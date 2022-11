Avec 80% d'ingénieurs virés, une entreprise peut continuer de fonctionner

Ceci s'applique aux grandes entreprises (par rapport aux petites startups et au lean)

Ce n'est pas comme si 80% des ingénieurs restaient assis. Ils travaillent, mais la plupart du temps, ils travaillent sur des choses sans impact immédiat (projets qui ne vont nulle part, choses tournées vers l'avenir, améliorations internes pour améliorer la maintenance future, etc.). Et pour être tout à fait juste, dans le sens inverse, certains ingénieurs ne font rien, et les équipes sont vraiment dysfonctionnelles.

S'il ne reste à l'entreprise que 20*% d'ingénieurs (même les meilleurs), elle sera profondément en mode survie (fournissant à peine le support d'un produit existant, ne construisant pas de nouvelles choses passionnantes ou même améliorant celles qui existent déjà).

D'ailleurs... Elon Musk va réembaucher

Twitter a récemment licencié 50% de ses employés, y compris les employés de l'équipe de confiance et de sécurité, a déclaré le responsable de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise, Yoel Roth, dans un tweet : « La réduction de nos ressources humaines d'hier a touché environ 15 % de notre organisation Trust & Safety (contre environ 50 % de licenciements à l'échelle de l'entreprise), notre personnel de modération de première ligne subissant le moins d'impact ».Plusieurs membres de l'équipe d'apprentissage automatique, d'éthique, de transparence et de responsabilité (META pour Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability) de Twitter, y compris son ancien chef, ont publié sur Twitter qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise. Au moins un des anciens travailleurs a suggéré que toute l'équipe était dissoute.Via des tweets, plusieurs membres de l'équipe META ont indiqué qu'ils sont touchés par les licenciements. Le chef de META, Rumman Chowdhury, a publié une capture d'écran montrant qu'elle était apparemment éjectée de son compte de messagerie Twitter avec pour légende t : « Cela a-t-il déjà commencé ? Bonne veille de licenciement ! » Rumman Chowdhury, qui a dirigé un certain nombre d'initiatives de transparence au sein de l'entreprise, notamment le lancement d'un premier défi de prime de biais algorithmique en son genre, a poursuivi en disant : « Ce n'est définitivement que le début de la descente de ce site ».La société aurait également procédé à des réductions radicales en Inde, l'un de ses plus grands marchés. Elle a licencié plus de 90% de son personnel dans la troisième économie d'Asie.Elon Musk a lancé un ultimatum aux employés de Twitter pour qu'ils acceptent le nouvel environnement de travail "hardcore" de l'entreprise ou qu'ils partent. Beaucoup plus de travailleurs que prévu ont refusé de s'engager, mettant potentiellement en péril les opérations de Twitter. Une grande partie de l'organisation financière de Twitter, y compris son service de paie, a quitté l'entreprise jeudi en réponse à cet ultimatum d'Elon Musk qui s'est apparemment retourné contre lui. Un si grand nombre d'employés a décidé de prendre congé que cela a créé un nuage de confusion quant aux personnes qui devaient encore avoir accès aux biens de l'entreprise.La perte des employés du service des salaires et d'autres services financiers s'inscrit dans le cadre d'une démission massive des employés de Twitter qui ont refusé de s'engager dans le projet de "Twitter 2.0" proposé par Musk. Dans un courriel envoyé mardi dernier, le milliardaire a déclaré que la plateforme sera désormais un lieu de travail « extrêmement hardcore » et axé sur l'ingénierie. Il a demandé à l'ensemble de l'entreprise de décider s'il souhaitait continuer à travailler sur cette version de Twitter. Ceux qui l'ont fait devaient cliquer sur un lien inclus dans l'e-mail. Ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien, qui ne comportait qu'une option "oui", seraient considérés comme ayant décidé de faire partie d'un licenciement volontaire et recevraient trois mois de salaire à titre d'indemnité de départ, a déclaré Musk.À la fin de l'échéance, moins de 50 % des employés de Twitter s'étaient inscrits au programme Twitter 2.0 de Musk. Musk, les membres de son équipe de transition personnelle et certains dirigeants restés chez Twitter ont passé des appels personnels et tenu des réunions avec plusieurs travailleurs dans le but de les inciter à rester dans l'entreprise. Si quelques-uns ont accepté, la plupart ne l'ont pas fait.Bien que le nombre exact de départs sous la direction d'Elon Musk ne soit pas clair, près de 7 400 personnes avaient accès aux systèmes internes de Twitter avant qu'il ne licencie environ la moitié de l'entreprise. Ce nombre, qui exclut les milliers d'entrepreneurs extérieurs dont Musk s'est également séparé, est depuis tombé à un peu plus de 2 700 personnes au moment de la publication, selon deux personnes qui ont vu les chiffres.Les départs ont inclus des ingénieurs de longue date, certains avec plus d'une décennie d'expérience dans l'entreprise, ainsi qu'une liste croissante de dirigeants d'entreprise. Le PDG, le directeur financier et le directeur juridique de Twitter ont tous été démis de leurs fonctions le premier jour de Musk. Les principaux responsables des partenariats de publicité et de contenu de Twitter ont soit démissionné, soit été licenciés. Et plusieurs équipes «critiques» ont été complètement vidées par les licenciements et les démissions, selon les employés actuels et anciens.Nombreux sont ceux qui, avec ces départs et ces licenciements, ont déjà enterrés Twitter. Mais pour Victor Ronin, ce n'est pas nécessairement le cas. Ci-dessous, les propos de l'ingénieur logiciel.Le principe de Pareto est « 80 % des conséquences proviennent de 20 % des causes ». Et dans le prolongement de cela, 80% des résultats sont délivrés par 20% des ingénieurs. Pour être juste, il y a beaucoup de mises en garde :Je regarde avec horreur Twitter, où Elon Musk a décidé à lui seul de tester cette hypothèse. Quelque chose comme 50% du personnel a été licencié et 25% ont démissionné de leur plein gré.Cependant, il y a un hic (un ÉNORME hic). Vous ne pouvez pas licencier au hasard 80% et cibler les personnes qui contribuent le moins au code ou passent le moins de temps au bureau. Aucune de ces mesures ne montrera de manière réaliste qui est vraiment le cœur de l'entreprise.D'AILLEURS. Déterminer qui est l'équipe de base n'est pas si compliqué. Vous demandez simplement à tout le monde de nommer cinq personnes qui travaillent bien et avec qui ils veulent travailler à nouveau (dans la prochaine entreprise). Ensuite, triez les employés par votes, par approbations et à la fin vous obtiendrez votre véritable équipe de base (qui peut ne pas correspondre parfaitement à l'ancienneté, au nombre de lignes de code écrites, etc.).Cette approche ne fonctionnerait évidemment pas si les gens savaient ce qui allait se passer ensuite. Dans un tel cas, vous trouverez des gens créant des cliques pour voter les uns pour les autres (contournant le système).Et une dernière chose. L'entreprise qui a suffisamment de poches peut survivre à des tonnes de crasse. Si vous agitez un chèque assez gros, vous trouverez des gens prêts à traverser l'enfer et à en revenir et qui feront avancer l'entreprise. Je crois que c'est un point très important. J'avais l'impression que nous (les ingénieurs en logiciel) avions parfois un ego trop gros en pensant que si suffisamment d'ingénieurs en logiciel partaient, l'entreprise s'effondrerait. La réalité est que (beaucoup d'argent) peut aider à traverser des circonstances assez difficiles pour les entreprises.Revenons sur Twitter : beaucoup de gens critiquent Musk pour avoir fait des choses stupides ou louent une manière brutale de secouer une entreprise et de la transformer en autre chose. Je ne suis pas assez intelligent pour prédire l'avenir ici. Je peux garantir que ce qui s'est passé sur Twitter a