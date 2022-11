Semafor, un site Web d'information lancé le mois dernier après avoir reçu une importante injection de fonds de Bankman-Fried , désormais en disgrâce, a rapporté mardi que le roi déchu de la cryptomonnaie possédait une part non négligeable de Twitter. Le site a cité un bilan de FTX préparé après que Musk a terminé le rachat de la plateforme de médias sociaux le 28 octobre, puis diffusé aux investisseurs. Le rédacteur en chef de Semafor, Ben Smith, a défendu le reportage de son journal et a produit le prétendu échange privé entre Musk et Bankman-Fried, où Musk semble encourager le fondateur de FTX à transférer ses actions.Mais Musk a repoussé le rapport publié selon lequel Bankman-Fried possède des actions Twitter. Dans une série de tweets mercredi après-midi, Musk a qualifié le rapport d'infox. Le rapport prétendait que Bankman-Fried a transformé ses avoirs de 100 millions de dollars de Twitter, quand il était public, en actions privées. « Tous les détenteurs publics de Twitter étaient autorisés à transformer leurs actions en actions privées, mais il ne l'a pas fait. Votre reportage a faussement fait croire qu'il l'a fait, alors qu'en fait il en possède 0 % », a tweeté le nouveau patron de Twitter. Toutefois, Smith a insisté sur les faits listés dans le rapport.En réponse au démenti de Musk, Smith a posté une capture d'écran d'une conversation textuelle supposément entre Musk et Bankman-Fried : « voici le message texte de @elonmusk demandant à SBF qu'il est bienvenu pour faire passer ses actions publiques dans le Twitter de Musk, comme Liz l'a rapporté ». Liz est une référence à la journaliste Liz Hoffman de Semafor qui a écrit l'article initial. Le rapport a rappelé que le SMS de Musk en mai faisait suite à un message de Bankman-Fried dans lequel il exprimait son soutien aux plans de Musk pour Twitter et disait qu'il ne serait pas en mesure d'investir de nouveaux fonds dans Twitter.Musk a discrédité le rapport en rappelant les liens entre Semafor et Bankman-Fried. L'ancien PDG de FTX serait un investisseur initial dans les 25 millions de dollars levés par les fondateurs de Semafor, Justin Smith, ancien PDG de Bloomberg Media, et Ben Smith, ancien chroniqueur média du New York Times et rédacteur en chef de Buzzfeed. Après l'implosion de FTX et son dépôt de bilan ce mois-ci, des voix se sont élevées pour demander à Semafor de rendre l'argent. Le site n'a pas abordé la question, déclarant qu'il "suit de près l'évolution de la situation". Musk a déclaré qu'il y a un conflit d'intérêts massif dans le reportage.Musk a également noté que Bankman-Fried a investi dans Vox et The Intercept. « Si SBF était aussi bon dans la gestion d'une bourse de cryptomonnaies que dans la corruption des médias, FTX serait encore solvable », a plaisanté Musk. La journaliste technique Kara Swisher a rejoint la mêlée et s'est rangée du côté de Semafor ; « bien sûr, Elon a pris les dollars et a ensuite laissé tomber SBF, parce que c'est un jeu que vous n'êtes pas censés voir », a-t-elle lancé. Musk a répondu : « il fut un temps où vous vous souciiez de la vérité. C'est fini depuis longtemps ». Notons que Semafor n'est pas le seul à avoir établi un supposé lien entre FTX et Twitter.Le Financial Times a également rapporté qu'un bilan de FTX daté du 10 novembre répertoriait les actions Twitter comme un actif "illiquide". Bien sûr, Musk a rejeté ces allégations également. Par la suite, Semafor a mis à jour son article pour inclure le commentaire de Musk, qui a confirmé qu'il avait envoyé un message à Bankman-Fried au sujet de l'investissement, mais a déclaré que l'investissement n'avait jamais eu lieu. Le site a également précisé que sa suggestion que Bankman-Fried avait investi dans Twitter était basée sur la liste d'actifs diffusée par FTX, et a supprimé une ligne décrivant les deux hommes comme des "partenaires financiers".Un dépôt réglementaire datant de mai 2022 énumère 18 investisseurs qui se sont engagés à investir dans le Twitter privé de Musk, dont Binance , le rival de FTX, et des investisseurs comme les fonds d'investissement Sequoia et Fidelity. FTX et Sam Bankman-Fried ne figuraient pas sur la liste des investisseurs. Il faut également noter que plusieurs textos entre Musk et Bankman-Fried concernant le rachat de Twitter ont été révélés en septembre. Ces messages ont été révélés lors de la procédure de divulgation préalable au procès intenté par Twitter contre Musk, qui avait tenté à plusieurs reprises de rompre l'accord de rachat de la plateforme.D'autres sources ont rapporté que Will MacAskill, un conseiller de Bankman-Fried, avait contacté Musk en mars dernier pour lui dire que l'ancien PDG de FTX avait envisagé d'acheter Twitter lui-même et qu'il serait prêt à contribuer à hauteur de 8 à 15 milliards de dollars à l'achat de Musk. Les deux hommes auraient communiqué par téléphone, et Bankman-Fried aurait ensuite décidé de ne pas investir dans l'acquisition. Depuis lors, Musk a critiqué Bankman-Fried à plusieurs reprises. Au début du mois, Musk a déclaré sur Twitter Spaces que son "compteur de conneries était au rouge" lorsqu'il a rencontré Bankman-Fried pour la première fois.Quel est votre avis sur le sujet ?