal pour passer du PAX/BUSD à l'USDC nécessite de passer par une banque à NY en USD. Les banques ne sont pas ouvertes avant quelques heures. Nous prévoyons que la situation sera rétablie lorsque les banques ouvriront. Il s'agit de conversions 1:1, sans marge ni effet de levier. Nous essaierons également d'établir des canaux d'échange plus fluides à l'avenir. En attendant, n'hésitez pas à retirer tout autre stable coin, BUSD, USDT, etc. 🙏», a tweeté le patron de Binance, communément appelé "CZ".L'USDC a sa valeur fixée à 1 $, et il est utilisé par certains commerçants de crypto comme une valeur refuge pour conserver leur argent en période de forte incertitude ou de volatilité. Le stablecoin a maintenu son ancrage au dollar mardi, tandis que Binance Coin – un jeton natif considéré comme reflétant la confiance des clients dans l'échange – avait glissé de 5,12 % pour s'échanger à un peu moins de 269 $ lors du dernier contrôle mardi.Binance a interrompu les retraits de l'USDC après que les clients ont retiré près de 2 milliards de dollars de crypto-monnaie de la plateforme lundi, selon les données de la plateforme de renseignement blockchain Nansen. Les 1,9 milliard de dollars de retraits de jetons basés sur la blockchain Ethereum marquent la plus grande sortie quotidienne sur une période de 24 heures depuis le 13 juin, selon les données de Nansen, et représentaient la majorité des fonds retirés au cours des sept derniers jours.« Les retraits de Binance augmentent en raison de l'incertitude croissante concernant son rapport sur les réserves », a déclaré un porte-parole de Nansen. Ce à quoi le PDG de Binance a rétorqué : les retraits étaient « comme d'habitude ». Dans un tweet, il a déclaré : « Nous avons vu des retraits aujourd'hui (1,14 milliard de dollars nets). Nous avons déjà vu cela auparavant. Certains jours, nous avons des retraits nets ; certains jours, nous avons des dépôts nets ».Ces retraits sont intervenus après que les meilleurs comptables et experts juridiques ont critiqué un rapport de preuve des réserves publié la semaine dernière, dans lequel Binance affirmait que ses avoirs en bitcoins étaient surgarantis, ce qui signifierait qu'il détenait plus qu'assez du jeton pour couvrir ses pertes en cas de défaut.Les procureurs américains s'empressent d'accuser le groupe de cryptographie de CZ d'avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment d'argent à partir de 2018, a rapporté Reuters lundi. Le rapport indique que Binance a traité plus de 10 milliards de dollars de paiements illégaux en 2022.Dans des tweets de suivi mardi, CZ a appelé les clients de Binance à éviter d'agir sur la base de "FUD" - un acronyme pour les sentiments "peur, incertitude et doute" qui, selon les crypto bulls, éloignent certains commerçants de l'espace des actifs numériques.Les investisseurs en crypto sont à l'affût de tout signe indiquant que les problèmes qui ont aidé à faire tomber FTX pourraient se propager à d'autres plates-formes. L'échange crypto maintenant en faillite s'est effondré après avoir fait face à une pénurie de liquidités, et plus d'un million de clients pourraient avoir perdu de l'argent, selon NPR.Un mois après l'effondrement spectaculaire de la bourse de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried vient d'être placé en détention par les autorités des Bahamas. « L'arrestation de Sam Bankman-Fried fait suite à la réception d'une notification officielle des États-Unis indiquant qu'ils ont déposé des accusations criminelles contre lui et qu'ils demanderont probablement son extradition », indique un communiqué du Bureau du procureur général et du ministère des Affaires juridiques des Bahamas. Il fait en effet l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice concernant l'implosion soudaine de FTX, qui a déposé son bilan le 11 novembre.Le procureur des États-Unis pour le district sud de l'État de New York a confirmé que Bankman-Fried avait été inculpé. Les chefs d'accusation comprennent la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude sur les valeurs mobilières, le complot de fraude sur les valeurs mobilières et le blanchiment d'argent. Pour le moment, Bankman-Fried est la seule personne inculpée dans l'acte d'accusation.« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici », a noté le nouveau PDG de FTX. Une déclaration qui souligne le chaos et la mauvaise gestion au cœur de ce qui était autrefois un acteur majeur de l'industrie de la crypto avec des liens profonds à Washington, DC. La disparition de l'empire FTX de Bankman-Fried a plongé les marchés de la crypto dans une crise.Ray a déclaré qu'il avait trouvé chez FTX international, FTX US et la société de négoce Alameda Research de Bankman-Fried «*l'intégrité des systèmes compromise*», «*une surveillance réglementaire défectueuse*» et une «*concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe de personnes inexpérimentées et peu sophistiquées, potentiellement compromises*».Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de la grave mauvaise gestion de Bankman-Fried chez FTX, une société qui a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek.FTX n'a ​​pas tenu de livres, de registres ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu'il détenait pour les clients*; s'est servi d'un logiciel pour «*dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients*»*; et a accordé un traitement spécial à Alameda, a déclaré Ray, ajoutant que «*les débiteurs n'ont pas de service comptable et externalisent cette fonction*».Il a déclaré que la société ne disposait pas d'une «*liste précise*» de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX. Il a ajouté que FTX utilisait «*un compte de messagerie de groupe non sécurisé*» pour gérer les clés de sécurité de ses actifs numériques.Les fonds du groupe avaient été utilisés «*pour acheter des maisons et d'autres objets personnels*» pour le personnel et les conseillers, et les paiements ont été approuvés grâce à l'utilisation «*d'emojis personnalisés*» dans un chat en ligne, selon Ray.Ray a déclaré que «*l'un des échecs les plus répandus*» concernant l'entreprise derrière la plateforme d'échange FTX était le manque de documents sur la prise de décision. Il a déclaré que Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique «*et encourageait les employés à faire de même*».Parmi les actifs énumérés dans le document figuraient 4,1 milliards de dollars de prêts à des parties liées accordés par Alameda, dont 3,3 milliards de dollars à Bankman-Fried à la fois personnellement et à une entité qu'il contrôlait. Bankman-Fried avait précédemment déclaré au Financial Times que FTX avait «*accidentellement*» donné 8 milliards de dollars de fonds clients FTX à Alameda.Ray a déclaré que parmi les principaux objectifs de la procédure de mise en faillite figurait une « enquête approfondie, transparente et délibérée sur les réclamations [juridiques potentielles] contre Bankman-Fried ».Source : CZ Binance ( 1