Jack Sweeney, étudiant de 20 ans en Floride, s'amuse à suivre les jets privés de personnes riches et célèbres et publie l'emplacement en temps des aéronefs sur ses plateformes de médiais sociaux via des comptes automatisés. Il a déclaré qu'il réalise ce suivi à partir de données de vol disponibles publiquement. Sweeney suit plus d'une dizaine de personnes, dont Bill Gates, Jeff Bezos, Drake, Elon Musk, Bernard Arnault et Mark Cuban. Ces comptes suscitent la polémique depuis un certain temps et plusieurs cibles de Sweeney lui ont demandé d'arrêter de suivre leurs jets privés, ce que le jeune homme a accepté dans certains cas et refusé dans d'autres.Twitter semble être la principale plateforme sur laquelle Sweeney publie les données en temps réel des jets qu'il suit, mais les choses semblent s'être compliquées pour lui avec l'arrivée de Musk à la direction de la société de médias sociaux. Mercredi matin, Sweeney a annoncé que le compte @ElonJet qui suit le jet du nouveau PDG de Twitter a été suspendu. Il a encouragé les utilisateurs à le suivre sur d'autres plateformes. Avant cela, le week-end dernier, Sweeney a affirmé qu'un employé anonyme de Twitter lui avait révélé que la plateforme avait considérablement limité la visibilité du compte @ElonJet à partir du 2 décembre 2022.En février dernier, Musk avait contacté Sweeney via un message privé pour lui proposer de fermer le compte @ElonJet contre une récompense de 5 000 dollars. La popularité du compte @ElonJet, qui comptabilisait à l'époque près de 85 000 abonnés, semble avoir effrayé Musk. « Pouvez-vous enlever ça ? C'est un risque pour la sécurité. Je n'aime pas l'idée de me faire tirer dessus par un cinglé », a-t-il dit à Sweeney. Cependant, Sweeney a refusé l'offre de Musk et a demandé au milliardaire de renchérir son offre à 50 000 dollars. Durant leur conversation, Sweeney aurait confié à Musk qu'il gagnait à peine 20 dollars par mois avec le compte.Après sa surenchère, Musk a répondu à Sweeney qu'il allait réfléchir à l'offre, mais peu de temps après, il a bloqué le jeune homme. Sweeney a déclaré plus tard dans une interview que cet argent devrait lui permettre de payer ces frais universitaires et potentiellement une voiture Tesla. La suspension de @ElonJet est intervenue un mois après que Musk a déclaré qu'il ne ferait pas en raison de "la liberté d'expression". « Mon engagement envers la liberté d'expression va jusqu'à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même si cela représente un risque direct pour la sécurité personnelle », a tweeté Musk le 6 novembre.Lundi, Sweeney a déclaré qu'il semblait que Twitter avait fait marche arrière et rétabli la visibilité de @ElonJet. Cependant, l'entreprise semblait avoir changé d'avis et pris une mesure encore plus radicale mercredi en début de matinée, lorsque certains utilisateurs ont remarqué que @ElonJet avait été suspendu. Sweeney a ensuite déclaré que le compte était définitivement suspendu. Le compte personnel de Sweeney, @JxckSweeney, a également été suspendu, renvoyant le même message "Compte suspendu" que @ElonJet, et une trentaine de ses autres comptes semblent avoir également disparu depuis le début de la semaine.« C'est coordonné et Elon est bien au courant. J'en suis sûr », a-t-il écrit dans un tweet avant que son compte personnel ne soit supprimé. Sweeney a déclaré qu'il allait passer chez le rival Mastodon avec le même identifiant, @elonjet@mastodon.social. Il a également indiqué dans un tweet mercredi après-midi que son compte dédié au suivi des jets des employés de SpaceX, la société de fusées de Musk, avait également été suspendu. Suspendre un compte même après avoir promis de ne pas le faire n'est pas nouveau pour Musk, dont l'interprétation de la "liberté d'expression" a été très variable et a provoqué le chaos sur Twitter.Dans une tournure amusante, le tweet original de Musk disant qu'il ne bannirait pas @ElonJet du 6 novembre a actuellement une note de la communauté sur lui qui dit : « le compte implicite dans ce tweet est @ElonJet, qui est actuellement interdit ». Après que Musk a annoncé son intention