Le chaos règne toujours sur Twitter, notamment en ce qui concerne les règles de la plateforme. Depuis le rachat de l'entreprise par Elon Musk, les utilisateurs ignorent en quoi elles consistent précisément et de plus en plus de personnes sont éjectées de la plateforme pour des choses qui déplaisent au nouveau propriétaire. Jeudi soir, Twitter a soudainement suspendu les comptes de plusieurs journalistes de renom qui couvrent la plateforme et Musk. Quelques heures après cette décision, Musk a affronté l'un des journalistes qu'il a suspendus dans une discussion audio sur Twitter Space devant un public de plus de 30 000 auditeurs.Ils ont trouvé un moyen détourné d'accéder à la plateforme grâce à la fonctionnalité Twitter Space du site. Musk a accusé les journalistes de partager des informations privées sur ses allées et venues, qu'il a décrites comme des "informations pouvant conduire à son assassinat". Il n'a fourni aucune preuve de cette affirmation. « Vous faites du doxxing, vous êtes suspendu. Fin de l'histoire. C'est tout », a déclaré Musk, expliquant sa dernière politique au groupe, avant de partir quelques minutes après avoir rejoint la discussion. Musk faisait référence au dernier changement de règle de Twitter concernant les comptes qui suivent des jets privés.Le terme "doxing" est l'abréviation de "dropping dox", "dox" étant de l'argot dans le milieu IT pour les documents. En général, le doxxing est un acte malveillant, utilisé contre des personnes avec lesquelles le pirate n'est pas d'accord ou qu'il n'aime pas. Ainsi, le doxxing est l'action de révéler des informations d'identification sur quelqu'un en ligne, comme son vrai nom, son adresse personnelle, son lieu de travail, son numéro de téléphone, ses informations financières et autres informations personnelles. Le pirate ou l'individu qui est entré en possession de ces informations les diffusent ensuite au public, sans l'autorisation de la victime.Les nouvelles règles auraient été établies récemment et Twitter se serait basé dessus pour suspendre mercredi le compte principal de Jack Sweeney, l'adolescent de 20 ans de Floride qui a créé des dizaines de comptes automatisés sur la plateforme pour partager la position en temps réel des jets privés de super-riches et d'autres célébrités. Sweeney suit les jets privés de Bill Gates, Jeff Bezos, Drake, Elon Musk, Bernard Arnault et Mark Cuban. Twitter a suspendu mercredi matin le compte @ElonJet qui partageait la position du jet privé de Musk. Le patron de Twitter a déclaré que ces informations sont sensibles et pourraient porter atteinte à sa sécurité.Musk a déclaré : « la publication en temps réel de l'emplacement de quelqu'un d'autre viole la politique sur le doxxing, mais la publication différée des emplacements est acceptable ». Notons que Musk avait pourtant assuré qu'il ne bannirait pas le compte, même s'il représentait un risque pour sa "sécurité". Par contre, les autres comptes qui suivent les jets privés d'autres personnalités semblent n'avoir pas été suspendus. Musk avait initialement proposé à Sweeney de fermer le compte @ElonJet contre une récompense de 5 000 dollars, mais le jeune homme a refusé et a demandé 50 000 dollars. Musk est devenu propriétaire de Twitter et a éjecté Sweeney.Cette situation aurait conduit Twitter à modifier ses règles pour tous les utilisateurs afin d'interdire le partage de la localisation actuelle d'une autre personne sans son consentement. Les comptes de Ryan Mac du New York Times, Donie O'Sullivan de CNN, Drew Harwell du Washington Post, Matt Binder de Mashable, Micah Lee de The Intercept, Steve Herman de VOA et des journalistes indépendants Aaron Rupar, Keith Olbermann et Tony Webster avaient tous été suspendus dès jeudi soir. Le compte Twitter de Mastodon, une plateforme présentée comme une alternative à Twitter, a également été suspendu jeudi en début de soirée.Les comptes Twitter gérés par les journalistes de NBC News n'ont pas pu tweeter de liens vers les pages de Mastodon. Mastodon était pourtant en vogue sur Twitter depuis l'arrivée de Musk. Plusieurs des journalistes suspendus jeudi soir avaient écrit sur la nouvelle politique et sur la raison pour