Pression sur les ventes de publicités Twitter

La menace de la faillite

L'entreprise aérospatiale d'Elon Musk, SpaceX, a commandé l'un des plus gros forfaits publicitaires disponibles auprès de Twitter, l'entreprise de médias sociaux qu'il vient d'acquérir dans le cadre d'un accord de 44 milliards de dollars et dont il est maintenant PDG. La campagne fera la promotion du service Internet par satellite détenu et exploité par SpaceX appelé Starlink sur Twitter en Espagne et en Australie, selon les enregistrements internes de l'entreprise de médias sociaux consultés.La campagne publicitaire que SpaceX achète pour promouvoir Starlink s'appelle une « prise de contrôle » de Twitter. Lorsqu'une entreprise achète l'un de ces forfaits, elle dépense généralement plus de 250 000 $ pour mettre sa marque au sommet de la chronologie principale de Twitter pendant une journée complète, selon un employé actuel et un ancien employé de Twitter qui ont demandé à ne pas être nommés parce qu'ils n'étaient pas autorisés à parler au nom de l'entreprise.Les utilisateurs devraient voir les messages de la marque Starlink les trois premières fois qu'ils ouvrent l'application Twitter le jour ou les jours de la campagne de rachat prévue en Australie et en Espagne. La campagne, qui a été achetée la semaine dernière, devait être diffusée dans les prochains jours d'abord en Australie puis en Espagne.SpaceX n'a ​​généralement pas acheté de gros packages publicitaires à Twitter, ont déclaré les employés actuels et anciens.Quelques heures après la première publication de cette histoire, Musk a écrit dans un tweet : « SpaceX Starlink a acheté un petit package publicitaire – pas grand – pour tester l'efficacité de la publicité Twitter en Australie et en Espagne. J'ai fait la même chose sur Facebook / Insta /Google ».Selon des documents internes consultés par CNBC, SpaceX a jusqu'à présent dépensé plus de 160 000 dollars pour la campagne publicitaire Twitter pour Starlink en Australie et en Espagne.Starlink utilise une constellation de satellites qui transmettent Internet aux abonnés payants qui doivent également obtenir des terminaux de SpaceX pour y accéder. SpaceX a développé Starlink dans le but de fournir une connectivité Internet haut débit aux personnes dans des endroits mal desservis, voire pas desservis du tout, par une infrastructure de câble ou de fibre optique.En Ukraine, le service Starlink a fourni une connectivité essentielle à l'armée du pays et à certains civils alors que l'invasion brutale de la Russie a anéanti l'infrastructure de communication là-bas. Alors que SpaceX couvrait une partie du coût de la fourniture de ce service en Ukraine, Musk s'est plaint plus tard de la façon dont les dons nuisaient aux marges bénéficiaires de son entreprise.Musk est également le PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla, en plus de ses responsabilités chez SpaceX et Twitter. Il s'est vanté que son constructeur automobile ne dépense pas d'argent pour la publicité traditionnelle comme la presse écrite, la radio, la télévision et les publicités en ligne. Au lieu de cela, Tesla recueille les gros titres des blogs de fans, des sites d'actualités et crée le buzz par le biais de clubs automobiles, d'événements de fans ou d'actionnaires et d'engagement sur les réseaux sociaux.Musk se retrouve désormais dans la position de devoir vendre de la publicité en ligne en tant que «Chief Twit», ou plus formellement PDG, de Twitter, qui reste une importante plate-forme internationale de médias sociaux. Twitter comptait environ 237,8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables avant l'accord de privatisation controversé de Musk. Musk a pour mission de générer au moins la moitié des revenus de Twitter auprès des abonnés, pas seulement de la publicité.Une campagne, même de l'ampleur d'une « prise de contrôle », ne suffit pas à compenser la perte des multiples annonceurs qui ont récemment interrompu leurs dépenses sur Twitter ou qui ont fui la plate-forme lors de la prise de contrôle difficile de Musk.Des entreprises telles que General Motors, Audi, Volkswagen, General Mills, Pfizer, United Airlines et d'autres ont suspendu leurs dépenses publicitaires sur Twitter pour le moment, en partie à cause d'une vague de discours de haine et de désinformation qui a sévi sur la plate-forme. La grande enseigne de la publicité Interpublic Group a recommandé aux clients de ses agences de faire de même. Twitter tirait auparavant environ 90% de ses revenus de la publicité.Lorsque Musk a lancé puis rapidement suspendu un badge d'abonné payant sur Twitter la semaine dernière, cela a encore ébranlé la confiance des annonceurs dans la plateforme. Le badge ressemblait à une coche bleue de vérification antérieure et coûtait aux utilisateurs 7,99*$ par mois. Des coches bleues acquises à bas prix étaient utilisées par des farceurs et des imposteurs pour se faire passer pour des marques, des politiciens et des célébrités et pour publier des messages peu flatteurs et inexacts.Un compte créé à l'image de la société pharmaceutique Eli Lilly a causé un sérieux problème jeudi lorsqu'il a publié un message disant : « Nous sommes ravis d'annoncer que l'insuline est désormais gratuite ». Le tweet est devenu viral et est resté sur Twitter pendant au moins deux heures avant d'être supprimé. Le vrai compte d'Eli Lilly a tweeté plus tard : « Nous nous excusons auprès de ceux qui ont reçu un message trompeur d'un faux compte Lilly ».Le cours de l'action d'Eli Lilly a fortement chuté après la publication du faux tweet, bien que les principaux indices boursiers aient été positifs à ce moment-là, le S&P 500 ayant connu son plus grand rallye en deux ans. Le constructeur automobile Tesla, dirigé par Musk, le concurrent de SpaceX Lockheed Martin, le sénateur Ed Markey (D-Mass.) et bien d'autres ont également été imité et mis au pilori sur la plate-forme.Ce week-end, Musk a écrit dans un tweet : « Twitter génère un nombre considérable de clics vers d'autres sites Web/applications. De loin le plus gros moteur de clics sur Internet.