L'administration Biden examine actuellement un accord qui pourrait permettre à l'application de partage de vidéos de continuer à fonctionner aux États-Unis. Toutefois, certains sénateurs ne sont pas convaincus par les termes de cet accord. Dimanche, le sénateur américain Mark Warner, de Virginie, a mis en garde les parents contre les dangers de TikTok. Il a demandé à administration Biden de reconsidérer la possibilité d'autoriser l'application de partage de vidéos sur les téléphones des enfants, en raison de ses liens avec la Chine. Les inquiétudes de Warner au sujet de TikTok concernent plusieurs aspects qu'il a évoqués dimanche.« TikTok est une énorme menace. C'est une menace à deux niveaux. Dans un premier temps, il s'agit d'un outil de collecte massive d'informations, souvent sur nos enfants. Ils peuvent visualiser jusqu'à vos frappes au clavier. Donc, si vous êtes un parent et que vous avez un enfant sur TikTok, je serais très, très inquiet. Toutes les données que votre enfant saisit et reçoit sont stockées quelque part à Pékin », a déclaré Warner. Le sénateur a ajouté que l'application menace la vie privée des Américains et la sécurité nationale des États-Unis, alléguant qu'il est difficile de "dissocier TikTok du fait que les véritables ingénieurs [écrivent] le code à Pékin.TikTok appartient à la société ByteDance, basée en Chine, ce qui a suscité l'inquiétude des législateurs et d'autres personnes concernant le stockage et l'utilisation des données des utilisateurs, ainsi que ses liens avec Pékin. Précédemment, Trump et d'autres législateurs républicains ont fait part de leurs préoccupations en matière de protection de la vie privée au sujet de l'application, qui est utilisée par des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. « Je pense que Donald Trump avait raison », a déclaré Warner. Dans un second temps, Warner a allégué que le PCC se sert de TikTok comme un réseau de diffusion de sa propagande.Selon Warner, si le PCC souhaite promouvoir la propagande du parti et convaincre la jeune génération que Taïwan fait partie de la Chine, il le peut. « La loi sur la Chine stipule que, si les autorités chinoises le souhaitent, ils peuvent faire passer le message suivant : "nous allons réduire le contenu qui critique le gouvernement chinois, mais augmenter le contenu que vos enfants peuvent voir et qui dit que Taïwan fait vraiment partie de la Chine". C'est un modèle de distribution qui ferait pâlir RT, Sputnik ou certains modèles de propagande russe », a déclaré Warner. Ce dernier est soutenu par le sénateur républicain de l'Arkansas Tom Cotton.« Ce n'est pas seulement le contenu que vous téléchargez sur TikTok, mais toutes les données de votre téléphone, les autres applications, toutes vos données personnelles, même les images faciales, même l'endroit où vos yeux regardent sur votre téléphone. TikTok est l'un des programmes de surveillance les plus massifs jamais mis en place, en particulier sur les jeunes Américains », a déclaré Cotton. Notons que Warner s'est joint au sénateur républicain Marco Rubio, de Floride, plus tôt cette année pour exhorter la Federal Trade Commission (FTC) à enquêter sur la "tromperie apparente" de TikTok sur ses pratiques en matière de données.L'administration Trump a tenté d'interdire la plateforme de médias sociaux en 2020, mais l'administration Biden a remplacé les décrets de Trump l'année dernière dans une démarche saluée par la Chine. Washington cherche à conclure un accord de sécurité avec TikTok pour éviter que l'activité américaine de l'application soit interdite. Les critiques craignent toujours que des données puissent fuir vers la Chine. Rubio et le représentant Mike Gallagher du Wisconsin ont déclaré ce mois-ci qu'ils allaient présenter un projet de loi visant à interdire l'utilisation de TikTok aux États-Unis et ont critiqué l'administration Biden pour son manque d'action.L'arrangement entre TikTok et Washington consisterait à faire transiter le trafic des utilisateurs américains par des serveurs gérés par Oracle et le géant américain des bases de données contrôlerait les algorithmes de l'application. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a récemment déclaré que la société travaillait sur un projet, appelé "Project Texas", qui isolera les données sensibles des utilisateurs américains afin que seul le personnel aux États-Unis y ait accès. Chew a déclaré que cet effort était "extrêmement difficile et coûteux à mettre en place", mais qu'il répondait aux préoccupations des responsables américains.TikTok a déclaré que certains employés en dehors des États-Unis peuvent accéder aux informations des utilisateurs américains, mais nie qu'elles soient partagées avec le gouvernement chinois. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a récemment réitéré ses préoccupations en matière de sécurité nationale, en déclarant à un panel de la Chambre des représentants que l'accès potentiel du gouvernement chinois aux données ou aux logiciels des utilisateurs est une raison d'être "extrêmement préoccupé". Brendan Carr, commissaire de la Federal Communications (FCC), a également demandé à Google et Apple de cesser de distribuer l'application.En juin, il a publié sur Twitter un message exhortant les géants de la technologie à retirer "TikTok de leurs magasins d'applications respectifs en raison de ses pratiques en matière de données clandestines". Carr a adressé une lettre à Sundar Pichai, PDG de Google, et à Tim Cook, PDG d'Apple, expliquant pourquoi l'application doit être supprimée et citant un rapport qui "jette un nouvel éclairage sur les graves menaces que TikTok fait peser sur la sécurité nationale". Le rapport met en lumière des documents internes de TikTok qui révèlent que des employés basés en Chine ont accédé à plusieurs reprises aux données d'utilisateurs américains.Que pensez-vous des propos du sénateur Warner ?Pensez-vous que TikTok est un outil de surveillance du gouvernement chinois ?Que pensez-vous des plateformes américaines de médias sociaux ?Pensez-vous que la France ou l'Union européenne doit interdire TikTok ?