considérablement réduit l'équipe de base. D'après les nouvelles, le processus était / est très brutal. D'un autre côté, Elon Musk (et Twitter) peuvent faire miroiter une carotte assez grosse pour inciter un nombre raisonnable de bourreaux de travail à rester (et en embaucher de nouveaux) pour faire avancer l'entreprise.Après avoir purgé près des deux tiers des 7 500 employés de Twitter en trois semaines, Elon Musk embauche à nouveau.Lors d'une réunion avec les employés de Twitter hier, Musk a déclaré que l'entreprise en avait fini avec les licenciements et était désormais dans un processus de recrutement pour des postes dans l'ingénierie et les ventes et que les employés étaient encouragés à faire des recommandations, selon deux personnes présentes et un enregistrement partiel. Ses commentaires ont été faits le jour même où une vague non précisée de réduction du personnel a affecté le service des ventes de Twitter, qui a perdu la quasi-totalité de sa haute direction depuis que Musk a pris le relais.Musk n'a pas précisé les types de rôles d'ingénierie ou de vente pour lesquels Twitter embauchait, et l'entreprise n'a actuellement aucun poste ouvert répertorié sur son site Web. « En termes d'embauches critiques, je dirais que les personnes qui excellent dans l'écriture de logiciels sont la plus haute priorité », a-t-il déclaré lors de la réunion.La réunion générale de lundi avec les employés de Twitter était la première depuis qu'Elon Musk leur a donné l'ultimatum qui a conduit à environ 1 000 démissions la semaine dernière.Il a reconnu que sa réorganisation en cours de l'entreprise « comportera beaucoup d'erreurs » mais « se stabilisera avec le temps ». En réponse à une question d'un employé, il a déclaré que « des parties importantes de la pile technologique doivent être reconstruites à partir de zéro », et à un autre moment de la réunion, il a suggéré que ce serait une bonne idée de « décentraliser quelque peu les choses » en définissant des équipes d'ingénierie au Japon, en Inde, en Indonésie et au Brésil.L'utilisation historiquement forte de Twitter au Japon a été spécifiquement désignée par Musk comme ce à quoi l'entreprise devrait aspirer « idéalement dans tous les pays sans exception ».« Il peut sembler que Twitter est centré sur les États-Unis, mais c'est plutôt sur le Japon », a-t-il déclaré. « Il y a à peu près le même nombre d'utilisateurs actifs quotidiens au Japon qu'aux États-Unis, malgré le fait que le Japon compte un tiers de la population des États-Unis ».En réponse à une question sur la rémunération des employés, Musk a réitéré que les employés se verront attribuer des options d'achat d'actions sur Twitter et pourront les encaisser régulièrement comme chez SpaceX, son autre société également privée. « La façon dont les choses fonctionnent chez SpaceX pour obtenir des liquidités est que tous les six mois, il y a un événement de liquidité où la société rachète des actions et nous invitons également de nouveaux investisseurs à acheter des actions », a-t-il déclaré. « Et nous pourrons exploiter Twitter de la même manière ».Source : Victor Ronin Que pensez-vous de la perspective de Victor Ronin qui pense qu'il est possible pour une entreprise de la taille de Twitter de fonctionner avec seulement 20% de ses ingénieurs ? Cela vous semble-t-il réaliste ? Pourquoi ?« Cependant, il y a un hic (un ÉNORME hic). Vous ne pouvez pas licencier au hasard 80% et cibler les personnes qui contribuent le moins au code ou passent le moins de temps au bureau. Aucune de ces mesures ne montrera de manière réaliste qui est vraiment le cœur de l'entreprise ». Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous de sa méthode pour faire le tri et découvrir qui est vraiment au cœur de l'entreprise ?Une entreprise comme Twitter avec 20% de ses ingénieurs ne serait-elle pas simplement en mode survie et incapable de concevoir de nouveaux produits ?D'ailleurs n'est-ce pas illustré par le fait qu'Elon Musk procède à des recrutements après avoir fait le ménage ?