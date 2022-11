Effets de la désinformation en ligne sur les comportements de la population en matière de santé

Un changement de direction avec Elon Musk

Twitter met fin à sa politique visant à lutter contre la désinformation liée au COVID-19

Fin de la censure, selon certains

Sous la direction du milliardaire Elon Musk, la plate-forme de médias sociaux Twitter a abandonné ses efforts pour empêcher la propagation de fausses informations sur le COVID-19 sur sa plate-forme. Consternés, des experts disent que des informations de santé fausses et trompeuses peuvent nuire aux individus et mettre des vies en danger.Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les réponses de santé publique ont été gravement entravées par un fléau de désinformation, souvent dans les espaces numériques.Fin 2020, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel à l'action pour lutter contre ce qu'elle a appelé « l'infodémie » [ndlr. l’infodémie est la propagation rapide et large d'un mélange d'informations à la fois exactes et inexactes sur un sujet. À mesure que les faits, les rumeurs et les craintes se mélangent et se dispersent, il devient alors difficile d'obtenir des informations essentielles sur un problème], qui visait à « atténuer les dommages causés par la désinformation sur la santé » qui peut causer de la confusion, de la méfiance, des comportements à risque nocifs et peut prolonger et intensifier les épidémies. L'OMS a lancé une campagne de démystification pour tenter de lutter contre la désinformation, en produisant des avis précisant que les masques médicaux ne provoquent pas de privation d'oxygène et que boire de l'eau de Javel n'empêche pas d'attraper le COVID-19 mais nuira certainement à votre santé.Lors d'un point de presse plus tôt cette année, Katherine O'Brien, directrice du Département de l'immunisation, des vaccins et des produits biologiques de l'OMS, a noté que les informations fausses et trompeuses sur les réseaux sociaux ne sont pas anodines : « Ce n'est pas seulement une question de bavardage sur les réseaux sociaux », a déclaré O'Brien. « Cela a vraiment un impact sur ce que les gens font, ce qu'ils choisissent de faire, ce qu'ils choisissent de faire pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur famille. C'est donc quelque chose que nous prenons très au sérieux ».En septembre, une nouvelle analyse de l’OMS a montré qu’une interprétation incorrecte des informations relatives à la santé, plus fréquente en cas de flambée épidémique ou de catastrophe, influence souvent négativement la santé mentale des individus et augmente la réticence face aux vaccins, et peut retarder l’apport de soins de santé. Les auteurs ont conclu que les effets de l’infodémie et de la désinformation en ligne sur la santé peuvent être déjoués grâce à l’élaboration de politiques réglementaires, l'organisation et la promotion de campagnes de sensibilisation, de meilleurs supports d’informations relatives à la santé dans les médias de masse et l’amélioration de la littératie numérique et de la littératie en santé.« Twitter, Facebook, YouTube et Instagram sont essentiels à la propagation rapide et à grande échelle de l'information », explique-t-on dans l'analyse systématique. Les répercussions de la désinformation sur les médias sociaux englobent des effets négatifs tels « qu'une intensification de l’interprétation erronée des connaissances scientifiques, une polarisation de l’opinion, l’escalade de la peur et de la panique ou un accès moins fréquent aux services de santé ».La propagation accrue de fausses informations dans le cadre d’une situation d’urgence sanitaire est accélérée par un accès facile à un contenu en ligne, en particulier sur les smartphones. « Pendant les crises telles que les flambées de maladies infectieuses ou les catastrophes, la surproduction de renseignements provenant de multiples sources, le degré de qualité de l’information et la vitesse à laquelle de nouvelles informations sont diffusées provoquent un impact social et sanitaire. »Les auteurs constatent que les médias sociaux ont propagé des informations sanitaires de qualité médiocre pendant les pandémies, les crises humanitaires et les situations d’urgence sanitaire, à un rythme croissant. « Une telle propagation de données non fiables sur des thèmes de santé amplifie la réticence face à la vaccination et favorise les traitements expérimentaux », observent-ils.