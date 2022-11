Après avoir pris le contrôle de Twitter, Musk a décidé de permettre à tout le monde d'obtenir la vérification de son compte par le biais d'un abonnement. Ainsi, si vous n'avez pas sauté sur l'occasion de donner à Musk 8 dollars pour la cloche bleue pendant que vous le pouviez, vous risquez de devoir attendre un peu plus longtemps. En effet, de multiples personnes ont abusé de cette fonctionnalité et ont trollé carrément le média social avec des posts farfelus. Ce geste a conduit plusieurs annonceurs à arrêter temporairement - ou définitivement - leurs campagnes publicitaires sur la plateforme, mettant en avant de sérieux problèmes de sécurité.Le déploiement initial de Twitter Blue Verified a été un véritable chaos. La fonctionnalité a rapidement été utilisée comme une arme pour aider les mauvais acteurs à se faire passer pour des célébrités, des entreprises et des représentants du gouvernement. Un compte s'est fait passer pour la société pharmaceutique Eli Lilly et a publié le message suivant : « nous sommes heureux d'annoncer que l'insuline est désormais gratuite ». Le tweet a été vu des millions de fois avant d'être retiré. Et l'action de la société a chuté de 4,37 %. En raison de ces événements, Twitter a été obligé de mettre en pause son nouveau service d'abonnement.Initialement prévu pour être relancé le 29 novembre, Musk a changé d'avis sur le sujet. Il a tweeté lundi soir que le produit serait mis en attente jusqu'à ce que "lui et son équipe soient sûrs de mettre fin à l'usurpation d'identité". Lors d'une réunion avec les employés lundi, Musk a déclaré que le moment du lancement n'était pas clair : « nous pourrions le lancer la semaine prochaine. Ou peut-être pas. Mais nous ne le lancerons pas tant que nous n'aurons pas une grande confiance dans la protection contre ces importantes usurpations d'identité. Nous utiliserons probablement une couleur de vérification différente pour les organisations et les individus ».L'on ignore comment Musk entend empêcher les comptes d'usurper l'identité d'autres personnes avec la coche bleue, puisque Twitter Blue ne vérifie pas que l'identité d'une personne est bien celle qu'elle prétend être. Depuis que Musk a pris les rênes de l'entreprise, la plateforme a ajouté et supprimé sans explication des coches grises distinctes sur des comptes très connus, sans doute dans le cadre de ses efforts pour se distinguer de la coche bleue qui est devenue une chose que tout le monde peut acheter. Selon un enregistrement audio de la réunion, Musk a déclaré que l'équipe réfléchit toujours à comment empêcher la confusion sur la plateforme.Musk a expliqué : « toute plateforme de médias sociaux donnée, à mon avis peu importe ce qu'elle est, va être vulnérable aux bots et aux trolls, à moins qu'il n'y ait une barrière de paiement pour augmenter le coût des bots et des trolls de manière significative », a-t-il déclaré. Outre le travail sur Blue Verified, des sources ont rapporté que Musk a également parlé de la mise en place de fonctionnalités telles que les messages directs (DM) chiffrés et les appels vidéo dans une présentation interne intitulée "Twitter 2.0". Selon ces sources, ce n'est pas la première fois que Musk parle d'introduire des messages directs chiffrés de bout en bout.Musk a laissé entendre que Twitter travaillait sur cette fonctionnalité dans une réponse au tweet de Jane Manchun Wong, spécialiste de la recherche sur les applications, qui mettait en évidence le code correspondant. Au début du mois, le patron de Twitter a déclaré que "l'objectif de Twitter DM est de remplacer Signal". Enfin, alors que certains utilisateurs de Twitter essaient des plateformes alternatives comme Mastodon et Hive, Musk affirme que Twitter a ajouté plus de 1,6 million d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables au cours de la semaine dernière, atteignant un record historique de 259,4 millions. Il a publié des graphiques sur Twitter.Musk a fait de Twitter Blue une priorité absolue au sein de l'entreprise dans le cadre de ses efforts pour diversifier les revenus de l'entreprise en dehors de la publicité, qui, selon lui, a connu une "chute massive" depuis son arrivée aux commandes. La coche bleue tant convoitée était auparavant réservée aux comptes vérifiés de politiciens, de personnalités célèbres, de journalistes et d'autres personnalités publiques. Les gros annonceurs de Twitter, dont General Motors, Mondelez International, Volkswagen AG, ont interrompu leurs activités publicitaires sur la plateforme, alors qu'ils sont aux prises avec le nouveau patron.Lors de la réunion avec les employés, Musk aurait également annoncé aux employés que Twitter en avait fini avec les licenciements et qu'il embauchait à nouveau. L'on estime que des centaines d'employés ont démissionné la semaine dernière, après un ultimatum de Musk le mercredi. Il avait invité les employés à s'engager dans "une culture de travail hardcore" ou partir avec une indemnisation de trois mois de salaire. Les employés disposaient de 24 pour donner leur consentement via un formulaire en ligne. Dans le cas contraire, ils devaient prendre la porte. Musk n'a pas évoqué comment cet ultimatum a été vécu ni comment cela s'est passé.Quel est votre avis sur le sujet ?