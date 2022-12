Chuck Geschke explique comment Adobe en est venu à se concentrer sur PostScript comme activité principale

L'équipe de postscript

Un secret commercial dans le code source

John Warnock évoque les principales mesures prises lors de la création d'Adobe

L'impression a toujours été une technologie aux conséquences culturelles profondes. Les caractères mobiles sont apparus en Asie de l'Est et, plus tard, la technologie des pressoirs à vin et à huile dans l'Europe du XVe siècle a été combinée à de nouvelles pratiques de production en masse de caractères par moulage de métal pour donner naissance à la presse à imprimer et, avec elle, à une révolution de l'alphabétisation humaine. Les livres sont devenus moins chers et plus rapides à produire, et sont donc apparus en plus grand nombre. L'accès à l'information a transformé l'apprentissage, la recherche, le commerce et les arts.PostScript est un langage de description de page mis au point par Adobe. Il repose sur des formulations vectorielles de la plupart de ses éléments. Il sait aussi traiter les images matricielles. Ce langage interplates-formes permet d'obtenir un fichier unique comportant tous les éléments décrivant la page. L'histoire de PostScript présente de nombreuses facettes. C'est l'histoire de changements profonds dans l'alphabétisation humaine, ainsi que l'histoire de secrets commerciaux dans le code source. C'est une histoire sur l'importance des équipes et de la géométrie. Et c'est une histoire sur les motivations et les formations des ingénieurs-entrepreneurs.Dès la création d'Adobe Systems Incorporated (aujourd'hui Adobe, Inc.), il y a exactement quarante ans, en décembre 1982, les cofondateurs de l'entreprise ont imaginé un nouveau type de presse à imprimer, fondamentalement numérique et utilisant les dernières avancées de l'informatique. Les premières discussions des cofondateurs Chuck Geschke et John Warnock avec des fabricants d'ordinateurs tels que Digital Equipment Corporation et Apple les ont convaincus que le logiciel était la clé de la nouvelle presse numérique. Leur vision : N'importe quel ordinateur pourrait se connecter aux imprimantes et aux compositeurs via un langage commun pour imprimer des mots et des images avec la plus grande fidélité. Sous la direction de Warnock, Adobe a réuni une équipe de programmeurs compétents et créatifs pour créer ce nouveau langage. Outre les deux cofondateurs, l'équipe comprenait Doug Brotz, Bill Paxton et Ed Taft. Le langage qu'ils ont créé était en fait un langage de programmation complet, appelé PostScript, et a été publié par Adobe en 1984.En traitant tout ce qui doit être imprimé de la même manière, dans une description mathématique commune, PostScript offrait des possibilités qui n'existaient nulle part ailleurs. Le texte et les images pouvaient être redimensionnés, tournés et déplacés à volonté, comme dans l'image d'ouverture de cet essai. Adobe a accordé une licence PostScript aux fabricants d'ordinateurs et d'imprimantes, et l'entreprise est entrée dans une période d'hypercroissance. La demande pour la nouvelle licence était énorme. Les fabricants d'ordinateurs, depuis les mini-ordinateurs et les stations de travail jusqu'au monde en pleine expansion des ordinateurs personnels, ont adopté cette technologie. Les fabricants d'imprimantes se sont joints à eux, des imprimantes bien établies aux nouvelles imprimantes laser et aux machines à écrire professionnelles. Les fabricants de logiciels se sont empressés de rendre leurs produits compatibles avec PostScript.Cette croissance a été alimentée par les progrès réalisés par Adobe pour répondre à un besoin essentiel : Fournir des caractères numériques de qualité professionnelle - et les nombreuses polices qui les composent - pour les utiliser dans PostScript. Adobe a mis au point une nouvelle approche de la description géométrique des polices de caractères, et la société a acquis sous licence un grand nombre des polices les plus connues, y compris celles des