Les demandes du sénateur adressée au PDG de Twitter

Quel a été le processus de Twitter pour émettre une vérification par coche bleue payante d'un compte Twitter*? Quel a été le processus de Twitter pour émettre la vérification d'un compte qui est "remarquable dans le gouvernement, les actualités, le divertissement ou une autre catégorie désignée" sur votre plate-forme*? Veuillez décrire les étapes internes de Twitter qui étaient censées être suivies pour ces processus. En quoi le processus de vérification par coche bleue payant diffère-t-il du processus de vérification gratuit qui l'a précédé*? Comment le journaliste du Washington Post a-t-il pu obtenir la vérification d'un faux compte Twitter du sénateur Ed Markey ? Plus précisément, Twitter n'a-t-il pas suivi ses politiques internes de vérification payante et, si oui, lesquelles*? Si Twitter a suivi ces politiques, veuillez expliquer comment le système de Twitter a néanmoins permis au journaliste d'obtenir la vérification du faux compte. Twitter envisage-t-il de réintroduire un système de vérification ? Si oui, veuillez expliquer comment cela fonctionnera, s'il sera gratuit ou payant, et comment cela empêchera la vérification des faux comptes

Tout a commencé par une décision d'Elon Musk sur la coche bleue qui était accordée aux célébrités et aux journalistes vérifiés par la plateforme, précisément pour empêcher les usurpations d'identité : n'importe qui pouvait désormais en obtenir une, à condition d'avoir un téléphone, une carte de crédit et 8 dollars par mois.Musk a affirmé que son plan « est le seul moyen de vaincre les bots et les trolls ». L'experte en sécurité Runa Sandvik s'est montrée sceptique. « Curieux de savoir comment cela va fonctionner, sûrement que certains bots et trolls vont payer pour bénéficier des coches bleues aussi (peut-être avec des cartes de crédit volées) », a écrit Sandvik en réponse à Musk.Musk a ensuite expliqué qu'il pensait que son plan « détruirait les robots », car « si un compte Blue payant se livre à des spams/des escroqueries, ce compte sera suspendu. Essentiellement, cela augmente le coût du crime sur Twitter de plusieurs ordres de grandeur ». Il a également déclaré que Twitter commencera à utiliser « une étiquette secondaire sous le nom pour quelqu'un qui est une figure publique, ce qui est déjà le cas pour les politiciens ».Faire payer la vérification pourrait permettre aux escrocs de se faire plus facilement passer pour de vraies personnes, même si les escrocs n'obtiennent pas de coches bleues. Si une personne vérifiée perd sa coche parce qu'elle ne paie pas pour Twitter Blue, un escroc pourrait se faire passer pour cette personne, et il n'y aurait pas de compte vérifié à pointer pour prouver que le compte de l'escroc est factice.C'est dans ce contexte que le sénateur Ed Markey découvre avec stupeur qu'il est facile de se faire passer pour lui sur Twitter. Vendredi, Markey a envoyé un tweet contenant un lien vers une lettre qu'il a écrite à Musk, critiquant le nouveau Blue à 7,99 $ par mois avec abonnement de vérification (fonctionnalité qui a été, rappelons le, suspendue). La lettre cite un rapport du Washington Post qui détaille comment un journaliste a pu créer facilement un faux compte vérifié se faisant passer pour Markey et appelle Musk à résoudre le problème : « Un journaliste de @washingtonpost a pu créer un compte vérifié en se faisant passer pour moi - je demande des réponses à @elonmusk qui fait passer les profits avant les gens et sa dette avant d'arrêter la désinformation. Twitter doit expliquer comment cela s'est produit et comment éviter que cela ne se reproduise ».Très joueur, Elon Musk a rétorqué « Peut-être parce que votre compte réel ressemble à une parodie ? Et pourquoi y a-t-il un masque sur votre photo de profil ? » (en référence à la photo de profil du sénateur sur Twitter qui le montre portant un couvre-visage).Markey n'a pas trop apprécié la réponse de Musk et a averti que le Congrès pourrait prendre des mesures contre Musk et ses nombreuses entreprises s'il ne clarifiait pas les choses : «*L'une de vos entreprises est sous le coup d'un décret de consentement de la FTC. Le gendarme de la sécurité automobile NHTSA enquête sur une autre pour avoir tué des gens. Et vous passez votre