laquelle Musk l'a imposée, à savoir ses allégations concernant un incident de harcèlement qui aurait touché sa famille mardi soir à Los Angeles. « Me critiquer toute la journée, c'est très bien, mais divulguer des informations sur ma position en temps réel et mettre ma famille en danger, ça ne l'est pas », a déclaré Musk dans un autre tweet jeudi soir.CNN a déclaré dans un communiqué que "la suspension impulsive et injustifiée d'un certain nombre de reporters, dont Donie O'Sullivan de CNN, est préoccupante, mais pas surprenante". « L'instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation incroyable pour tous les utilisateurs de la plateforme. Nous avons demandé une explication à Twitter, et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse », note CNN. Un autre journaliste suspendu, Matt Binder, de Mashable, a déclaré avoir été banni jeudi soir juste après avoir partagé une capture d'écran que O'Sullivan avait publiée avant sa propre suspension.La capture d'écran montrait une déclaration de la police de Los Angeles envoyée plus tôt jeudi à plusieurs médias. Elle indiquait que la police était en contact avec les représentants de Musk au sujet de l'incident de harcèlement présumé. Toutesfois, la police a précisé qu'aucun rapport de crime n'avait encore été déposé. « Je n'ai partagé aucune donnée de localisation, conformément aux nouvelles règles de Twitter. Je n'ai pas non plus partagé de liens vers @ElonJet ou d'autres comptes de localisation. J'ai été très critique à l'égard de Musk, mais je n'ai jamais enfreint aucune des politiques énumérées par Twitter », a déclaré Binder.Selon Binder, Musk fait exactement ce qu'il a reproché tant de fois à l'ancien Twitter. Binder a ajouté qu'un message qu'il a reçu en essayant d'accéder à son compte Twitter montrait que sa suspension était permanente. Mais Musk a par la suite suggéré que la sanction durerait une semaine, en réponse à une question sur sa suspension de l'ancien animateur d'ESPN et de MSNBC, Keith Olbermann. Il reste à le confirmer. La députée Lori Trahan, du Massachusetts, a déclaré jeudi qu'elle avait rencontré des représentants de Twitter, qui ont déclaré que l'entreprise ne prendrait pas de mesures contre les journalistes qui critiquent la plateforme.Ces suspensions interviennent alors que Musk apporte des changements majeurs à la modération du contenu sur Twitter. Il a promis de laisser la liberté d'expression régner et a rétabli des comptes très médiatisés qui avaient enfreint les règles de Twitter contre les comportements haineux ou la désinformation nuisible, mais il a également déclaré qu'il supprimerait la négativité et la haine en privant certains comptes de la "liberté d'accès". Le Comité de protection des journalistes, une organisation à but non lucratif qui défend les journalistes du monde entier, a déclaré jeudi soir qu'il était préoccupé par ces suspensions.Vera Jourova, la vice-présidente de la Commission européenne qui dirige les travaux sur les valeurs et la transparence, a également fait part de ses préoccupations. « Les nouvelles en rapport avec la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes. Les règles européennes en vigueur concernant les médias et les nouvelles réglementations numériques qui entreront en vigueur l'année prochaine exigent le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux. Elon Musk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt », a-t-elle écrit dans un tweet.Le gouvernement allemand a ajouté d'autres critiques. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré dans un tweet qu'il "a un problème avec le fait de ne pas pouvoir suivre les comptes suspendus" et a ajouté que la liberté de la presse ne doit pas être allumée et éteinte à volonté. Christofer Burger, porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, a déclaré que le ministère a ouvert un compte sur Mastodon "pour s'assurer que nous restons joignables".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suspension de comptes de journalistes par Twitter ?Que pensez-vous des arguments avancés par Twitter pour justifier ses suspensions ?Que pensez-vous des nouvelles règles de Twitter concernant le doxxing ?