S'inscrire sans carte SIM

Envoyé par Telegram Envoyé par Sur Telegram, votre numéro de téléphone n'a jamais été visible par les inconnus. Nos utilisateurs ont le contrôle sur qui peuvent voir leur numéro et si les autres sont autorisés à les trouver par leur numéro de téléphone. Aujourd'hui commence une nouvelle étape en matière de vie privée. Vous pouvez avoir un compte Telegram sans carte SIM et vous connecter en utilisant des numéros anonymes alimentés par une blockchain, disponible sur la plateforme Fragment.

Codes QR temporaires

Envoyé par Telegram Envoyé par Les utilisateurs Telegram qui ont un nom d'utilisateur public peuvent générer des codes QR pour entrer rapidement en contact avec les personnes de leur entourage.



Vous pouvez désormais générer un code QR temporaire si vous n'avez pas de nom d'utilisateur et que vous cachez votre numéro de téléphone à tout le monde. En scannant le code, les gens pourront vous ajouter instantanément comme contact sans avoir à connaître votre numéro de téléphone.

Autosuppression globale

Envoyé par Telegram Envoyé par Telegram a lancé les messages autosupprimables depuis 2013. Les utilisateurs peuvent supprimer n'importe quel message qu'ils envoient ou recoivent pour les deux utilisateurs sans laisser de trace. Ils peuvent aussi configurer des minuteurs d'autosuppression pour vider les échanges en privé après un certain temps. Aujourd'hui, nous élargissons le contrôle sur votre empreinte numérique. Vous pouvez désormais définir un minuteur global de suppression automatique pour supprimer automatiquement les messages dans tous vos nouveaux échanges.



Les discussions existantes ne seront pas affectées mais vous pouvez facilement étendre vos paramètres de suppression automatique à n'importe laquelle à partir du nouveau menu dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Autosuppression des messages.



La minuterie sera automatiquement appliquée à toutes vos nouvelles discussions avec des utilisateurs et à tous les nouveaux groupes que vous créez.



Nous avons également facilité la mise en place de la suppression automatique dans les petits groupes privés. La minuterie peut désormais être activée par tous les membres qui sont autorisés à modifier le nom et l'image du groupe.



La confidentialité ultime



La combinaison unique de Telegram avec la suppression des messages pour toutes les personnes sans laisser de traces et la possibilité de contrôler ce qui existe et ce qui se passera dans les discussions futures avec des minuteurs d'autosuppression vous donne une maîtrise totale de l'historique de vos messages. Associé à l'utilisation de votre compte sans carte SIM nous offrons une confidentialité absolue.

Sujets 2.0

Envoyé par Telegram Envoyé par Notre mise à jour précédente a donné aux administrateurs de grands groupes la possibilité d'organiser leurs discussions en sujets, en fusionnant les forums Internet classiques avec les dernières technologies de messagerie. Aujourd'hui, les sujets deviennent encore plus poussés, et sont désormais disponibles pour les groupes de 100 membres et plus.



Les groupes avec sujets s'ouvrent dans un élégant mode à deux colonnes afin que vous puissiez accéder à vos autres échanges aussi rapidement qu'auparavant. Pour sauter vers le dernier sujet directement à partir de votre liste des échanges, il vous suffit d'appuyer sur le dernier message dans l'aperçu.



Les groupes ont maintenant un sujet par défaut appelé Général, qui contient les messages d'information du groupe et l'historique des messages avant l'activation des sujets. Ce sujet est visible pour tous les membres du groupe afin qu'ils puissent accéder aux anciens messages, les administrateurs peuvent renommer le sujet ou le masquer de la liste principale.



Pour afficher rapidement tous les derniers messages en une seule fois, vous pouvez passer en mode “Afficher comme messages”. Chaque message dans cette section possède maintenant un bouton indiquant où il a été posté et vous pouvez appuyer dessus pour aller directement à ce sujet.



Pour vous aider à naviguer dans la liste des sujets, les badges des sujets que vous avez déjà ouverts utiliseront une couleur plus vive, tandis que ceux que vous n'avez jamais ouverts auront une couleur plus claire.



