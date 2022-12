Musk demande au personnel de signer un autre engagement

Les « Twitter Files »

« Comme en témoignent les nombreuses fuites détaillées d'informations confidentielles sur Twitter, quelques personnes de notre entreprise continuent d'agir d'une manière contraire aux intérêts de l'entreprise et en violation de leur accord de confidentialité », a déclaré l'e-mail de Musk, selon un fil Twitter de la journaliste Zoë Schiffer.« Cela ne sera dit qu'une seule fois : si vous violez clairement et délibérément votre accord de non-confidentialité que vous avez signé lors de votre adhésion, vous acceptez la responsabilité dans toute l'étendue de la loi et Twitter demandera immédiatement des dommages-intérêts », a écrit Musk, selon le récit de Schiffer publié samedi. Schiffer a écrit qu'elle « choisissait de ne pas publier l'e-mail réel, car il est clair que Twitter fait tout ce qu'il peut pour attraper les sources ».Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, Elon Musk a révélé comment Tesla a identifié un employé qui divulguait des informations confidentielles de l'entreprise à la presse en 2008. Le milliardaire a répondu à un utilisateur de Twitter qui a demandé : « Elon en 2008, comment avez-vous mis la main sur cet employé qui a divulgué les données confidentielles de Tesla et vendu à la presse ? »Elon Musk a déclaré avoir identifié l'accusé en envoyant des e-mails qui semblaient identiques à tous ses employés, mais chaque e-mail était codé avec des espaces différents : « C'est une histoire assez intéressante. Nous avons envoyé ce qui semblait être des e-mails identiques à tous, mais chacun était en fait codé avec un ou deux espaces entre les phrases, formant une signature binaire qui identifiait le leaker », a expliqué Elon Musk.Musk a également demandé au personnel « de signer un engagement indiquant qu'ils ont compris » et leur a donné une date limite de samedi à 17 heures, a écrit Schiffer. L'exigence d'engagement est semblable à la façon dont Musk a géré un ultimatum antérieur exigeant que les employés acceptent une approche « extrêmement dure » qui implique de « travailler de longues heures à haute intensité ». Dans cet e-mail précédemment divulgué, Musk a ordonné aux employés de signer l'engagement « hardcore » ou de démissionner avec des indemnités équivalentes à trois mois de salaire.Pour le moment, Twitter n'a plus de service de relations publiques, mais une source de l'entreprise a confirmé que Musk avait envoyé l'e-mail concernant les violations des clauses de non-divulgation au personnel de Twitter, selon un rapport.Une fuite samedi a montré que Twitter avait réduit la visibilité d'un compte qui suit le jet privé de Musk le 2 décembre. Jack Sweeney, qui gère le compte @ElonJet, a déclaré que la visibilité du compte avait été restaurée après avoir publié des captures d'écran internes sur le filtrage de la visibilité. « Je pense que Twitter a remarqué mes tweets et les a suivis », a-t-il écrit. Musk avait précédemment écrit que son « engagement envers la liberté d'expression va même jusqu'à ne pas suspendre le compte suivant mon avion, même si c'est un risque direct pour ma sécurité personnelle ».Selon Schiffer, dans l'e-mail de Musk aux employés, il est indiqué que « les dérapages occasionnels sont compréhensibles, mais rompre votre parole en envoyant des informations détaillées aux médiasrecevra la réponse qu'il mérite ».Musk a autorisé les fuites d'autres informations aux journalistes, donnant à la nouvelle responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, le feu vert pour fournir des captures d'écran des comptes d'utilisateurs signalés dans les systèmes internes de modération de contenu. Les « Twitter Files » sont un ensemble d’extraits de correspondances internes à Twitter, publiés sur le réseau social par les journalistes, dont Weiss et Matt Taibbi. Le nom Twitter Files (« dossiers Twitter ») a été créé par Elon Musk lui-même.Le premier volet des Twitter Files portait sur la manière dont le réseau social a bloqué la diffusion d’un article du tabloïd conservateur New York Post en octobre 2020, en pleine campagne électorale américaine. Il était consacré à des documents présentés comme issus d’un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Le New York Post avait à l’époque publié des extraits d’e-mails suggérant que Hunter Biden avait bénéficié des connexions politiques de son père pour faire des affaires en Ukraine. Des photos à caractère sexuel ou montrant Hunter Biden consommant de la drogue avaient aussi été diffusées en ligne et présentées comme issues du même ordinateur.