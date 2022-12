Envoyé par Elon Musk Envoyé par À l'avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous devrons être extrêmement inconditionnels. Cela signifie travailler de longues heures à haute intensité. Seule une performance exceptionnelle constituera une note de passage.



Twitter sera également beaucoup plus axé sur l'ingénierie. La conception et la gestion des produits seront toujours très importantes et relèveront de moi, mais ceux qui écrivent du bon code constitueront la majorité de notre équipe et auront une grande influence. En son cœur, Twitter est une entreprise de logiciels et de serveurs, donc je pense que cela a du sens.



Si vous pensez vouloir faire partie du nouveau Twitter, s'il vous plaît cliquez sur oui sur le lien ci-dessous.



Tous ceux qui ne l'ont pas fait d'ici 5 heures de l'après-midi, Temps de l'ESt demain (jeudi) recevront trois mois d'indemnités de départ.



Quelle que soit votre décision, nous vous remercions pour les efforts auxquels vous avez consenti pour faire de Twitter un succès.



Elon



Sinead McSweeney au siège de Twitter à Dublin

Un cadre supérieur refuse de s'engager dans le Twitter 2.0, mais décline l'alternative d'Elon Musk

La justice intervient

Les arguments de McSweeney

Musk indique que Twitter en a fini avec les licenciements

Après le renvoi de plusieurs milliers d'employés au début du mois, Elon Musk a invité ceux qui restent à changer leurs habitudes de travail et d'être prêt pour un travail intensif à l'avenir. Il leur a lancé un ultimatum par le biais d'un courriel, leur donnant quelques heures pour se décider s'ils voulaient rester pour « travailler de longues heures à une intensité folle » ou accepter une indemnité de départ de trois mois de salaire :Sinead McSweeney, vice-présidente mondiale de la politique publique de Twitter basée en Irlande, a obtenu une injonction temporaire de la Haute Cour de Dublin pour l'empêcher d'être licenciée, selon un rapport de The Irish Times. McSweeney affirme qu'elle a été exclue de ses comptes professionnels et du bureau de Dublin de Twitter après ne pas avoir répondu à l'e-mail envoyé par Elon Musk aux employés, qui demandait aux travailleurs de répondre "oui" pour s'engager dans la culture "extrêmement hardcore" de Twitter, ou autrement partir.Musk a envoyé l'e-mail peu de temps après son rachat de Twitter le 16 novembre et a donné aux employés un peu plus d'une journée pour confirmer s'ils souhaitaient rester dans l'entreprise.Le tribunal a appris que des lettres d'avocats au nom de Sinead McSweeney avaient été envoyées à l'entreprise. Les avocats de Twitter ont reconnu qu'elle n'avait aucune intention de démissionner, ont confirmé que son engagement dans son travail « n'avait jamais été remis en question » et ont déclaré que son accès aux systèmes informatiques serait rétabli.Bien que la communication ait été la bienvenue, a indiqué McSweeney, elle est préoccupée par son travail en raison des « messages mitigés » qu'elle a reçus de Musk et de ses principaux associés basés aux États-Unis depuis le rachat de l'entreprise.Malgré la communication de l'entreprise, elle reste exclue des systèmes informatiques et du bureau de Dublin de Twitter. Elle n'a pas non plus pu assister à une réunion prévue au bureau de Dublin, car elle n'a pas pu entrer dans le bâtiment, la laissant embarrassée, humiliée et bouleversée.Elle affirme qu'elle est « incapable de travailler » et craint que l'entreprise ne m'ait « licencié », contrairement aux conditions de son emploi.Elle prétend qu'en dépit de ses droits contractuels, on ne peut pas faire confiance au défendeur. Musk, affirme-t-elle, a dirigé l'entreprise « d'une manière peu orthodoxe » et a réembauché et licencié « sans logique apparente » d'une manière qui, selon elle, est illégale.Vendredi après-midi, devant la Haute Cour, le juge Brian O'Moore a accordé à McSweeney une injonction provisoire