Cette fin d'année est une période de troubles pour les investisseurs en cryptomonnaies qui doivent faire face à de grosses pertes, principalement en raison de la chute de FTX. Les pertes ne se limitent pas seulement à la plateforme FTX, mais s'étendent à tout l'écosystème des cryptomonnaies. Dans une lettre consultée par le Financial Times, le cofondateur de Galois, Kevin Zhou, a expliqué aux investisseurs que si l'entreprise avait pu retirer un peu d'argent de la bourse, elle avait encore "environ la moitié de son capital bloquée sur FTX". Sur la base des actifs sous gestion de Galois en juin, cela pourrait représenter environ 100 millions de dollars.« Je suis sincèrement désolé que nous nous trouvions dans cette situation. Nous travaillerons sans relâche pour maximiser nos chances de récupérer le capital bloqué par tous les moyens », a écrit Zhou, ajoutant que cela pourrait prendre "quelques années" pour récupérer "un certain pourcentage" de ses actifs. Cela suggère qu'il n'est pas certain que les investisseurs récupèrent un jour la totalité de leurs placements. Au milieu des allégations, Galois a déclaré que son exposition à FTX se situait entre 40 et 45 millions de dollars. Toutefois, certains experts estiment que les investisseurs de Galois pourraient tout perdre dans cette histoire.En effet, vendredi, FTX a annoncé que Sam Bankman-Fried démissionnait de son poste de directeur général, après avoir échoué dans un ultime effort pour obtenir un plan de sauvetage. Cette décision fait suite à une semaine tumultueuse au cours de laquelle FTX a admis qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux demandes de retrait des clients sans fonds externes, ce qui a fait craindre que les clients ne subissent des pertes importantes. Parallèlement à la démission de Bankman-Fried, la bourse de cryptomonnaies a décidé de déposer le bilan et a indiqué plus tard dans un communiqué qu'elle allait invoquer la loi sur les faillites.Le dépôt de bilan de FTX en vertu du chapitre 11 auprès d'un tribunal fédéral du Delaware concerne l'entité américaine de FTX, le groupe de négociation pour compte propre de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées. Son empire était évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Notez que ce fameux chapitre 11 de la loi américaine sur les finances permet à une entreprise d'éviter d'avoir à rembourser des dettes si elle déclare sa faillite sous la protection de cet article. En gros, la bourse cherche à se mettre à l'abri après que l'argent des investisseurs se soit envolé dans des paris risqués.Des critiques estiment que la stratégie de FTX est une "pure escroquerie". De plus, selon les initiés du secteur, le fait que FTX ait été utilisé par un si grand nombre de fonds spéculatifs signifie que de nombreux gestionnaires peuvent avoir de l'argent bloqué sur la bourse. Avant la débâcle, FTX était considérée comme l'un des lieux de négociation de cryptomonnaies les plus sûrs au monde. De nombreux rapports classent FTX comme la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, raison pour laquelle son effondrement a eu un effet dévastateur sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.Les choses ont commencé à tourner au vinaigre pour FTX lorsque des documents ayant fait l'objet de fuite ont révélé qu'Alameda Research garantissait des prêts avec des jetons illiquides, y compris le jeton FTT de FTX. Une ruée vers les banques s'en est suivie, révélant que FTX ne garantissait pas les fonds des utilisateurs à hauteur de 1:1 dans les coulisses, ce qui signifie que l'entreprise ne pouvait pas honorer les demandes de retrait sans des milliards de dollars de fonds externes. À un moment donné, Binance a tenté de racheter FTX, mais a très vite renoncé à l'accord, estimant qu'elle ne pouvait pas résoudre les problèmes de FTX.Bankman-Fried aurait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds des clients de FTX vers sa société de trading Alameda Research. Selon des personnes au fait du dossier, FTX Trading International ne détenait que 900 millions de dollars d'actifs liquides à la date du 10 novembre 2022, la veille de son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11, contre 9 milliards de dollars de passif. Les données faisaient également référence à un montant négatif de 8 milliards de dollars d'un compte en monnaie fiduciaire « caché, mal étiqueté en interne » et notaient 5 milliards de dollars de retraits par les utilisateurs la semaine précédente.En outre, il faut compter sur la « disparition » de 477 millions de dollars en cryptomonnaies après la déclaration de faillite. FTX a imputé cette disparition soudaine à un « piratage ». Une enquête criminelle est envisagée. Le dépôt de bilan de FTX marque un effondrement stupéfiant pour l'empire de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a trois mois à peine. En septembre, Bankman-Fried faisait la une du magazine Fortune. Ce dernier considérait le jeune PDG de 30 ans comme le potentiel futur Warren Buffett, le mythique homme d’affaires américain devenu, en 2022, le cinquième homme le plus riche de la planète.Galois est l'un des plus grands fonds quantiques axés sur les cryptomonnaies du secteur et, cet été, il gérait plus de 200 millions de dollars d'actifs. Une grande partie de son activité de trading se fait en tant que teneur de marchés, ce qui lui permet de réaliser de minuscules gains sur les transactions d'autres investisseurs. Zhou a travaillé à la bourse numérique Kraken avant de créer Galois. Il est bien connu pour avoir critiqué très tôt la cryptomonnaie Luna et le stablecoin TerraUSD qui lui est lié, avant leur effondrement en mai. Selon les analystes, l'effondrement de TerraUSD a entraîné des pertes de l'ordre de 40 milliards de dollars.La chute a eu un effet domino dans le secteur, y compris la faillite du fonds spéculatif Three Arrows Capital. Galois est l'une des entreprises qui ont révélé leur exposition à FTX au cours de la semaine dernière. Parmi les autres, citons Genesis Trading et Galaxy Digital de Michael Novogratz. Selon les analystes, tout porte à croire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises en ce qui concerne l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX. Les enquêtes qui doivent normalement avoir lieu dans le cadre de cette affaire pourraient révéler à leur tour d'autres faits aussi stupéfiants les uns que les autres.Quel est votre avis sur le sujet ?