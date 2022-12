Des mesures censées contribuer à apaiser les annonceurs

La nouvelle responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter examiné de près

Twitter a relancé son abonnement Blue lundi, un mois après avoir abandonné une première tentative chaotique qui a stimulé les comptes de canular et le chaos général.Auparavant réservée aux célébrités, journalistes, responsables gouvernementaux et autres personnalités, la coche bleue attribuée aux comptes vérifiés est depuis longtemps l'objectif de nombreux utilisateurs de Twitter. Il y avait une excitation compréhensible lorsqu'il a été annoncé que n'importe qui pouvait être vérifié en payant simplement un abonnement Twitter Blue, mais l'inquiétude exprimée par beaucoup que cela conduirait à un problème d'usurpation d'identité et de faux compte s'est avérée tout à fait fondée. L'équipe d'Elon Musk a travaillé sur le mécanisme pourComme indiqué précédemment, l'abonnement coûtera 8 $ par mois pour acheter sur le Web ou 11 $ par mois via l'App Store iOS pour compenser la commission pouvant atteindre 30 % qu'Apple prélève sur les achats intégrés. Cette fois, toute personne payant pour Blue qui souhaite afficher une coche « vérifié » sur son profil devra d'abord enregistrer un numéro de téléphone, et la modification de votre « nom d'utilisateur, nom d'affichage ou photo de profil » supprimera l'étiquette jusqu'à ce que votre compte soit à nouveau examiné.Dans un fil sur Twitter, la société indique que les abonnés auront accès à la coche de profil bleu ainsi qu'à un certain nombre de fonctionnalités, notamment la possibilité de modifier des tweets, de télécharger des vidéos 1080p et d'accéder au mode lecteur. La société répertorie le fait d'avoir moins d'annonces ainsi que le fait d'avoir des priorités dans la recherche comme étant des fonctionnalités « à venir ».Twitter indique également qu'il remplace l'étiquette « officiel », qu'il a présenté à la même période que son nouveau Twitter Blue ouvert à tout le monde, par une coche dorée pour les entreprises et, plus tard cette semaine, par une coche grise pour les « comptes gouvernementaux et multilatéraux ».Esther Crawford, chef de produit chez Twitter, a déclaré que la société avait ajouté l'exigence de vérification du téléphone avant que les utilisateurs ne reçoivent une coche bleue pour lutter contre l'usurpation d'identité.Elon Musk a lancé sa version de Twitter Blue le mois dernier, mais a retiré la fonctionnalité après deux jours lorsqu'une vague de faux comptes vérifiés a inondé la plate-forme. Le déploiement précipité a suscité des inquiétudes parmi les annonceurs et les responsables gouvernementaux, le sénateur Ed Markey (D-MA) disant à Musk de réparer ses entreprises « ou le Congrès le fera » après que le milliardaire ait répondu de manière sarcastique aux préoccupations du sénateur concernant les faux comptes vérifiés sur Twitter et a suggéré que le vrai compte de Markey «*ressemble à une parodie*».Le mois dernier, Musk a déclaré aux employés de Twitter qu'il ne relancerait pas Blue tant que l'entreprise ne « serait pas convaincue que des usurpations d'identité importantes ne se produisaient pas ». En plus d'exiger que les abonnés Blue fournissent un numéro de téléphone vérifié, Musk a précédemment déclaré que les comptes seront « authentifiés manuellement » avant que la coche bleue n'apparaisse sur leurs profils.Le retour de Twitter Blue a été confirmé dans un courriel envoyé aux annonceurs jeudi, annonçant de nouvelles fonctionnalités de sécurité Twitter Blue et des contrôles pour les annonceurs. Le courriel informait les annonceurs que les particuliers pourraient acheter des coches bleues, tandis que les entreprises vérifiées seraient distinguées par des coches en or et les comptes gouvernementaux par des coches grises.Le but du courriel était en partie de rassurer les annonceurs sur le fait que le scandale d'usurpation d'identité de