empêchant Twitter International Unlimited Company de résilier son contrat de travail.L'injonction, qui a été accordée alors que seule la plaignante était devant le tribunal, empêche également Twitter d'appliquer les termes d'un e-mail qui lui a été envoyé le 16 novembre par Musk à son contrat ou à ses conditions d'emploi. Elle a en outre obtenu une ordonnance interdisant à Twitter de communiquer à des tiers ou de publier des informations indiquant que son emploi au sein de l'entreprise a été modifié de quelque manière que ce soit depuis le 15 novembre dernier.Les ordonnances doivent rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre du tribunal.Sur la base des informations présentées au tribunal, le juge O'Moore s'est contenté de rendre l'injonction temporaire demandée.Le juge a noté que McSweeney, malgré la correspondance des avocats de Twitter, se retrouve maintenant dans un "no man's land" en ce qui concerne son emploi.Le juge a déclaré qu'il n'était pas en mesure à ce stade de rendre une ordonnance enjoignant à Twitter de la réintégrer dans son rôle afin qu'elle puisse avoir accès aux agents et aux systèmes informatiques de Twitter.Représentée par Frank Beatty SC, mandatée par l'avocat Adrian Twomey, McSweeney a déclaré que bien qu'elle n'ait eu aucune difficulté à travailler avec plus d'acharnement pendant une période mouvementée pour Twitter, elle a déclaré que le travail était devenu difficile depuis le rachat.Dans une déclaration sous serment au tribunal, McSweeney a affirmé qu'elle travaillait souvent plus de 40 heures par semaine, comme l'exige son contrat. Depuis la prise de contrôle de Twitter, a-t-elle déclaré, sa charge de travail est passée à plus de 75 heures par semaine, car de nombreux employés de Twitter ont été sommairement licenciés.McSweeney a déclaré qu'elle était veuve et mère d'un fils adolescent.Elle a affirmé dans sa déclaration qu'elle avait eu des discussions avec Musk et certains de ses principaux associés sur l'avenir de l'entreprise et, en particulier sur la réduction des coûts, la réduction des effectifs dans sa section ainsi qu'ailleurs dans l'entreprise.Alors que des coupes étaient recherchées dans son domaine de responsabilité, elle a eu une conversation téléphonique avec Musk le 13 novembre où, affirme-t-elle, il a déclaré que tout excellent personnel qui avait été licencié devait être réintégré. Elle a ajouté qu'il avait ajouté que les critères de réintégration étaient « que la personne était excellente, remplissait un rôle essentiel » et n'était « pas négative ».Elle a dit « il a noté que les gens pouvaient être talentueux, mais pourraient avoir un impact négatif sur l'équipe et il a déclaré qu'il ne voulait pas de connards ».Elle a assuré dans sa déclaration qu'elle était « temporairement rassurée » par les propos de Musk, mais deux jours plus tard, elle a été informée par un e-mail au nom d'un associé de Musk qu'une décision avait été prise pour réduire la taille de l'équipe de politique publique de Twitter de 20 pour cent.Elle affirme qu'à la suite de l'e-mail, elle et d'autres employés se sont vu proposer des « forfaits de sortie » en fonction de leur emplacement.En raison du manque de clarté sur plusieurs questions concernant son contrat de travail, qui la préoccupaient ainsi que d'autres travailleurs, McSweeney a déclaré qu'elle n'avait pas cliqué sur oui. Elle a déclaré que le forfait de sortie ne répondait pas à ses droits contractuels et que pour ceux qui souhaitaient rester avec Twitter, les conditions générales relatives à ce que Musk attendait d'eux n'étaient pas énoncées dans le document.Elle a déclaré que Musk avait déclaré qu'il s'attendait à ce que le personnel travaille depuis le bureau afin que les employés puissent « faire leur travail au plus haut niveau » et pendant les heures normales de travail. Elle n'avait aucun problème à travailler dur pendant des heures, mais n'était pas prête à s'engager dans une attente indéterminée, sans informations sur les changements