*» Le nouveau PDG de Twitter a été rapidement corrigé par des experts en marketing et d'anciens employés de Twitter, et une note de correction a été ajoutée à son tweet. Il a ensuite supprimé le tweet.Une ancienne employée de Twitter, Claire Díaz-Ortiz, l'a appelé en écrivant : « Ce sont des mensonges. J'ai travaillé sur @twitter 5 ans + écrit 2 livres sur le marketing des médias sociaux. C'est faux et @twitter le sait. Nous n'avons jamais fait de vente sur les clics, parce que nous avons un trafic beaucoup plus faible que Facebook, LinkedIn, etc. Twitter a d'autres atouts clés (et le marketing est bien plus que des clics) ».Une transcription de la réunion du personnel avec Elon Musk montre différents employés qui tentent de savoir quelles devraient être leurs priorités pour aider Musk à maintenir Twitter à flot alors que l'économie reste instable. Musk a gardé ses réponses brèves et a déclaré que les principales priorités comprenaient l'augmentation de la base d'utilisateurs de Twitter d'un milliard (tout en monétisant de manière critique plus d'utilisateurs), la rémunération des créateurs sur la plate-forme et l'amélioration de la recherche sur Twitter. En bref, il a dit aux membres restants de son équipe « just go hardcore » (« allez y à fond ») pour rendre Twitter « plus convaincant », afin qu'il puisse vendre ce produit aux utilisateurs, ou bien de démissionner tout simplement. L'une de ses idées les plus importantes et les plus répandues, qui, selon lui, « est définitivement en train de se produire », consiste à peaufiner Twitter pour en faire une plate-forme de paiement numérique.« Si vous avez un produit convaincant, les gens l'achèteront », a déclaré Musk au personnel. « Cela a été mon expérience chez SpaceX et Tesla ».L'honnêteté brutale de Musk à propos d'une éventuelle faillite de Twitter a accru les doutes quant à la survie de la plate-forme au style de leadership de Musk. En plus d'avoir endetté Twitter de 13 milliards de dollars lorsqu'il l'a acheté, puis de perdre 4 millions de dollars par jour en revenus publicitaires, Musk doit maintenant faire face à des paiements d'intérêts qui, selon Reuters, totaliseront « près de 1,2 milliard de dollars au cours des 12 prochains mois ».Ces paiements d'intérêts, a déclaré Reuters, représenteraient plus que le dernier flux de trésorerie de Twitter de 1,1 milliard de dollars en juin. Et l'équipe de Musk semble être bien consciente de ce risque, se sentant obligée de faire de bonnes performances et demandant à Musk comment il envisage de résoudre le problème de trésorerie.« Nous devons absolument rapporter plus d'argent que nous n'en dépensons », a répondu Musk. « Si nous ne le faisons pas et qu'il y a un flux de trésorerie négatif massif, alors la faillite n'est pas hors de propos ».Certains se demandent si Musk utilise le terme comme un moyen d'encourager le personnel qui se sent connecté à la plate-forme à tout donner pour sa survie. Il faut dire que Bloomberg a noté que Musk avait utilisé « la menace de ruine financière » dans le passé pour motiver ses employés. « Il essaie de transmettre l'idée que si les gens ne travaillent pas dur, Twitter se retrouvera dans une situation très difficile », a déclaré à Bloomberg une personne familière avec le style de gestion de Musk.Bien sûr, la menace de faillite ne touche pas que le personnel. Bloomberg a déclaré que les investisseurs en dette et les évaluateurs de crédit étaient tout aussi préoccupés par les déclarations de Musk, envoyant des demandes de renseignements aux fonds spéculatifs et aux gestionnaires d'actifs pour voir si quelqu'un voulait racheter une partie de la dette de Twitter à des taux beaucoup plus bas. Les banques qui ont aidé à financer Twitter grâce à 6,5 milliards de dollars de prêts à effet de levier pourraient faire face à des milliards de pertes, selon les calculs de Bloomberg.Alors que les banques évaluent les options disponibles dans ce contexte, Musk continue d'injecter de l'argent dans Twitter, vendant 4 milliards de dollars d'actions Tesla pour « sauver » Twitter, a rapporté le New York Times.Sources : Elon Musk Que pensez-vous des dépenses publicitaires de SpaceX sur Twitter ? Comment analysez-vous cette situation à la lumière des propos d'employés de Twitter qui affirment que SpaceX n'en dépensait pas autant sur sa plateforme et d'Elon Musk qui maintient que sa société a fait pareil sur Facebook, Instagram et Google ? L'arbre qui cache la forêt ?Cette stratégie est-elle susceptible d'attirer les annonceurs ? Pourquoi ?