Twitter Blue appartenait désormais au passé, mais aussi pour annoncer de nouveaux contrôles permettant aux annonceurs d'empêcher les publicités de marque d'apparaître « au-dessus ou en dessous des tweets contenant certains mots clés ».Cependant, les annonceurs peuvent ne pas être si facilement persuadés de revenir sur la plate-forme. Alors que Musk s'efforçait de convaincre les annonceurs que Twitter est un endroit sûr pour diffuser des publicités, trois membres du Conseil de confiance et de sécurité de Twitter (notamment Eirliani Abdul Rahman, Anne Collier et Lesley Podesta) ont démissionné. Dans leur lettre, ils estiment que « contrairement aux affirmations d'Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sont en déclin ». Ils ont souligné les pics signalés de discours de haine, le rétablissement par Musk des comptes interdits et la baisse du personnel de modération du contenu comme raisons de se distancier de la plate-forme.« Un Twitter gouverné par le diktat n'est pas un endroit pour nous », indique leur lettre, tout en affirmant que Musk n'a pas reconnu le conseil, qui en 2019 comprenait plus de 40 experts et organisations, depuis qu'il a pris la relève.Voici leur lettre en entier :Nous annonçons notre démission du Conseil de confiance et de sécurité de Twitter car il ressort clairement des recherches que, contrairement aux affirmations d'Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sont en déclin. La question a été dans nos esprits : Musk devrait-il être autorisé à définir la sécurité numérique car il a la liberté d'expression ? Notre réponse est un « non » catégorique.Eirliani Abdul Rahman et Anne Collier sont membres du Trust & Safety Council de Twitter depuis sa création en 2016. Eirliani a été la première femme représentante d'Asie et a fait partie du groupe consultatif sur la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants (CSE) du Conseil. Anne travaille avec des plateformes de médias sociaux sur la sécurité numérique des jeunes depuis plus de 20 ans et a fait partie du groupe de sécurité en ligne et de prévention du harcèlement du Twitter Council.Nous savons que, même après les démissions et les licenciements de milliers d'employés, il y a des gens qui travaillent chez Twitter qui se soucient de réduire les discours de haine et de protéger les utilisateurs sur la plateforme. Nous sommes profondément attristés par cette décision car Twitter a été un lieu de joie à bien des égards*: notre travail avec les autres membres du Conseil, l'interaction avec nos réseaux professionnels et le soutien au débat public sur nos passions respectives.Malgré un manque de reconnaissance de la part du nouveau propriétaire de Twitter, nous tenons à souligner le travail acharné de tous les membres de son conseil de confiance et de sécurité au cours des six dernières années. La création du Conseil a représenté l'engagement de Twitter à s'éloigner d'une approche de la sécurité des utilisateurs centrée sur les États-Unis, une collaboration plus étroite entre les régions et l'importance d'avoir des personnes profondément expérimentées dans l'équipe de sécurité. Ce dernier engagement n'est plus évident, compte tenu de la récente déclaration de Twitter selon laquelle il s'appuiera davantage sur la modération automatisée du contenu. Les systèmes algorithmiques ne peuvent pas aller plus loin dans la protection des utilisateurs contre les abus et les discours de haine en constante évolution avant que des modèles détectables ne se développent.Anne : « Ayant suivi la recherche sur les risques en ligne pour les jeunes depuis 1999, je sais à quel point il est difficile pour les plateformes de bien faire les choses, en respectant simultanément les droits des jeunes utilisateurs à la protection, à la participation et à la vie privée. Mais certains progrès ont été réalisés dans l'industrie. Tragiquement, la recherche montre que Twitter va dans la direction opposée, et je ne trouve plus de raison de rester dans le soutien tacite de ce que Twitter