apportés aux attentes par rapport à ses prestations.Elle a déclaré avoir découvert le 18 novembre qu'elle avait été exclue du système informatique de Twitter et avait reçu un e-mail sur son compte personnel reconnaissant sa « démission volontaire » et notant qu'elle avait été acceptée. Elle affirme qu'elle est traitée comme si elle avait quitté l'entreprise et reste en lock-out.Cela, prétend-elle, ne lui a laissé d'autre choix que de demander une injonction.L'affaire reviendra devant le tribunal cette semaine.McSweeney n'est pas le seul cadre supérieur de Twitter à faire face à l'incertitude quant à son emploi. Après que Robin Wheeler, l'ancien responsable des ventes publicitaires de Twitter, ait démissionné plus tôt ce mois-ci, Musk l'a convaincue de rester, mais a fini par la virer quand même.Au cours d'une réunion générale avec les employés de Twitter la semaine dernière, Musk a déclaré que l'entreprise en avait fini avec les licenciements et qu'elle recrutait activement pour des postes dans les domaines de l'ingénierie et des ventes. Ses commentaires ont été faits le jour même où une vague non spécifiée de coupes a touché le département des ventes de Twitter, qui a perdu presque tous ses cadres supérieurs depuis que Musk en a pris la direction.Musk n'a pas précisé le type de postes d'ingénieurs ou de commerciaux pour lesquels Twitter recrute, et la société n'a actuellement aucun poste à pourvoir sur son site Web. « En termes d'embauches critiques, je dirais que les personnes qui sont excellentes pour écrire des logiciels sont la plus haute priorité », a-t-il déclaré lors de la réunion. Il a été rapporté la semaine dernière que les recruteurs de Twitter contactaient déjà les ingénieurs pour leur demander de rejoindre « Twitter 2.0 - an Elon company ».Musk a poursuivi en disant que, « pour être la place publique numérique, nous devons représenter des personnes ayant un large éventail de points de vue, même si nous ne sommes pas d'accord avec ces points de vue ». Il n'a pas abordé le licenciement de dizaines d'employés pour avoir publié des tweets et des messages Slack le critiquant au cours des deux dernières semaines.Il a reconnu que la réorganisation en cours de l'entreprise « comportera beaucoup d'erreurs » mais « se stabilisera avec le temps ». En réponse à une question d'un employé, il a déclaré que « des parties importantes de la pile technologique doivent être reconstruites à partir de zéro » et, à un autre moment de la réunion, il a suggéré que ce serait une bonne idée de « décentraliser quelque peu les choses » en créant des équipes d'ingénieurs au Japon, en Inde, en Indonésie et au Brésil.L'utilisation historiquement forte de Twitter au Japon a été spécifiquement mentionnée par Musk comme ce à quoi l'entreprise devrait aspirer « idéalement dans tous les pays sans exception ». « On pourrait croire que Twitter est centré sur les États-Unis, mais en réalité, il est centré sur le Japon. Il y a à peu près le même nombre d'utilisateurs actifs quotidiens au Japon qu'aux États-Unis, malgré le fait que le Japon a un tiers de la population des États-Unis a-t-il déclaré ».Source : ITQue pensez-vous des raisons derrière le refus de cliquer sur le « oui », invitant les employés à s'engager pour le Twitter 2.0, avancées par Sinead McSweeney qui veut néanmoins continuer l'aventure Twitter ?Êtes-vous d'accord avec sa démarche faisant intervenir le tribunal ? Pourquoi ?Comment interprétez-vous le fait que les avocats d'Elon Musk ont reconnu qu'elle n'avait aucune intention de démissionner, ont confirmé que son engagement dans son travail « n'avait jamais été remis en question » et ont déclaré que son accès aux systèmes informatiques serait rétabli, mais pourtant rien n'a été fait ?Une situation comme celle-ci pourrait-elle servir de déclencheur visant des actions similaires d'autres employés de Twitter n'ayant pas cliqué sur le "oui", mais voulant rester dans l'entreprise ?D'ailleurs, que pensez-vous de cet ultimatum d'Elon Musk ?