temps à choisir des combats en ligne », écrit Markey. « Réparez vos entreprises. Ou le Congrès le fera ».Les inquiétudes du sénateur concernant l'usurpation d'identité sur Twitter ne sont pas sans fondement. Après que Twitter a déployé la possibilité de paver son chemin vers la coche bleue de vérification sur, une vague de faux comptes vérifiés se faisant passer pour des utilisateurs de haut niveau a inondé la plate-forme. Un compte se faisant passer pour Nintendo a publié une image de Mario renversant l'oiseau bleu, tandis qu'un autre prétendant être LeBron James a faussement affirmé qu'il prévoyait de quitter les Lakers de Los Angeles.La plupart de ces comptes ont depuis été supprimés, mais certains sont restés en ligne pendant une longue période, ce qui pourrait nuire à la marque – ou à la personne – dont ils ont usurpé l'identité. Musk a annoncé plus tard que Twitter allait suspendre définitivement les comptes des utilisateurs qui se font passer pour d'autres sur la plate-forme, mais les faux comptes persistaient, obligeant Twitter à fermer suspendre toutes les inscriptions au service Blue.Bien que Markey ne représente évidemment pas tout le Congrès, les démocrates garderont leur contrôle sur le Sénat après les élections de mi-mandat. Markey fait également partie d'un certain nombre de comités qui pourraient affecter l'entreprise Tesla appartenant à Musk – y compris le Comité du commerce, des sciences et des transports – et a soulevé des inquiétudes concernant le logiciel de conduite Full Self-Driving du constructeur de véhicules électriques à plusieurs reprises dans le passé.Le sénateur Edward J. Markey (D-Mass.), Membre du comité du commerce, des sciences et des transports, a envoyé aujourd'hui une lettre au PDG de Twitter, Elon Musk, demandant à l'entreprise d'expliquer les procédures en place pour son processus de vérification de la « coche bleue ». La requête intervient après qu'un journaliste du Washington Post a obtenu avec succès le pseudo Twitter « @realedmarkey » et a acheté le compte avec une vérification « coche bleue » indiquant que le compte a été vérifié car il appartenait à une « personne notable du gouvernement ». Dans sa lettre à l'entreprise, le sénateur Markey a exhorté à rendre des comptes et a souligné que les pratiques de vérification laxistes de l'entreprise compromettent la capacité des utilisateurs à être des consommateurs critiques d'actualités et d'informations sur la plate-forme, y compris de la part d'agents publics, et risquent de propager la désinformation.« Apparemment, en raison des pratiques de vérification laxistes de Twitter et du besoin apparent d'argent, n'importe qui pourrait payer 8,00 $ et se faire passer pour quelqu'un sur votre plateforme. Vendre la vérité est dangereux et inacceptable. Twitter doit expliquer comment cela s'est produit et comment il empêchera que cela ne se reproduise », a écrit le sénateur Markey dans sa lettre à Musk.« Des garanties telles que la coche bleue de Twitter permettaient autrefois aux utilisateurs d'être des consommateurs intelligents et critiques de nouvelles et d'informations sur la place publique mondiale de Twitter », a poursuivi le sénateur. « Mais votre prise de contrôle de Twitter, l'imposition rapide et aléatoire de changements de plate-forme, la suppression des garanties contre la désinformation et le licenciement d'un grand nombre d'employés de Twitter ont accéléré la descente de Twitter dans le Far West des médias sociaux. C'est inacceptable. Twitter et ses dirigeants ont la responsabilité envers le public de s'assurer que la plateforme ne devienne pas un terrain fertile pour la manipulation et la tromperie ».Malgré la résiliation par Twitter de Twitter Blue et la vérification payante de la coche bleue peu de temps après la publication de l'article du Washington Post et la prolifération des comptes d'imposteurs, le sénateur Markey a demandé à la direction de Twitter de fournir des réponses aux questions suivantes :Source : lettre du sénateur Que pensez-vous de la réaction d'Elon Musk lorsque le sénateur lui a fait part de ses inquiétudes concernant les coches bleues et l'usurpation d'identité ?La réaction d'Ed Markey qui menace Elon Musk d'actions du congrès vous semble-t-elle proportionnée ? Dans quelle mesure ?