est devenu ».Eirliani : « J'ai suivi avec, oserais-je dire, l'appréhension, les négociations sur l'achat de Twitter par Elon Musk. J'avais écrit quelques engagements envers moi-même à l'époque. Si Musk franchissait ces seuils, je me suis dit que je démissionnerais. Ces lignes rouges ont été franchies. Nous savons, grâce aux recherches de l'Anti-Defamation League et du Center for Countering Digital Hate, que les insultes contre les Noirs américains et les homosexuels ont respectivement bondi de 195% et 58% depuis la prise de contrôle de Musk. Les messages antisémites ont grimpé de plus de 61 % au cours des deux semaines qui ont suivi l'acquisition de Twitter par Musk. Une autre ligne rouge pour moi a été lorsque des comptes précédemment interdits, tels que ceux d'extrême droite, et ceux qui avaient incité les autres à la violence, comme celui du président américain Donald Trump, ont été réintégrés ».Nous craignons un Twitter à deux vitesses : un pour ceux qui peuvent payer et récolter les bénéfices, et un autre pour ceux qui ne le peuvent pas. Cela, nous le craignons, enlèvera la crédibilité du système et la beauté de Twitter, la plate-forme où tout le monde peut être entendu, quel que soit le nombre de ses abonnés.Nous ne pouvons donc pas, en toute conscience, rester au Conseil de confiance et de sécurité de Twitter pour les raisons ci-dessus. Un Twitter gouverné par le diktat n'est pas un endroit pour nous. La modération de contenu est une activité nuancée qui nécessite une transparence totale, le respect des politiques éclairées par les meilleures pratiques et les conseils de partenaires de confiance sur le terrain ainsi que des ressources dédiées. Ce n'est en aucun cas un désaveu de nos amis qui restent au Conseil. Ils choisissent de le faire pour leurs propres raisons, y compris la sauvegarde continue et l'espoir que la raison prévaudra.La nouvelle responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a contredit les informations selon lesquelles les réductions de personnel auraient eu un impact sur l'équipe de sécurité des enfants de Twitter. Elle a également confirmé que Twitter s'appuierait davantage sur la suppression automatisée du contenu.Irwin a été active sur Twitter récemment, répondant aux tweets des utilisateurs de Twitter concernés. Elle a également été entraînée dans le discours « Twitter Files » lorsque les utilisateurs de Twitter ont remarqué que les captures d'écran de l'outil interne de Twitter partagées dans le fil « liste noire secrète » de la journaliste Bari Weiss étaient filigranées avec les informations d'Irwin.Les utilisateurs de Twitter se sont alarmés, certains craignant que Weiss ait potentiellement accès à l'outil interne via la connexion d'Irwin et ait peut-être accès à la lecture de messages directs. Certains ont suggéré que cela enfreindrait la loi sur les communications stockées « Elon vient-il de donner à Bari Weiss et Abigail Shrier l'accès aux messages privés de tout le monde ? Ce serait une violation claire de la loi sur les communications stockées s'il l'avait partagé avec elle. Sans oublier qu'il est dangereux de donner potentiellement aux "journalistes" les plus transphobes l'accès aux communications des personnes trans ».Mais le professeur de droit de Berkeley, Orin Kerr, a souligné que même si Weiss avait accès, cela pourrait être considéré comme une exception puisque son accès était autorisé « par la personne ou l'entité fournissant un service de communication filaire ou électronique ».Sources : Twitter Êtes-vous d'accord avec le fait que les utilisateurs sur iOS sont invités à payer plus cher pour compenser les 30% de commission prélevée par Apple ?Que pensez-vous des nouveaux mécanismes de Twitter Blue visant à éviter l'usurpation d'identité ?Sont-ils susceptibles de rassurer les annonceurs, en plus des nouvelles fonctionnalités proposés à ces derniers pour contrôler où neleurs publicités ?Que pensez-vous des craintes formulées par les membres sortant du Conseil de sécurité de Twitter ?