L'étude de la Banque des règlements internationaux (BRI) a examiné le monde des cryptomonnaies de 2015 à 2022 et a trouvé des preuves pour confirmer les préjugés des critiques, à savoir que la plupart des gens, de 73 à 81% des nouveaux investisseurs en cryptomonnaies, ont inévitablement perdu de l'argent dans le cadre de leur investissement initial. Les données, qui couvrent 95 pays, indiquent que la grande majorité des investissements (73 %) ont eu lieu lorsque le prix du bitcoin était supérieur à 20 000 dollars. La plupart des investisseurs venaient de Turquie, de Singapour, du Royaume-Uni et des États-Unis pendant cette période.L'étude de la BRI part du principe qu'un utilisateur a acheté des bitcoins lorsqu'il a téléchargé une application de cryptomonnaies. Si, par exemple, un utilisateur a acheté pour 100 dollars de bitcoin chaque mois pendant plusieurs mois, alors l'investisseur médian aurait perdu 431 dollars, soit 48 % de son investissement de 900 dollars. L'étude se concentre néanmoins sur deux événements majeurs de l'histoire récente de la cryptomonnaie, ce qui contribue à éclairer ses conclusions. En premier, elle a analysé le choc subi par l'écosystème bitcoin lorsque le gouvernement chinois a commencé à sévir contre l'extraction de cryptomonnaies en 2021.Ensuite, elle s'est concentrée sur les récents troubles au Kazakhstan. Ces événements ont tous deux provoqué des chocs sur le marché des cryptomonnaies. Après que la Chine a rendu l'extraction de cryptomonnaies largement illégale, elle a forcé les mineurs à exporter leurs opérations vers d'autres pays, et beaucoup sont allés au Kazakhstan voisin avec la promesse d'une faible réglementation et d'une électricité bon marché. Cependant, en janvier, la hausse des prix du carburant et les pannes d'électricité associées à la demande d'électricité sans cesse croissante des mineurs de cryptomonnaies ont conduit à des émeutes violentes et mortelles.Le gouvernement aurait fermé les services Internet et mis hors ligne 15 % des mineurs. Mais la véritable horreur de ces événements, du moins pour les partisans du bitcoin, est qu'ils ont également fait chuter le prix du bitcoin. Les mineurs ont fini par se déplacer vers des endroits comme le Texas. Mais selon le rapport, après la Chine et le Kazakhstan, il y avait beaucoup moins de personnes cherchant à adopter le bitcoin. L'événement en Chine a entraîné une chute de 39 % du prix du bitcoin et une réduction de 30 % du nombre de nouveaux utilisateurs. Le Kazakhstan a fait chuter le prix de 19 % et les nouveaux utilisateurs de 15 %.L'analyse du prix du bitcoin a permis de réduire encore plus les variables, de sorte que la corrélation entre les prix et les nouveaux utilisateurs semble suivre la même trajectoire. Et voici le clou du spectacle : les personnes qui détiennent beaucoup de bitcoins, les "baleines" cryptographiques ou même les "bossus", ont tendance à vendre pendant les périodes de hausse des prix. Tous ces petits investisseurs qui inondent les marchés ne sont que du fourrage pour les véritables taureaux du bitcoin qui vendent leurs actions "permettant aux investisseurs précoces et aux initiés d'encaisser à leurs dépens".Les économistes ont noté que les jeunes hommes de moins de 35 ans "avides de risques" constituent le principal segment des nouveaux investisseurs en bitcoins. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces nouveaux investisseurs en cryptomonnaies ne s'engagent pas dans le secteur des cryptomonnaies parce qu'ils avaient des idéaux élevés en matière de finance décentralisée ou de rupture avec les grandes banques, mais parce qu'ils espèrent gagner de l'argent après avoir été dupés par des promesses de rendements élevés pour un effort minimal. Selon le rapport, la plupart d'entre eux perdent finalement plus qu'ils en gagnent.Des analystes estiment que l'étude de la BRI est cohérente avec d'autres rapports de sites comme Glassnode, qui a noté lundi que le pourcentage d'adresses réalisant un profit a atteint son plus bas niveau depuis deux ans. Les bourses de cryptomonnaies ont poussé le récit que les utilisateurs doivent entrer rapidement parce que la cryptomonnaie est, en quelque sorte, "l'avenir". C'était particulièrement le cas en 2021, lorsque le prix du bitcoin augmentait rapidement. Des acteurs de renom ont poussé le récit "line go up", comme la publicité Crypto.com Superbowl avec le slogan "fortune favors the brave", pour ne citer qu'un exemple.Aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs tentent de retirer leurs fonds de Crypto.com, craignant que ses réserves ne soient principalement constituées de pièces de monnaie de pacotille. La publicité de FTX, qui expliquait qu'il ne fallait pas "rater" l'avenir de la finance décentralisée, a suscité un certain soutien, jusqu'à l'explosion de la bourse la semaine dernière. Le fondateur de FTX aurait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients à sa société commerciale Alameda Research et les aurait ensuite placés dans des paris risqués. FTX a fait faillite et les actifs des clients ont mystérieusement disparu.L'effondrement spectaculaire de FTX a ébranlé tout le secteur, précipitant certains fonds spéculatifs vers la faillite. Certains des fonds spéculatifs qui sont exposés à FTX et qui tiennent encore debout ont été obligés de suspendre les retraits et les dépôts sur leurs plateformes respectives. Une grande partie de leurs actifs serait restée bloquée sur FTX. Le prêteur de cryptomonnaies BlockFi, la bourse de cryptomonnaies AAX, les fonds spéculatifs Ikigai, Galois Capital, Genesis Trading et Galaxy Digital ont tous annoncé qu'ils n'ont pas pu retirer de FTX une bonne partie de l'argent que les investisseurs leur avaient confié.Alors, qu'en est-il de tous ces discours sur la nécessité de s'affranchir du système financier traditionnel ? Eh bien, les économistes de la BRI l'ont dit assez clairement. « Les utilisateurs [sont] attirés par le bitcoin en raison de la hausse des prix, plutôt que par une aversion pour les banques traditionnelles, la recherche d'une réserve de valeur ou la méfiance envers les institutions publiques », ont noté les chercheurs.Source : Rapport de la BRI