de racheter Twitter, Sweeney a déclaré qu'il avait élaboré des plans d'urgence pour maintenir le robot actif sur d'autres plateformes au cas où @ElonJet disparaîtrait de Twitter. Ses abonnés peuvent donc toujours suivre le milliardaire de la technologie le plus tristement célèbre des États-Unis sur Instagram, Facebook, Mastodon et Telegram.La suspension semble aller à l'encontre des idéaux déclarés de Musk sur la façon de modérer Twitter. Il a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de permettre la "liberté d'expression" sur la plateforme et d'assurer la transparence des décisions de modération. Il a même promis de mettre en place un conseil pour cela. Dans ce cas, la raison pour laquelle @ElonJet a été suspendu n'est pas encore claire. Cependant, il faut noter que deux camps s'affrontent à propos de cette décision. Il y a bien sûr ceux qui abondent dans le sens de Musk et ses détracteurs qui l'accusent d'utiliser la liberté d'expression uniquement comme un outil de marketing.Ceux qui prennent la défense de Musk mettent en avant de potentielles atteintes à la vie privée. « L'amplification/la republication de données publiques peut entraîner un risque accru pour la sécurité, que vous aimiez Musk ou non. Cette idée est largement reconnue, l'exemple clé étant le "droit à l'oubli" de l'UE. Ce droit permet de supprimer, sur demande, les informations personnelles des résultats de recherche, sans pour autant supprimer ces informations des sites Web sous-jacents. Le principe même ici est qu'une republication (résultat de recherche) peut très bien représenter un risque pour la sécurité et la vie privée », peut-on lire dans les commentaires.Les critiques sont assez virulents. « J'apprécie vraiment ce retournement de veste de Musk dans le style WWE. C'est très divertissant. En prime, il aura bientôt un site de médias sociaux en moins. En outre, il faut vraiment que quelqu'un lui apprenne ce que signifie la "liberté d'expression" telle qu'elle est définie dans la Constitution. Je ne pense pas qu'il en ait la moindre idée », lit-on dans les commentaires. D'autres commentaires l'accusent d'avoir acheté Twitter juste pour contrôler le récit. « Elon ne se soucie pas de la "liberté d'expression". Il n'a jamais acheté Twitter pour la préserver. Il a acheté Twitter pour contrôler le récit. Et c'est tout ».Par ailleurs, Musk est de plus en plus critiqué sur sa gestion et sa communication. Actuellement à la tête de quatre entreprises - notamment Twitter, Tesla, Neuralink et SpaceX - certains se demandent si sa charge de travail est effectivement ce qu'il paraît. « Toute cette histoire de Twitter est la preuve que Musk travaille en fait très peu. Il tweete plus que la plupart des gens qui ont un vrai travail et sa microgestion des comptes et des messages montre également qu'il a beaucoup trop de temps », a déclaré un critique à son sujet. YouGov a récemment suggéré que l'image de marque de Tesla est affectée par les controverses entourant Musk.De plus, Tesla est actuellement confronté à un recours collectif aux États-Unis pour fraude et escroquerie en ce qui concerne l'Autopilot et le Full Self-Driving (FSD). L'action en justice utilise essentiellement comme preuves les déclarations répétées et farfelues de Musk sur ces sept dernières années. Les plaignants estiment que les annonces répétées de Musk concernant l'arrivée imminente d'un logiciel de conduite entièrement autonome, sans jamais le matérialiser, constituent une fraude. À la date d'aujourd'hui, aucune voiture Tesla n'est capable de se diriger de manière totalement autonome.Source : Compte Twitter @ElonJet Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du revirement d'Elon Musk au sujet du compte @ElonJet ?Selon vous, la suspension du compte @ElonJet va-t-elle à l'encontre de la liberté d'expression ?Pensez-vous que le compte Twitter @ElonJet représentait une menace pour la sécurité d'Elon Musk ?Que pensez-vous des critiques au sujet de la gestion et de la communication d'Elon Musk ?Selon vous, la communication d'Elon Musk impacte-t-elle négativement la réputation de ses entreprises ?