langues asiatiques. PostScript et la bibliothèque de caractères Adobe ont révolutionné l'impression et la publication, et ont donné le coup d'envoi de la croissance explosive de la publication assistée par ordinateur à partir des années 80. PostScript a connu un tel succès qu'il est devenu une norme de facto à l'échelle internationale. Adobe a publié les détails du langage PostScript, permettant ainsi à d'autres de créer des produits compatibles avec PostScript. Aujourd'hui, la plupart des imprimantes utilisent la technologie PostScript, soit directement, soit par le biais d'une technologie qui en est issue : PDF (Portable Document Format).John Warnock s'est fait le champion du développement du PDF dans les années 1990, transformant PostScript en une technologie plus sûre et plus facile à utiliser comme base des documents numériques, tout en conservant tous les avantages de l'interopérabilité, de la fidélité et de la qualité. Au fil des décennies, Adobe avait énormément développé le format PDF, améliorant ses fonctionnalités et en faisant un standard crucial pour les documents numériques, l'impression et l'affichage de graphiques de toutes sortes sur les écrans des ordinateurs portables aux smartphones et aux smartwatches.Aujourd'hui, l'impression numérique a largement dépassé tout ce qu'avaient imaginé les cofondateurs d'Adobe lorsqu'ils ont entrepris de créer PostScript avec leur équipe. Presque tout ce qui est imprimé sur papier l'est à l'aide d'ordinateurs. En effet, dans de nombreuses régions du monde, les ordinateurs sont devenus l'outil d'écriture par excellence. Comme le dit Doug Brotz, PostScript a « démocratisé le monde de l'impression ». Le PDF ayant connu un tel succès qu'il est lui aussi devenu une norme mondiale, le nombre de PDF créés chaque année se compte désormais en milliers de milliards.De 1979 à 1981, JaM est devenu une composante majeure d'un nouvel effort dans le laboratoire de Geschke. Il s'agissait de développer un langage d'impression qui pourrait être commercialisé, utilisé avec la version de production des ordinateurs expérimentaux du PARC appelée Xerox Star, et plus largement utilisé dans toutes les gammes d'imprimantes de Xerox. Un groupe de six chercheurs de Xerox - Chuck Geschke, Butler Lampson, Jerry Mendelson, Brian Reid, Bob Sproull et John Warnock - a combiné l'approche JaM avec d'autres techniques de protocole plus établies. Le résultat fut nommé Interpress.La direction de Xerox fut rapidement convaincue du potentiel d'Interpress et décida qu'il serait effectivement développé pour devenir la norme d'impression de l'entreprise. Cependant, le passage à cette norme prendrait plusieurs années pendant lesquelles Interpress resterait dans l'ombre. Ce retard dans le perfectionnement d'Interpress par son utilisation et sa remise en question à plus grande échelle en dehors de Xerox a incité Geschke et Warnock à bouger. Ils quittent le PARC pour créer une start-up dans laquelle ils créeront un rival d'Interpress, mais construit plus complètement selon l'approche géométrique et procédurale du langage que Warnock trouvait si puissante. Mais pour que la nouvelle startup puisse créer ce nouveau langage, PostScript, comme la presse d'impression numérique, il faudrait une équipe brillante.En décembre 1982, lorsque Chuck Geschke et John Warnock ont créé Adobe Systems Incorporated, le nouveau langage d'impression qu'ils avaient l'intention de créer était au centre même de leurs plans, de leurs espoirs et de leur vision. L'avenir de l'entreprise reposait sur PostScript. Geschke et Warnock étaient tous deux des créateurs de logiciels très expérimentés.Geschke avait obtenu son doctorat à l'université Carnegie Mellon en travaillant sur des compilateurs avancés, et avait été l'un des leaders dans la création d'un langage de programmation important développé et utilisé au PARC, appelé Mesa. Comme dit précédemment, Warnock avait un doctorat en logiciels d'infographie de l'Université de l'Utah et des années d'expérience dans la création de langages exactement comme le PostScript qu'ils envisageaient. Mais