Les propos de la journaliste

Les «*Twitter Files*» sont un ensemble d’extraits de correspondances internes à Twitter, publiés sur le réseau social par les journalistes, dont Weiss et Matt Taibbi. Le nom Twitter Files («*dossiers Twitter*») a été créé par Elon Musk lui-même. Taibbi ne précise pas comment il a obtenu ces documents, mais il fait peu de doutes qu’ils lui ont été transmis par Musk, qui avait promis de rendre publiques les discussions internes à Twitter sur un certain nombre de sujets.Le premier volet des Twitter Files portait sur la manière dont le réseau social a bloqué la diffusion d’un article du tabloïd conservateur New York Post en octobre*2020, en pleine campagne électorale américaine, consacré à des documents présentés comme issus d’un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Le New York Post avait à l’époque publié des extraits d’e-mails suggérant que Hunter Biden avait bénéficié des connexions politiques de son père pour faire des affaires en Ukraine. Des photos à caractère sexuel ou montrant Hunter Biden consommant de la drogue avaient aussi été diffusées en ligne et présentées comme issues du même ordinateur.A l’époque, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, avait rapidement désavoué la communication du réseau social sur le sujet : «Notre communication autour de nos actions sur l’article du @nypost n’était pas géniale. Et bloquer le partage d’URL via tweet ou DM sans contexte expliquant pourquoi nous bloquons : inacceptable», avait-il écrit, relayant des explications publiées via un des comptes officiels de l’oiseau bleu. «Les images contenues dans les articles comportent des informations personnelles et privées – comme des adresses électroniques et des numéros de téléphone – qui enfreignent nos règles», s’étaient justifiées les équipes.Le deuxième volet souligne, potentiellement, des pratiques plus controversées.Weiss a publié des captures d'écran d'outils Twitter internes que les modérateurs pourraient utiliser pour limiter la portée des publications et des comptes. Dans le cas du jeune militant conservateur Charlie Kirk de Turning Point USA (une source fréquente de désinformation sur Covid et les élections) il y avait marqué sur son compte « ne pas amplifier ».Bongino, un animateur de talk-show de droite, a été placé sur une « liste noire de recherche », d'après les documents consultés par Weiss. Un professeur de Stanford qui faisait la promotion d'un programme « d'immunité collective » au début de Covid a également été placé sur une « liste noire des tendances » par les modérateurs de Twitter.Weiss semble le plus préoccupé par les suspensions répétées du compte, Libs of Tik Tok, que Twitter a sanctionné pour avoir violé indirectement (mais pas explicitement) la politique de «*conduite haineuse*» de Twitter. Le compte est tristement célèbre pour avoir mis en lumière les membres de la communauté LGBTQ, qui finissent par être brigués et harcelés par des trolls en ligne.La journaliste conservatrice décrit également ces pratiques de modération de contenu (et le débat interne autour d'elles) comme étant néfastes et « secrètes ». Mais le fil Twitter manque de contexte vital. Plus important encore, il ne traite pas de la politique de Twitter, annoncée en 2018, selon laquelle il commencerait à limiter le contenu qu'il estimait « détourner l'attention de la conversation ».Weiss n'explique pas non plus en quoi les précédentes décisions de modération de contenu de Twitter sont en contradiction avec la politique actuelle que Musk lui-même a annoncée pour l'entreprise sous sa direction, insistant sur le fait que Twitter garantirait la « liberté d'expression » mais pas la « liberté d'accès » tout en s'engageant à « atténuer » le contenu offensant. Pour mémoire, Musk est allé jusqu'à suspendre de nouveau Kanye West pour avoir publié du contenu haineux.De manière significative, Weiss ne met en évidence que les décisions de modération controversées concernant les personnalités de droite. Cela répète un schéma idéologique introduit par Taibbi (qui a souligné les réactions de Twitter uniquement à la campagne Biden, même s'il a reconnu, au passage, que la Maison Blanche de Trump a également fait des demandes de retrait de contenu controversé qui ont été honorées par les cadres supérieurs de Twitter).La configuration (un PDG conservateur qui fait fuiter des documents vers des journalistes de droite) donne l'impression que le projet #TwitterFiles ne cherche pas tant à aller au fond des graves inconduites, mais plutôt à enflammer les passions de ceux de droite qui se croient être victimes de biais de la part des grandes entreprises technologiques.Même le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a fait valoir que le public serait mieux servi par une approche plus transparente qui élimine les intermédiaires. « Si l'objectif est la transparence pour instaurer la confiance, pourquoi ne pas tout publier sans filtre et laisser les gens juger par eux-mêmes ? », a-t-il demandé à Musk sur Twitter.Ci-dessous les propos qu'elle a tenu sur son fil de discussion Twitter :Une nouvelle enquête #TwitterFiles révèle que des équipes d'employés de Twitter créent des listes noires, empêchent les tweets défavorisés d'être tendance et limitent activement la visibilité de comptes entiers ou même de sujets tendances, le tout en secret, sans en informer les utilisateurs.Twitter avait autrefois pour mission de « donner à chacun le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations instantanément, sans barrières ». En cours de route, des barrières ont néanmoins été érigées. Prenez, par exemple, le Dr Jay Bhattacharya de Stanford (@DrJBhattacharya) qui a fait valoir que les confinement de Covid nuiraient aux enfants. Twitter l'a secrètement placé sur une « liste noire des tendances », ce qui a empêché ses tweets de figurer sur