« La promotion et la diffusion d'informations fiables sur la santé sont indispensables pour que les pouvoirs publics, les autorités de la santé, les chercheurs et les cliniciens puissent contrebalancer les informations fausses ou trompeuses diffusées sur les médias sociaux », indique le document d'analyse. Celui-ci souligne que les canaux des médias sociaux peuvent également être utilisés pour contrer les informations fausses ou trompeuses, mais que d’autres études pourraient être nécessaires pour évaluer quel serait le meilleur format de cette communication et déterminer quels canaux sont les plus appropriés pour les différents groupes de population, emplacements géographiques et contextes culturels.Dans le cadre de cette analyse systématique, il a été observé que les individus éprouvaient de la détresse sur le plan mental, social, politique et/ou économique à cause d’informations trompeuses et fausses sur la santé, diffusées sur les médias sociaux pendant les pandémies, les situations d’urgence sanitaire et les crises humanitaires.Toutefois, les médias sociaux n’ont pas eu que des effets négatifs pendant la pandémie de COVID-19. Huit études ont constaté des résultats positifs, et certaines ont montré que plusieurs plates-formes de médias sociaux amélioraient sensiblement les connaissances et induisaient une plus grande prise de conscience, un meilleur respect des recommandations et des comportements plus positifs en matière de santé chez les utilisateurs que les modes traditionnels de diffusion de l’information.L’analyse globale reconnaît le rôle des médias sociaux pour la communication et la gestion de crise pendant les urgences sanitaires, mais relève la nécessité de contrer la désinformation sur ces plates-formes. Des efforts et des études supplémentaires sont nécessaires à l’échelle locale, nationale et internationale.« Les études futures devraient permettre d’analyser l’efficacité et la sécurité de mesures correctives et d’interventions par l’informatique contre la désinformation dans le domaine de la santé, et d’adapter des moyens de diffuser des informations sanitaires sur les plates-formes des médias sociaux sans déformation du message ».Au début de la pandémie, Twitter a mis en place un certain nombre de mesures, notamment des étiquettes et des messages d'avertissement sur les tweets contenant des informations contestées sur la crise sanitaire et un cadre permettant aux utilisateurs de supprimer les tweets qui avançaient de fausses allégations nuisibles liées aux vaccins. Une mesure qui va dans le sens des recommandations de l'OMS qui estime que, pour contrer la monter en puissance de la désinformation, « les contre-mesures sont notamment des campagnes de sensibilisation pour les patients et les professionnels des soins de santé, des plates-formes avec des informations fondées sur des bases factuelles, l’inclusion de preuves scientifiques dans le contenu relatif à la santé dans les médias de masse, et les efforts visant à accroître la connaissance des médias et la littératie en santé ».Facebook, propriété de Meta Platforms Inc (META.O), et les services YouTube d'Alphabet Inc ont utilisé des mesures similaires, qui sont actuellement en place.En juillet, Meta a demandé l'avis de son conseil de surveillance indépendant sur les changements apportés à son approche actuelle compte tenu de l'amélioration des sources d'informations authentiques et de la sensibilisation générale autour de COVID.Au début de cette année, Twitter a déclaré que depuis mars 2021, il avait cessé d'appliquer une « politique d'intégrité civique » liée aux mensonges sur l'élection présidentielle américaine de 2020.Le milliardaire Musk a repris Twitter le 27 octobre, contre 44 milliards de dollars, et a agi rapidement pour initier un certain nombre de changements au produit et au personnel. Musk a déclaré le 29 octobre qu'il mettrait en place un conseil de modération de contenu avec « des points de vue très divers », pour se rétracter plus tard en accusant des militants d'avoir fait pression sur les annonceurs pour qu'ils quittent la plate-forme malgré une supposée entente que les militants ont vite fait de nier.Quoi qu'il en soit, sous Musk, les priorités de l'entreprise ont clairement changé. Musk lui-même a une relation trouble avec la désinformation sur la santé liée au COVID. En mars 2020, il a tweeté que « la panique du coronavirus est stupide », puis que