À l’époque, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, avait rapidement désavoué la communication du réseau social sur le sujet : «Notre communication autour de nos actions sur l’article du @nypost n’était pas géniale. Et bloquer le partage d’URL via tweet ou DM sans contexte expliquant pourquoi nous bloquons : inacceptable», avait-il écrit, relayant des explications publiées via un des comptes officiels de l’oiseau bleu. «Les images contenues dans les articles comportent des informations personnelles et privées – comme des adresses électroniques et des numéros de téléphone – qui enfreignent nos règles», s’étaient justifiées les équipes.Le deuxième volet souligne, potentiellement, des pratiques plus controversées.Weiss a publié des captures d'écran d'outils Twitter internes que les modérateurs pourraient utiliser pour limiter la portée des publications et des comptes. Dans le cas du jeune militant conservateur Charlie Kirk de Turning Point USA (une source fréquente de désinformation sur Covid et les élections) il y avait marqué sur son compte « ne pas amplifier ».Bongino, un animateur de talk-show de droite, a été placé sur une « liste noire de recherche », d'après les documents consultés par Weiss. Un professeur de Stanford qui faisait la promotion d'un programme « d'immunité collective » au début de Covid a également été placé sur une « liste noire des tendances » par les modérateurs de Twitter.Weiss semble le plus préoccupé par les suspensions répétées du compte, Libs of Tik Tok, que Twitter a sanctionné pour avoir violé indirectement (mais pas explicitement) la politique de « conduite haineuse » de Twitter. Le compte est tristement célèbre pour avoir mis en lumière les membres de la communauté LGBTQ, qui finissent par être brigués et harcelés par des trolls en ligne.La journaliste conservatrice décrit également ces pratiques de modération de contenu (et le débat interne autour d'elles) comme étant néfastes et « secrètes ». Mais le fil Twitter manque de contexte vital. Plus important encore, il ne traite pas de la politique de Twitter, annoncée en 2018, selon laquelle il commencerait à limiter le contenu qu'il estimait « détourner l'attention de la conversation ».Weiss n'explique pas non plus en quoi les précédentes décisions de modération de contenu de Twitter sont en contradiction avec la politique actuelle que Musk lui-même a annoncée pour l'entreprise sous sa direction, insistant sur le fait que Twitter garantirait la « liberté d'expression » mais pas la « liberté d'accès » tout en s'engageant à « atténuer » le contenu offensant. Pour mémoire, Musk est allé jusqu'à suspendre de nouveau Kanye West pour avoir publié du contenu haineux.De manière significative, Weiss ne met en évidence que les décisions de modération controversées concernant les personnalités de droite. Cela répète un schéma idéologique introduit par Taibbi (qui a souligné les réactions de Twitter uniquement à la campagne Biden, même s'il a reconnu, au passage, que la Maison-Blanche de Trump a également fait des demandes de retrait de contenu controversé qui ont été honorées par les cadres supérieurs de Twitter).La configuration (un PDG conservateur qui fait fuiter des documents vers des journalistes de droite) donne l'impression que le projet #TwitterFiles ne cherche pas tant à aller au fond des graves inconduites, mais plutôt à enflammer les passions de ceux de droite qui se croient être victimes de biais de la part des grandes entreprises technologiques.Même le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a fait valoir que le public serait mieux servi par une approche plus transparente qui élimine les intermédiaires. « Si l'objectif est la transparence pour instaurer la confiance, pourquoi ne pas tout publier sans filtre et laisser les gens juger par eux-mêmes ? », a-t-il demandé à Musk sur Twitter.« Les Twitter Files sur la suppression de la liberté d'expression seront bientôt publiés sur Twitter lui-même. Le public mérite de savoir ce qui s'est réellement passé », a écrit Musk fin novembre avant la première de plusieurs publications de documents. Cependant, même dans les cercles conservateurs, certains commentateurs ont rencontré les détails réels des fichiers Twitter de Musk avec un haussement d'épaules, les décrivant comme décevants.Sources : Zoë Schiffer Comprenez-vous le point de vue d'Elon Musk ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous alors des Twitter Files ?