Pour les adeptes de structure et de rangement, les groupes peuvent désormais avoir jusqu'à 5 sujets épinglés et chaque sujet peut avoir un nombre illimité de messages épinglés.



Les administrateurs de groupes peuvent activer les sujets dans les Paramètres du groupe et peuvent gérer les personnes autorisées à créer et gérer les sujets dans les Permissions.

Anti-spam agressif

Envoyé par Telegram Envoyé par Le fait que Telegram soit l'une des 5 applications les plus téléchargées au monde en fait également l'une des 5 cibles les plus convoitées par les spammeurs. Les grands groupes de discussion Telegram font parfois appel à des bots anti-spam tiers pour aider les administrateurs à les garder propres. Ces bots peuvent être efficaces car ils ne sont pas limités par l'engagement de Telegram envers la confidentialité des utilisateurs et peuvent se permettre d'être plus proactifs que nos systèmes anti-spam intégrés.



Désormais, les administrateurs de groupes de plus de 200 membres peuvent choisir de libérer toute la puissance proactive des algorithmes de Telegram en activant le nouveau mode Agressif de notre anti-spam automatisé.

Autres nouveautés et améliorations

Des changements qui ne font pas nécessairement l'unanimité

Vous pouvez maintenant vous inscrire à un nouveau compte Telegram en utilisant des numéros alimentés par la blockchain de la plate-forme Fragment. Vous devrez payer pour acquérir le numéro anonyme, qui ne peut être utilisé que pour vous inscrire au service de messagerie. Cependant, si vous tenez vraiment à votre vie privée et que vous ne voulez pas que votre compte Telegram soit lié à votre vrai numéro de mobile, ce serait un petit prix à payer.Vous pouvez créer un code QR temporaire pour partager votre profil. Toute personne qui scanne le code peut vous ajouter à sa liste de contacts sur le service de messagerie sans connaître votre numéro de téléphone.La possibilité de supprimer automatiquement les conversations est une autre nouvelle fonctionnalité de Telegram v9.2. La plate-forme prend en charge les messages autodestructeurs depuis 2013, mais il n'y avait aucun moyen d'effacer toutes vos discussions existantes à intervalles réguliers. Avec la nouvelle option de suppression automatique, vous pouvez configurer une minuterie d'autodestruction et sélectionner les discussions à supprimer automatiquement après l'intervalle spécifié.Telegram v9.2 étend les sujets aux groupes de plus de 100 membres, par rapport à la limite précédente de 200 membres. Les sujets permettent aux administrateurs de réserver une partie du groupe pour un sujet commun qui intéresse les membres. Par exemple, un groupe scolaire dans Telegram peut avoir un sujet de jeu où toutes les conversations liées au jeu peuvent avoir lieu. Cela aidera à mieux organiser les discussions de groupe avec des centaines de membres. Par défaut, Telegram créera des groupes avec un sujet "Général" par défaut accessible à tous les membres du groupe. Les administrateurs peuvent renommer ou masquer le sujet s'ils le souhaitent, chaque groupe ayant jusqu'à cinq sujets épinglés.Telegram introduit un nouveau mode anti-spam agressif pour les groupes de plus de 200 membres afin de mieux lutter contre le spam. Cette fonctionnalité active automatiquement les filtres anti-spam automatisés pour contrôler les messages de spam.Les utilisateurs d'Android obtiennent plus de cadeaux dans Telegram 9.2. La page Utilisation du stockage a été repensée pour afficher l'espace occupé par chaque conversation sur votre appareil. Il existe également la possibilité d'effacer les fichiers multimédias des discussions individuelles du cache de votre téléphone pour libérer de l'espace de stockage. Si vous êtes un utilisateur premium de Telegram, vous avez désormais accès à 10 packs d'emoji personnalisés supplémentaires que vous pouvez utiliser pour mieux vous exprimer. Enfin, la mise à jour introduit de nouveaux emoji interactifs supplémentaires avec des effets plein écran.Les utilisateurs de Telegram iOS peuvent profiter de la recherche d'emoji, qui