même avec, ou peut-être à cause de leur vaste expérience dans la création de logiciels de pointe, les cofondateurs savaient qu'ils devaient élargir leur équipe pour créer PostScript.L'équipe PostScript d'Adobe a rapidement pris forme lorsque trois autres créateurs de logiciels très talentueux du PARC ont décidé de quitter et de rejoindre Geschke et Warnock : Doug Brotz, Bill Paxton et Ed Taft. Brotz avait obtenu un doctorat en informatique à Stanford avant de rejoindre le PARC en 1977, et devint le premier informaticien salarié, après les cofondateurs bien sûr. Paxton a également obtenu un doctorat en informatique à Stanford et a rejoint le PARC la même année que Brotz. Taft avait rejoint le PARC plus tôt, embauché par Geschke dès que Taft avait terminé ses études de premier cycle à Harvard en 1973. Ensemble, et avec l'aide de collègues de la société comme Andy Shore, l'équipe a créé PostScript à la fin de l'année 1984.L'engagement d'Adobe en faveur d'une approche géométrique pour PostScript n'était pas sans conséquences sur la manière dont il allait traiter les polices de caractères (formes de caractères distinctives) et les nombreuses polices qui réalisent ces polices dans différentes tailles et différents styles (tailles de points, normal, italique, gras, etc.).Au PARC, les polices étaient créées comme un ensemble d'images bitmap individuelles et artisanales - des définitions statiques des bits activés et désactivés pour créer chaque caractère de la police. En revanche, les chercheurs du PARC et d'ailleurs ont exploré les moyens de définir mathématiquement les formes des caractères.Chez Adobe, l'équipe a suivi cette approche de description mathématique des polices, conformément à l'orientation générale de PostScript, en définissant les caractères à l'aide de courbes de Bézier. Mais le problème de l'indépendance vis-à-vis des périphériques restait entier. Comment les définitions des polices d'Adobe pouvaient-elles s'adapter à des écrans et des imprimantes différents, ainsi qu'à des résolutions différentes sur ces derniers ?Pour des yeux habitués à lire des textes publiés, les moindres incohérences ou irrégularités dans l'apparence du texte sont facilement remarquées et dérangeantes. À des résolutions inférieures, le risque de voir apparaître ces défauts ne fait qu'augmenter. La fiabilité du rendu des polices à différentes résolutions était un problème crucial. Sans solution, PostScript ne pourrait jamais devenir la presse d'impression numérique.C'est John Warnock qui a proposé la solution d'Adobe, en transformant le problème lui-même en solution. La résolution de la sortie déterminerait un ensemble de procédures qui corrigeraient les polices pour optimiser leur apparence à cette résolution. Warnock, Brotz et Paxton ont travaillé sur ces procédures pendant des mois, pour finalement trouver des moyens de définir les principaux aspects des formes des polices, de les adapter aux lignes et colonnes de pixels de la résolution spécifiée et de modifier certains aspects des formes des caractères en fonction de la résolution. Finalement, l'équipe d'Adobe a décidé que le plus grand avantage était de conserver ces approches et procédures comme un secret commercial. Elles sont restées secrètes dans le code source de PostScript, connues de très peu de personnes au sein de l'entreprise, jusqu'à ce que Warnock les divulgue publiquement lors d'une conférence en 2010.La version du code source de PostScript rendue publique par le Computer History Museum est une version très ancienne, datant de fin février 1984. L'histoire du PostScript « est une histoire de changements profonds dans l'alphabétisation humaine, affirme le Computer History Museum, ainsi qu'une histoire de secrets commerciaux dans le code source ».Source : Computer History Museum À qui profite cette publication du code source du logiciel PostScript d'Adobe ?La version du code source PostScript rendue publique par le Computer History Museum est une version très ancienne, datant de fin février 1984, qu'est ce que cela vous suggère ?Quelle est l'utilité de cette publication ?