les enfants sont « essentiellement immunisés » contre le COVID-19. Cependant, il a ensuite tweeté soutenir les vaccins.Musk a provoqué une escarmouche avec Apple après avoir affirmé que le géant de la technologie avait « presque arrêté » la publicité sur Twitter et menacé de retirer l'application Twitter de son App Store. Musk a accusé Apple de détester la liberté d'expression et de « censure » après qu'un utilisateur de Twitter a allégué qu'Apple avait filtré les termes de recherche d'applications liés au COVID-19.La décentralisation du contenu et du discours crédibles sur Twitter est susceptible de susciter encore plus d'inquiétude de la part des responsables de la santé face à la désinformation sur les plates-formes de médias sociaux.« Quand quelqu'un atteint une position dans la vie où il a autant d'influence potentielle sur la façon dont l'information est partagée avec les communautés, il assume une énorme responsabilité », a déclaré Mike Ryan de l'OMS plus tôt cette année, faisant référence à la prise de contrôle de Twitter par Musk qui était encore à venir. « Nous souhaitons bonne chance à M. Musk dans ses efforts pour améliorer la qualité des informations que nous recevons tous ».Twitter a déclaré qu'il n'appliquerait plus sa politique de désinformation de longue date sur Covid, un autre signe de la façon dont Elon Musk prévoit de transformer la société de médias sociaux qu'il a achetée il y a un mois.En 2020, Twitter a élaboré un vaste ensemble de règles visant à interdire la « désinformation nuisible » sur le virus et ses vaccins.Entre janvier 2020 et septembre 2022, Twitter a suspendu plus de 11000 comptes pour avoir enfreint les règles de désinformation de Covid et supprimé près de 100 000 éléments de contenu qui enfreignaient ces règles, selon les statistiques publiées par Twitter. La politique a été acclamée par les professionnels de la santé : dans un avis aux plates-formes technologiques, le chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, a cité les règles de Twitter comme un exemple de ce que les entreprises devraient faire pour lutter contre la désinformation.Twitter n'a pas semblé annoncer officiellement le changement de règle. Au lieu de cela, certains utilisateurs de Twitter lundi soir ont repéré une note ajoutée à la page du site Web de Twitter qui décrit sa politique Covid.« À compter du 23 novembre 2022, Twitter n'applique plus la politique d'information trompeuse COVID-19 », lit-on dans la note.Musk a promis de restaurer de nombreux comptes Twitter précédemment suspendus dès cette semaine. Il est possible que parmi les comptes restaurés figurent certains des 11 000 suspendus en vertu des anciennes règles de désinformation Covid de Twitter.Si la fin de la politique suscite l'indignation des uns, elle est acclamée par les autres, à l'instar de la Dre Simone Gold qui déclare : « Twitter a cessé d'appliquer sa politique de désinformation COVID-19 depuis le 23 novembre. Cette politique a été utilisée pour faire taire les personnes du monde entier qui remettaient en question le récit médiatique entourant le virus et les options de traitement. Une victoire pour la liberté d'expression et la liberté médicale ! »Depuis qu'Elon Musk a pris la direction de l'entreprise, il a considérablement réduit les effectifs et Twitter a cessé de répondre aux demandes de la presse (il semble d'ailleurs que l'équipe de communication a été touchée par cette vague de licenciements et de départs volontaires), laissant les propres tweets de Musk, des messages sur le blog d'entreprise ou des messages comme celui-ci (voir ci-dessous) comme seuls endroits pour confirmer ce qu'il fait.Quoiqu'il en soit, bien qu'il ne soit pas clair pourquoi Twitter a abandonné l'application de la politique COVID-19, il y avait beaucoup de nuances dans la façon dont cela pourrait être interprété (ainsi qu'une gamme d'actions qui pourraient être appliquées par Twitter, y compris la mise d'étiquettes contextuelles ou d'avertissement sur tweets ; la réduction de la visibilité et le blocage de partage ; l'exigence de la suppression du tweet ; et, pour les récidivistes, la suspension des comptes).Sources : Twitter ( 1 2 ), Elon Musk ( 1 3 ), OMS ( 1 2 ), Simone Gold Que pensez-vous de cette décision de Twitter ?La politique qui était en vigueur constituait-elle, selon vous, une censure ? Dans quelle mesure ?La politique actuelle est-elle susceptible de laisser proliférer la désinformation ? Pourquoi ?