était déjà disponible sur Android, en utilisant des mots-clés dans plusieurs langues pour trouver l'emoji parfait, y compris ceux de vos lots d'emoji personnalisés.Pour ouvrir le panneau d'emoji, appuyez simplement sur Emoji dans votre champ de texte pendant que vous tapez un message.S'il manque un mot-clé emoji, vous pouvez le suggérer sur notre Plate-forme de traduction , n'oubliez pas de choisir votre langue dans la liste de gauche.Vous pouvez également taper des mots-clés comme 'content' ou 'sourire' au début d'un message pour obtenir des suggestions d'emoji basées sur ces mots, ou taper deux points : et un mot-clé n'importe où dans le message comme :fête ou :masque. Ce n'est pas nouveau, c'est juste sympa.La page Données et stockage a été remaniée sur Android d'une manière que nos utilisateurs iOS trouveront semblable. Elle indique désormais l'espace que chaque échanges utilise sur votre appareil.Les médias des échanges privés peuvent désormais être effacés de votre cache, filtrés par type de fichier, comme les photos, les vidéos, la musique et les fichiers.En plus, les développeurs Android ont ajouté la possibilité d'ouvrir des Lieux en direct depuis des applications cartographiques tierces et ont amélioré l'afichage lors du chargement d'éléments comme les messages dans les échanges, les photos de profil et les lieux en direct.Les artistes de Telegram ont créé 10 lots d'emoji personnalisés supplémentaires, offrant ainsi aux utilisateurs Premium encore plus de moyens de s'exprimer par message, avec des réactions et des statuts.Une autre mise à jour Telegram veut aussi dire de nouveaux emoji interactifs, envoyez un simple emoji 😇 🫡 🤝 🙈 🤗 ✍️ 😨 dans un de vos échanges privés et tapotez dessus pour afficher une animation avec des effets en plein écran synchronisés avec votre partenaire. Tous les utilisateurs peuvent utiliser ces emoji comme réactions.De nombreux autres sont disponibles sous forme d'emoji animés, comme des drapeaux 🇮🇳🇧🇷🇮🇩, des objets du quotidien comme 📨📱🛒 et certains plus abstraits 🔝🔞🦄.Un internaute déclare : « Je suis un peu confus quant à la raison pour laquelle une blockchain était nécessaire ici. Étant donné que Telegram est une plate-forme centralisée, ne pourraient-ils pas simplement créer leurs propres "noms d'utilisateur", ce qu'ils font déjà ».Un autre a réagi à l'annonce « Vous pouvez avoir un compte Telegram sans carte SIM et vous connecter en utilisant des numéros anonymes alimentés par la blockchain » en ces termes : « Quelle est cette absurdité ? Utilisez simplement des noms d'utilisateur. Ce n'est pas difficile. Il n'y a jamais eu de raison de se fier aux numéros de téléphone. Vous n'avez pas besoin d'une blockchain pour résoudre ce problème. Mon plus gros reproche avec toutes les principales applications de messagerie est qu'elles ont besoin de numéros de téléphone. Les numéros de téléphone ne sont pas des identifiants permanents et ne doivent pas être utilisés comme tels ».Ce à quoi un autre a répondu : « Ils veulent que vous achetiez un numéro de téléphone pour 9 Tron (équivalent d'environ 15 dollars), cela n'a rien à voir avec le mot fantaisiste Blockchain ».« Ils révéleront vos informations personnelles lorsqu'ils y seront légalement tenus, car ils y auront accès, mais ils signalent toujours que 0 octet de données a été fourni. Mdr », a réagi un autre.« L'idée est de décourager le spam, il est facile de créer du spam avec un tas d'e-mails mais pas avec un numéro de téléphone fixe. Il est toujours possible de générer de nouveaux numéros temporaires, mais pas aussi mauvais que les e-mails »Source : Telegram Avez-vous déjà utilisé Telegram ? Qu'en pensez-vous ?Quelles avantages sur la concurrence lui attribuez vous ? Des limites qui freineraient son adoption ?Que pensez-vous des nouveautés et améliorations proposez par la mise à jour ?Êtes-vous d'accord avec les mobinautes qui estiment que passer par la blockchain pour obtenir des numéros anonymisés est une absurdité ? Dans quelle mesure ?Seriez-vous prêt à payer pour acquérir le numéro anonyme ?