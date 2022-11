Des services considérablement réduits, voire inexistants

Les implications

Le personnel de Twitter au Royaume-Uni a reçu un e-mail juste avant 13 heures, heure de Londres, le 25 novembre, leur indiquant que leur date de paiement serait le 28 novembre. Parallèlement à l'e-mail, envoyé par l'équipe de paie EMEA, le personnel a reçu ses fiches de paie mensuelles habituelles. Cependant, le personnel au Royaume-Uni et en Allemagne ne semble pas avoir été payé à temps.« Il a été porté à notre attention que certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore reçu votre salaire de novembre 2022 sur votre compte bancaire », lit-on dans un e-mail envoyé au personnel actuel et ancien. « Les paiements sont passés par notre compte bancaire Twitter, et comme d'habitude, sans changement dans le processus ».L'e-mail indique que cela « pourrait être un retard dans le règlement interbancaire », mais ajoute que la société « enquête activement [sur le sujet] avec notre banque et vous tiendra au courant ».Quatre sources indépendantes au Royaume-Uni et en Allemagne ont déclaré qu'elles n'avaient pas reçu de paiement le matin où leurs salaires étaient dus. Les sources comprenaient des employés actuels et anciens, ces derniers devant toujours être payés selon les conditions de leur libération de l'entreprise.Habituellement, le personnel de Twitter est payé le 28 de chaque mois. Si la journée tombe un lundi, le personnel voit généralement son salaire comme un paiement en attente le vendredi, qui est finalement passé dans les comptes à minuit le samedi.Twitter a déjà été critiqué par d'anciens membres du personnel pour ne pas avoir payé leurs dépenses à temps. Les anciens employés de Twitter qui ont engagé des dépenses tandis qu'ils travaillaient pour l'entreprise doivent des milliers de dollars qui s'affichent sur leurs comptes bancaires personnels.Alors que le personnel au Royaume-Uni et en Allemagne n'a pas été payé, ceux aux Pays-Bas et en Irlande l'ont été, ce qui suggère que le problème est un problème de personnel et de fonctionnement, plutôt qu'un refus systématique de payer les travailleurs. « L'entreprise n'est tout simplement pas bien gérée », a déclaré un ancien membre du personnel britannique concerné.Une grande partie de l'organisation financière de Twitter, y compris son service de paie, a quitté l'entreprise en réponse à un ultimatum d'Elon Musk qui s'est visiblement retourné contre lui. Outre le service de la paie, l'équipe de Twitter chargée de la fiscalité américaine et l'équipe chargée de l'information financière ont également démissionné, ont déclaré deux personnes au fait de la question. Ces trois segments de l'entreprise font partie de l'organisation financière et comptable de Twitter. Bien que la comptabilité ait été « moins touchée » par les démissions, cette partie de l'organisation est également plus petite maintenant, a déclaré l'une des personnes.La perte des employés du service des salaires et d'autres services financiers s'inscrit dans le cadre d'une démission massive des employés de Twitter qui ont refusé de s'engager dans le projet de Twitter 2.0 proposé par Musk. Dans un courriel, le milliardaire a déclaré que la plateforme sera désormais un lieu de travail « extrêmement hardcore » et axé sur l'ingénierie. Il a donné une fenêtre d'un peu plus de 24 heures à l'ensemble de l'entreprise pour décider si elle souhaitait s'engager à travailler avec cette culture d'entreprise. Ceux qui voulaient poursuivre l'aventure devaient manifester leur approbation en cliquant sur un lien inclus dans l'e-mail. Ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien, qui ne comportait qu'une option "oui", étaient alors considérés comme démissionnaires et devaient recevoir trois mois de salaire à titre d'indemnité de départ, a expliqué Elon Musk.Un ancien employé de Twitter a partagé des captures d'écran de son compte bancaire montrant que son salaire non payé l'avait poussé à un découvert. L'ancien membre du personnel est également redevable des dépenses de l'entreprise encourues pendant qu'il y travaillait. « D'abord, on vous dit [sic][vous n'êtes plus dans l'équipe], mais nous allons essayer de sauver votre emploi », a déclaré l'ancien employé. « Ensuite, on vous dit que vous serez payé, donc vous ne pouvez pas commencer à travailler [ailleurs] ou être payé pour un [autre] travail, sinon vous êtes viré. C'est maintenant le jour de paie et les prélèvements automatiques commencent à être prélevés sur un compte pratiquement vide ».« J'ai honte d'avoir fait confiance aux paroles des cadres supérieurs qui ont maintenant tous reçu leur argent et en profitent avec joie, tandis que nous autres souffrons comme ça. C'est une façon très dure de pousser les gens à démissionner plutôt que d'attendre leurs indemnités de départ ».Hier, à midi, heure du Royaume-Uni, certains membres du personnel ont signalé qu'ils étaient payés avec une référence de paiement atypique de la façon dont Twitter paierait habituellement leurs salaires – bien qu'un ancien employé ait estimé qu'environ 80% des travailleurs n'avaient pas été payés vers 13 heures, heure du Royaume-Uni, sur la base de conversations tenues dans un groupe Slack contenant des employés anciens et actuels.Un ancien membre du personnel a partagé une capture d'écran montrant qu'un paiement avait été effectué, puis annulé, hier matin. Un autre ancien employé de Twitter a déclaré « qu'au moins 20 personnes » ont dû appeler leurs fournisseurs de prêts hypothécaires en raison d'un manque de fonds car leur salaire n'est pas arrivé à temps.À 18 heures, heure du Royaume-Uni, certains membres du personnel au Royaume-Uni n'avaient toujours pas été payés, selon ceux qui avaient accès au groupe. Certains ont reçu un e-mail suggérant que les banques réceptrices faisaient l'objet de contrôles anti-fraude.D'autres ont rapporté que les paiements provenaient de différentes banques que Twitter n'utiliserait généralement pas pour payer les salaires, contrairement aux affirmations antérieures de Twitter au personnel selon lesquelles les choses se passeraient « comme d'habitude, sans changement du processus ».Une situation qui était prévisible ?Quelle lecture en faites-vous ?