les tendances.Ou considérez le populaire animateur de talk-show de droite, Dan Bongino (@dbongino), qui à un moment donné a été frappé par une « liste noire de recherche ».Twitter a défini le compte de l'activiste conservateur Charlie Kirk (@charliekirk11) sur "Ne pas amplifier".Twitter a nié qu'il fait de telles choses. En 2018, Vijaya Gadde (alors responsable de la politique juridique et de la confiance) et Kayvon Beykpour (responsable du produit) de Twitter ont déclaré*: « Nous n'avons pas recours au shadow banning ». Ils ont ajouté: « Et nous n'avons certainement pas recours au shadow banning en fonction dr des points de vue politiques ou une idéologie ».Ce que beaucoup de gens appellent « shadow banning », les dirigeants et les employés de Twitter l'appellent le « filtrage de la visibilité » ou « VF ». Plusieurs sources de haut niveau ont confirmé sa signification. « Considérez le filtrage de la visibilité comme un moyen pour nous de supprimer ce que les gens voient à différents niveaux. C'est un outil très puissant », nous a dit un employé senior de Twitter. « VF » fait référence au contrôle de Twitter sur la visibilité des utilisateurs. Twitter a utilisé VF pour bloquer les recherches d'utilisateurs individuels ; pour limiter la portée de la découvrabilité d'un tweet particulier*; pour empêcher les publications de certains utilisateurs d'apparaître sur la page « tendance »*; et de l'inclusion dans les recherches de hashtag. Tout ceci à l'insu de l'utilisateur.« Nous contrôlons pas mal la visibilité. Et nous contrôlons un peu l'amplification de votre contenu. Et les gens normaux ne savent pas ce que nous faisons », nous a dit un ingénieur de Twitter. Confirmation de deux autres employés de Twitter.Le groupe qui a décidé de limiter la portée de certains utilisateurs était l'équipe de réponse stratégique - l'équipe d'escalade globale, ou SRT-GET. Elle traitait souvent jusqu'à 200 « cas » par jour. Mais il existait un niveau au-delà de la gestion officielle, au-delà des modérateurs de base suivant la politique de l'entreprise sur papier. Il s'agit de la «*Politique d'intégrité du site, Prise en charge de l'escalade des politiques*», connue sous le nom de «*SIP-PES*». Ce groupe secret comprenait le responsable juridique, politique et confiance (Vijaya Gadde), le responsable mondial de la confiance et de la sécurité (Yoel Roth), les PDG ultérieurs Jack Dorsey et Parag Agrawal, et d'autres.C'est là que les décisions les plus importantes et les plus politiquement sensibles ont été prises. « Pensez à un compte d'abonnés élevé, controversé », nous a dit un autre employé de Twitter. Pour eux, « il n'y aurait pas de trace ou quoi que ce soit."L'un des comptes qui a atteint ce niveau d'examen était @libsoftiktok, un compte qui figurait sur la « liste noire des tendances » et a été désigné comme « Ne pas agir sur l'utilisateur sans consulter SIP-PES ».Le compte (que Chaya Raichik a lancé en novembre 2020 et compte désormais plus de 1,4 million d'abonnés) a fait l'objet de six suspensions rien qu'en 2022, explique Raichik. À chaque fois, Raichik a été bloqué pendant une semaine. Twitter a informé à plusieurs reprises Raichik qu'elle avait été suspendue pour avoir enfreint la politique de Twitter contre les « conduites haineuses ».Mais dans une note interne SIP-PES d'octobre 2022, après sa septième suspension, le comité a reconnu que « LTT n'a pas directement adopté un comportement contraire à la politique sur les conduites haineuses ». Voir ici*:Le comité a justifié ses suspensions en interne en affirmant que ses messages encourageaient le harcèlement en ligne des « hôpitaux et des prestataires de soins médicaux » en insinuant « que les soins de santé affirmant le genre équivalaient à la maltraitance ou au grooming des enfants ». Comparez cela à ce qui s'est passé lorsque Raichik elle-même a été doxxée le 21 novembre 2022. Une photo de sa maison avec son adresse a été publiée dans un tweet qui a recueilli plus de 10 000 likes.Lorsque Raichik a dit à Twitter que son adresse avait été diffusée, elle a déclaré que le support de Twitter avait répondu avec ce message*: « Nous avons examiné le contenu signalé et n'avons pas trouvé qu'il enfreignait les règles de Twitter ». Aucune mesure n'a été prise. Le tweet doxxing est toujours en place.Dans les messages internes de Slack, les employés de Twitter ont parlé d'utiliser des techniques pour restreindre la visibilité des tweets et des sujets. Voici Yoel Roth, alors responsable mondial de la confiance et de la sécurité chez Twitter, dans un message direct à un collègue début 2021*:Six jours plus tard, dans un message direct avec un employé de l'équipe de recherche sur la santé, la désinformation, la confidentialité et l'identité, Roth a demandé plus de recherches pour soutenir l'expansion des « interventions de politique de non-retrait comme la désactivation des engagements et la désamplification/filtrage de la visibilité ».Roth a écrit: « L'hypothèse sous-jacente à une grande partie de ce que nous avons mis en œuvre est que si l'exposition à, par exemple, la désinformation cause directement des dommages, nous devrions utiliser des mesures correctives qui réduisent l'exposition, et limiter la propagation/viralité du contenu est un bon moyen de le faire ». Il a ajouté: « Nous avons convaincu Jack de mettre en œuvre cela pour l'intégrité civique à court terme, mais nous allons devoir présenter des arguments plus solides pour intégrer cela dans notre répertoire de mesures correctives politiques - en particulier pour d'autres domaines politiques ».Source : Bari Weiss Quelle lecture en faites-vous ?Partagez-vous le point de vue de Jack Dorsey lorsqu'il rétorque à Elon Musk : « Si l'objectif est la transparence pour instaurer la confiance, pourquoi ne pas tout publier sans filtre et laisser les gens juger par eux-mêmes ? »