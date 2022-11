Troisième plus grand retrait sur Coinbase

Il ne s'agit pas seulement de Coinbase

Le graphique ci-dessous montre les retraits et les dépôts de BTC dans Coinbase sur une base quotidienne depuis le début de l'année. Selon les données, le solde sur les échanges décentralisés est passé sous la barre des 12 % pour la première fois depuis janvier 2018. Le 24 novembre, 50 000 BTC ont été retirés de Coinbase. Le montant équivaut à plus de 800 millions de dollars à l'époque, ce qui constitue le deuxième plus grand retrait de BTC de Coinbase en 2022. Le lendemain, le 25 novembre, un autre retrait de 50 000 BTC a eu lieu, ce qui équivaut à plus de 825 millions de dollars à cette date.Si l'on considère que Coinbase est principalement préféré par les grandes institutions américaines, on peut dire qu'elles profitent des prix abordables et accumulent des BTC, car les données sur la chaîne indiquent que le bas du cycle du marché baissier pourrait être proche. L'effondrement de FTX a peut-être détruit l'industrie et fait disparaître des milliards du marché, mais il ne semble pas avoir ébranlé les convictions des gens sur le bitcoin. Le fait que le BTC ait eu du mal à franchir la barre des 16 000 dollars pendant le week-end s'est avéré être une opportunité d'achat majeure pour certains.Le graphique ci-dessous représente les dépôts et les retraits de BTC de Coinbase depuis le lancement de la bourse en 2014. Avec le deuxième retrait de 50 000 BTC, les réserves de Coinbase ont perdu plus de 1,5 milliard de dollars de BTC en deux jours, ce qui constitue actuellement le troisième plus grand retrait de BTC de l'histoire de Coinbase.Le graphique montre que le retrait le plus important a été enregistré fin 2017, et le deuxième plus important a eu lieu à la mi-2022 après l'effondrement de Terra (Terra). Un bref regard sur l'histoire du bitcoin et des cryptomonnaies révèle pourquoi il est dangereux de laisser ses cryptomonnaies dans une plateforme d'échange. Depuis 2011, plus de 1,65 milliard de dollars d'actifs cryptographiques ont été volés, et les chiffres n’ont cessé d’évoluer.Garder les actifs numériques dans un portefeuille d'échange est assorti de risques supplémentaires, donc y stocker les cryptomonnaies pendant une longue période ne serait pas une bonne idée. Selon Hackernoon, cela représente une perte ahurissante de 12,6 milliards de dollars lorsque les valeurs sont ajustées en fonction de l'inflation.En dehors des piratages, les problèmes peuvent provenir de l'intérieur de la bourse. N'importe quelle bourse peut mal gérer, perdre ou même participer à un système de réserves. Vous avez peut-être entendu parler d'une récente controverse concernant QuadrigaCX, dont le propriétaire était décédé avec toutes les clés privées, perdant ainsi l'accès à 190 millions de dollars de fonds d'utilisateurs.Les plateformes de cryptomonnaies sont des cibles de choix pour les cybercriminels, car elles possèdent des milliards de dollars de cryptomonnaies. Assez fréquemment, il est beaucoup plus rentable de pirater une bourse de cryptomonnaies qu'un coffre-fort de banque. Les bourses sont incroyablement enclines à subir des cyberattaques très sophistiquées. L'automne dernier, des escrocs ont infiltré des plateformes sociales telles que des applications de rencontres, WhatsApp, Facebook et Twitter, tentant de convaincre les internautes de télécharger Coinbase Wallet. Une fois que les utilisateurs ciblés téléchargent le portefeuille, l'escroc envoie alors des liens vers des sites Web frauduleux, incitant les utilisateurs à acheter un « bon » qui semble être une transaction sécurisée protégée et facilitée par la plateforme de confiance de Coinbase, mais est « en fait un contrat intelligent malveillant ». Des utilisateurs horrifiés ont finalement découvert que le contrat intelligent donnait « aux escrocs un accès complet à l'intégralité des fonds dans les portefeuilles de la victime » sans avoir besoin d'autorisations pour retirer des fonds.Coinbase n'est pas le seul échange à connaître d'importants retraits de BTC. Le graphique ci-dessous démontre le solde de BTC sur tous les échanges depuis janvier 2018, et une chute importante peut être observée depuis janvier 2022. Contrairement à toutes les expériences connues avec la finance traditionnelle, il n'existe pas de réinitialisation de mot de passe ni de numéro vert à appeler pour obtenir de l'aide lorsque vous perdez inévitablement des fonds à cause d'un piratage.Pendant des mois, les utilisateurs auraient averti l'entreprise de cette apparente faille de sécurité. Au lieu d'agir pour protéger les utilisateurs, cependant, Coinbase « n'a pris aucune mesure pour corriger la faille de sécurité ou même avertir les clients de ce problème majeur, bien qu'ils aient averti les clients d'autres risques de sécurité », selon une demande d'arbitrage récemment déposée. Cela aurait permis à des « centaines » d'utilisateurs supplémentaires de devenir la cible d'une escroquerie de pool d'extraction de liquidités « facilement évitable ».« Ils n'ont même pas semblé essayer de prendre des mesures », a déclaré Eric Rosen, avocat de Roche Freedman LLP, le cabinet d'avocats représentant les utilisateurs, au Washington Post. « Bien sûr, les escrocs ont rapidement compris cela et ont littéralement demandé aux victimes de télécharger le portefeuille Coinbase ».Quelles que soient les mesures de sécurité employées par les bourses, il est toujours imprudent de leur accorder une confiance inconditionnelle. Comme le montre l'histoire des bourses, aucune plateforme n'est à l'abri du piratage, et les problèmes surviennent toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Si oui, laquelle ?Quel est, selon vous, l'intérêt des plateformes d'échanges ?