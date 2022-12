Neuralink est une société de neurotechnologie qui vise à créer des implants cérébraux pour traiter les maladies et intégrer de nouvelles capacités logicielles avancées au cerveau humain. Outre le traitement potentiel de maladies cérébrales telles que l'épilepsie et la maladie de Parkinson, le dispositif crânien agirait également comme une sorte de "couche numérique" qui fusionne la matière grise humaine avec des outils technologiques avancés. Neuralink teste depuis quelques années ses prototypes sur des animaux, notamment des porcs, des moutons et des singes. Mais de récents rapports accusent la société de cruauté envers ces animaux.L'entreprise a été accusée de causer des souffrances et des décès inutiles d'animaux sous la pression de son PDG Elon Musk. Selon des documents internes examinés par les enquêteurs, à ce jour, environ 1 500 animaux - dont plus de 280 moutons, cochons et singes - sont morts à la suite de tests de Neuralink depuis 2018. Neuralink a également mené des recherches sur des rats et des souris. Le taux de décès ne signifie pas nécessairement que Neuralink viole la réglementation ou les pratiques de recherche standard, car de nombreuses entreprises utilisent régulièrement des animaux dans des expériences pour faire progresser les soins de santé humains.L'enquête fédérale aurait été déclenchée à la suite de plaintes déposées par les propres employés de Neuralink. Ces derniers estiment qu'un ordre d'essai précipité de Musk a entraîné des expériences bâclées et la mort inutile d'animaux, violant ainsi la loi américaine sur le bien-être des animaux de 1966, connue sous le nom d'Animal Welfare Act (AWA). L'Animal Welfare Act a été adopté pour fixer des règles sur la manière dont les animaux utilisés pour la recherche doivent être traités. L'enquête s'est basée sur des discussions au sein de l'entreprise, des entretiens avec des employés et des documents internes couvrant plusieurs années.Les enquêteurs ont identifié quatre expériences impliquant 86 porcs et deux singes qui ont été entachées ces dernières années par des erreurs humaines. En 2021, 25 des 60 porcs qui participaient à une étude se sont vu implanter des dispositifs de la mauvaise taille dans la tête, une erreur qui aurait pu être évitée avec une meilleure préparation. L'un des chercheurs aurait averti que l'erreur pouvait constituer un signal d'alarme pour les examinateurs de l'étude à la FDA (Food and Drug Administration), mais l'expérience a été répétée avec 36 moutons. Tous les animaux, tant les porcs que les moutons, ont été tués après les procédures.Pendant une autre expérience, le personnel aurait accidentellement implanté le dispositif de Neuralink dans la mauvaise vertèbre de deux porcs différents au cours de deux opérations distinctes. Le vétérinaire de la société aurait ensuite conseillé à ses collègues de tuer immédiatement l'un des porcs pour mettre fin à ses souffrances. « Toutes ces erreurs auraient été causées par un calendrier précipité et auraient finalement affaibli la valeur de recherche des expériences et exigée que les tests soient répétés, ce qui a conduit à la mise à mort d'un plus grand nombre d'animaux », ont déclaré trois des membres actuels et anciens du personnel.Deux personnes au fait du dossier ont confirmé que l'inspecteur général du ministère de l'Agriculture des États-Unis a lancé l'enquête criminelle précédemment non divulguée à la demande d'un procureur fédéral au cours des derniers mois. L'enquête intervient alors que Musk a annoncé au début du mois qu'il pensait que Neuralink implanterait l'un de ses dispositifs dans un cerveau humain dans les six prochains mois. Musk avait précédemment déclaré qu'il faisait pression pour que les essais sur l'homme commencent en 2020, une échéance qu'il a ensuite reportée à 2022, puis à 2023. Musk est connu pour ses déclarations sujettes à polémiques.Au regard des retards dans les recherches, Musk a peut-être décidé de pousser ses employés à travailler davantage pour accélérer les progrès de Neuralink, qui dépend des tests sur les animaux. « Nous pourrions permettre aux gens d'utiliser leurs mains et de marcher à nouveau dans la vie quotidienne », a-t-il écrit au personnel à 6h37 (heure du Pacifique) plus tôt cette année. Dix minutes plus tard, il a ajouté : « de manière générale, nous n'avançons tout simplement pas assez vite. Cela me rend fou ! ». Musk - qui dirige également Twitter, Tesla et SpaceX - a l'habitude d'imposer "une culture de travail hardcore" à ses employés.Par exemple, on a entendu Musk à plusieurs reprises dire aux employés d'imaginer qu'ils avaient une bombe attachée à leur tête, dans le but de les inciter à avancer plus vite. Par le passé, Neuralink s'est vantée de la qualité du traitement que reçoivent ses animaux, par rapport à d'autres installations de recherche. Les dirigeants de l'entreprise ont exprimé leur volonté de construire un "Disneyland des singes" dans les installations de l'entreprise à Austin, au Texas, et Musk a déclaré aux employés qu'il souhaitait que les singes de son établissement de la baie de San Francisco vivent dans un "Taj Mahal des singes".Comme l'entreprise ne tient pas de statistiques précises sur le nombre d'animaux testés et tués, les enquêteurs ont décrit le nombre de 1 500 comme une estimation approximative. En outre, ce n'est pas la première fois que la société d'implants cérébraux de Musk fait l'objet de critiques concernant le bien-être des animaux. À la suite d'un partenariat avec l'université de Californie Davis, une association de défense des animaux, le Physicians Committee for Responsible Medicine, a déposé une plainte auprès du du ministère de l'Agriculture des États-Unis accusant le projet Neuralink-UC Davis d'avoir bâclé des expériences qui ont tué des singes.Le groupe a allégué que les chirurgiens avaient utilisé deux fois la mauvaise colle chirurgicale, ce qui a conduit deux singes à souffrir et finalement à mourir, tandis que d'autres singes ont eu différentes complications liées aux implants. À l'époque, la société avait déclaré que la mort de six singes était due à un problème de colle, une "complication" liée à l'utilisation d'un "produit approuvé par la FDA". Neuralink utilise actuellement des moutons, des porcs, des rats, des souris et des singes pour ses tests et n'a pas reçu l'autorisation de procéder à des essais sur l'homme. Des critiques espèrent que Musk n'obtiendra pas de sitôt cette autorisation.Source : Enquête fédérale ouverte par l'inspecteur général du ministère américain de l'AgricultureQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des accusations de mauvais traitement sur les animaux portées contre Neuralink ?Selon vous, Neuralink a-t-elle été autorisée trop tôt à tester ses implants cérébraux sur les animaux ?Que pensez-vous des déclarations de Musk selon lesquelles des tests sur des humains pourraient avoir lieu en 2023 ?Selon vous, Musk est-il qualifié pour diriger une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux ?