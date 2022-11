Le Web3 un successeur au web 2.0 voué à l'échec ?

Activité de transaction globale Web3/blockchain

Données réparties par trimestre, en milliards de dollars

Battage médiatique autour du Web3

Pourquoi le Web3 serait voué à l'échec ?

Le Web a tout révolutionné. De la communication quotidienne à la recherche scientifique, il est utilisé pour tout ce que l'on peut imaginer. Il est devenu une technologie incontournable pour un si grand nombre d'industries que la garantie de sa sécurité est devenue une exigence essentielle pour son utilisation et sa croissance continues. À l'origine, il s'agissait d'une entité décentralisée - le Web 1.0, une collection de pages Web statiques, hébergées sur des serveurs fournis par les fournisseurs d'accès Internet.Finalement, à mesure que son adoption augmentait, les hackers et les innovateurs ont commencé à faire preuve de créativité en créant des produits et en offrant des services nécessaires à la vie quotidienne d’auhourd’hui. Les moteurs de recherche, les communautés en ligne, les services de streaming ont été les premiers parmi tant d'autres. Et comme ces services nécessitaient davantage d'interactions, de plus en plus de piles technologiques ont commencé à être développées. C'est ainsi qu'est né le Web 2.0, quelquefois appelé Web participatif, il est caractérisé par plus de simplicité et d'interactivité.Le terme Web3 arrive en 2014 par Gavin Wood, un informaticien anglais. À l'époque, il venait de participer au développement de l'Ethereum, la blockchain qui sous-tend l'ether, la deuxième cryptomonnaie la plus populaire après le bitcoin en matière de notoriété et de taille de marché. Wood pense que la conception actuelle du We2 n'est pas une bonne solution, pour plusieurs raisons. « L'une d'elles est qu'il est très difficile de réglementer les nouvelles industries. Le gouvernement est lent, il lui faut un certain temps pour rattraper son retard. Une autre est que les régulateurs sont imparfaits », a-t-il déclaré.Pour ses fondateurs, les plateformes et les applications construites sur le Web3 ne seront pas détenues par un gardien central, mais par les utilisateurs, qui gagneront leur part de propriété en contribuant au développement et à la maintenance de ces services. « Le Web3 est une façon de gérer le traumatisme de la perte d'un grand avenir possible pour l'Internet », déclare Niels Ten Oever de l'université d'Amsterdam. Beaucoup sont convaincus des potentiels de ce Web3.Selon certains partisans et ses fondateurs, le Web3 est une technologie Internet, radicalement actualisé, qui va débloquer une nouvelle ère de coopération et de créativité humaines. Il s'agira de prendre le Web2 actuel et d'y ajouter des blockchains. L'énorme société de capital-risque Andreessen Horowitz a publié un diaporama vantant les mérites de Web3 et affirmant que « l'Internet tel que nous le connaissons est défectueux ». Un graphique montre un drapeau planté dans le web, orné des logos de Facebook, Google et Apple, avec une légende indiquant qu'il était censé dénoncer « l'oligopole des grandes entreprises technologiques ».L'oligopole d'Andreessen Horowitz ou ses investissements dans les mêmes entreprises Big Tech qu'ils ont maintenant décriées, y compris Facebook, Instagram, et d'autres, n'ont pas été mentionnés de manière ostensible. Les diapositives soulignaient que ce sont maintenant des plateformes comme la place de marché NFT OpenSea qui aideraient à réparer ce web terriblement cassé, injuste et monopolisé, en omettant ostensiblement de mentionner qu'Andreessen Horowitz avait mené plusieurs tours de financement pour OpenSea et qu'OpenSea, à l'époque, détenait une part surdimensionnée du marché NFT. Mais ils n'avaient rien à craindre si OpenSea perdait son monopole, car Andreessen Horowitz a également investi dans d'autres plateformes NFT.Ces entreprises sont aujourd'hui parmi les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Elles sont centralisées et disposent d'une grande quantité de richesses et de pouvoir. Elles ont intégré presque tous les aspects de la vie des consommateurs et ont accumulé une quantité inimaginable de données qui ont suscité de sérieuses inquiétudes quant au respect de la vie privée.« Chaque secteur a ses préoccupations et ses problèmes - le secteur financier a des problèmes de délit d'initié, le secteur gouvernemental a des problèmes de corruption, le secteur de l'énergie a des problèmes de durabilité, etc. Mais le plus important, en fin de compte, c'est que même si tous ces secteurs sont moins transparents et extrêmement centralisés, ils évoluent et créent une valeur réelle à long terme et une valeur stable à court terme - une valeur économique - depuis très longtemps », écrit Ayush Sing.« Une valeur qui n'est pas seulement basée sur un certain battage médiatique parmi les investisseurs mais qui a une signification réelle dans le monde. Il existe de nombreux cas où les choses ne sont pas faites de la bonne manière, mais les régulateurs et les législateurs déploient également des efforts considérables pour résoudre ces problèmes », ajoute-t-il.Parlant de battage médiatique, pour Ewan Kirk, entrepreneur en technologie et fondateur de Cantab Capital Partners, il ne faut surtout pas croire au battage médiatique autour du Web3 « il ne va pas changer le monde. Le Web3 n'est qu'une nouvelle version de la technologie blockchain dont nous discutons depuis dix ans. »Le Web3 peut être présenté comme un terme nébuleux dans le monde de la technologie utilisé pour décrire une future version hypothétique de l'Internet, plus décentralisée qu'aujourd'hui et non dominée par une poignée d'acteurs puissants comme Amazon, Microsoft et Google. Elle implique quelques technologies, dont la blockchain, les cryptomonnaies et les jetons non fongibles.Au milieu de tous ces aspects, une autre industrie a émergé - l'industrie de la blockchain. Une industrie qui a satisfait l'avidité du commun des mortels. Une industrie qui traite la centralisation comme un problème qui doit être éliminé dans toutes les autres industries, mais qui s'est avérée être la solution idéale pour déplacer et stocker les fonds impliqués dans la mondialisation et les crimes transnationaux.« J'ai cherché des projets qui avaient réellement besoin d'une blockchain et qui changeaient de manière crédible le paradigme dans le sens des idéaux déclarés de web3. Le plus souvent, j'ai trouvé des projets qui ramaient dans la direction complètement opposée », écrit Molly White. Pour elle, le web que nous connaissons aujourd'hui est bien loin de l’idéalisme de ses débuts . Parce que l'idéalisme des débuts du web était convaincant. Il s'agissait d'une nouvelle technologie qui permettrait à chacun, quels que soient ses moyens, d'accéder aux connaissances du monde entier du bout des doigts. Elle offrirait un accès égal à des choses comme la gouvernance et la participation à leurs communautés. Les frontières n'auraient plus d'importance. La vérité rendrait les gens libres.Le bitcoin est devenu cet instrument. Un système de paiement électronique de pair à pair doté d'un grand livre immuable et transparent, censé révolutionner le secteur financier. Les partisans étaient enthousiastes. Ils pensaient que la technologie allait résoudre les problèmes que même la religion ne pouvait résoudre à long terme. Mais il y a encore de l'espoir. Bien que les cryptomonnaies n'aient apporté rien d'autre que des problèmes plus sévères et divers à traiter, les gouvernements, les groupes de réflexion, les entreprises, les investisseurs, du monde entier, essaient tous très fort de faire fonctionner les choses.Des sociétés de renseignement comme Arkham Intelligence auraient mis au point des outils permettant de visualiser et de relier les activités de la blockchain à des personnes et des organisations réelles et travailleraient sans relâche à démystifier les échecs et les activités des organisations de la blockchain. Des applications comme Delenium seraient en cours de développement pour « protéger les utilisateurs finaux des escroqueries Web3. »Dans le but de savoir dans quelle mesure toutes les entreprises Web3 étaient sécurisées, ScanFactory a réalisé une enquête automatisée sur les vulnérabilités de toutes les entreprises Web3 populaires, mais par rapport à leur infrastructure Web2. À la fin de cette enquête, ils sont arrivés à la conclusion qu'une entreprise Web3 moyenne ne se soucie guère des vulnérabilités de ses piles Web2 et qu'il lui faut en moyenne 3 mois pour les détecter et y remédier.« La véritable raison pour laquelle je pense que le web3 va s'écrouler est le fait que tout cela est faussement présenté comme étant meilleur que ses prédécesseurs, mais en réalité ce n'est pas le cas. En fait, toute l'arène Blockchain est remplie de personnes délirantes ou dégénérées qui sont inexpérimentées et, en aucun cas, meilleures que leurs prédécesseurs », écrit Ayush Sing.Source : Ayush Singh's blog L'analyse de Ayush Sing est - elle pertinente ?Pourquoi certaines personnes voient-elles un problème au Web3 et pas d'autres ?